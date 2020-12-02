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Сканія звернулася до Зеленського з білбордів у Києві: "Корумповані рішення суддів вбивають інвесторів". ФОТОрепортаж

Міжнародна компанія Scania CV AB висловлює глибоке обурення рішенням суду Київської області, який задовольнив позов до компанії про стягнення понад 123 млн грн. Вона звертається до президента Володимира Зеленського за допомогою білбордів, які з'явилися в Києві.

"Європейські цінності та стандарти роботи компанії не дозволяють їй ігнорувати відверто незаконне рішення суду", - йдеться в заяві компанії, передає Цензор.НЕТ.

Сканія звернулася до Зеленського з білбордів у Києві: Корумповані рішення суддів вбивають інвесторів 01

У компанії пояснили, що на території України Scania CV AB діє ще з 1990-х років через офіційного дистриб’ютора (афілійовану українську компанію) та розгалужену мережу дилерів. У період 2016-2017 рр. за ініціативою Scania було припинено співробітництво з одним із дилерів – Товариством з обмеженою відповідальністю "Фірма "Журавлина" через те, що діяльність компанії не відповідала стандартам ведення бізнесу Scania CV AB та вимогам договорів.

У компанії Scania CV AB вважають, що "ТОВ" Фірма "Журавлина" подала безпідставний позов щодо стягнення з компанії Scania нібито упущеної вигоди та вигаданого боргу зі сплати сервісної винагороди за надання дилерських послуг за період 2012-2017 рр. Так, дилер просив суд стягнути зі Scania сервісну винагороду за ставкою, що в декілька разів перевищувала визначену договором та за контрактами, до укладення яких ТОВ "Фірма "Журавлина" не мало жодного стосунку. Також ТОВ "Фірма "Журавлина" заявила вимоги щодо відшкодування упущеної вигоди, яку вона нібито не отримала, оскільки інші дилери Scania, здійснювали продаж продукції на територіях, які ТОВ "Фірма "Журавлина" вважає "своїми". Проте жодних умов ексклюзивності договори між Scania та ТОВ "Фірма "Журавлина" не містили, а тому заявлені вимоги є надуманими та безпідставними, наголошують у Scania CV AB. Більш того, позовні вимоги щодо стягнення понад 123 млн грн з іноземного інвестора ґрунтувалися лише на самостійно складених ТОВ "Фірма "Журавлина" таблицях, без жодного документального підтвердження. Проігнорувавши всі доводи Scania про безпідставність вимог та фактичну відсутність доказів, суддя Господарського суду Київської області Чонгова С.І. задовольнила позов у повному обсязі – стягнула з дистриб’ютора Scania на користь ТОВ "Фірма "Журавлина" кошти у розмірі понад 123 млн грн, розповіли в компанії.

"Ситуація на українському ринку, що склалася навколо такого великого міжнародного інвестора, як Scania, є показником очевидної токсичності інвестиційного клімату в Україні", - резюмували в компанії і зауважили, що подаватимуть апеляцію.

А тепер компанія Scania звертається до керівництва країни через білборди в Києві. У столиці з'явилися білборди з написами: "Сканія Україна за справедливе правосуддя" та "Корумповані рішення суддів вбивають інвесторів".

Сканія звернулася до Зеленського з білбордів у Києві: Корумповані рішення суддів вбивають інвесторів 02

Автор: 

бігборди (32) Зеленський Володимир (23815) суд (11674) інвестори (445)


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Топ коментарі
+38
От гадський Порошенко!!!!! Все робить , щоб бубочку підставить!
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02.12.2020 14:37
+26
Какой позор, когда международные компании вывешивают обращения к президенту.
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02.12.2020 14:38
+17
Корупціонерів потрібно кончать інакше вони кончать державу, а ви знову будете служити орді чи якимсь йовбикам.
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02.12.2020 14:38
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От гадський Порошенко!!!!! Все робить , щоб бубочку підставить!
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02.12.2020 14:37 Відповісти
В бородьбі між жадібними цинічними гнидами за владу і власні інтереси завжди програє держава і її народ. А українцям вже давно час це зрозуміти і розірвати це ганебне коло.
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02.12.2020 14:40 Відповісти
передвиборче пророцтво із хфурою збувається

ота червона хфура, під яку потрапив ЗЕля буде Scania
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02.12.2020 14:58 Відповісти
Не держава! А ми звами! Держава створює умови жадібним і цинічним гнидам.Володіють державою клани рижого, кучерявого та інш.
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02.12.2020 15:20 Відповісти
У нас да. А в нормальних державах народ розуміє, що його дім це його держава, а не тільки те, що за його парканом.
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02.12.2020 17:41 Відповісти
Та ні , то зеленський назад закорумпував розкорумповані порошенком суди 😉.
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02.12.2020 14:45 Відповісти
То 73% даунів захотіли мати все саме краще ще вчора, а так не буває! Це клопітка робота.
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02.12.2020 14:48 Відповісти
Костик, а кто мешал твоему фигляру провести за полтора года судебную реформу? Опять Порох? И ему и вам Порох в штаны накакал?
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02.12.2020 14:57 Відповісти
Клятий Зеленський не провів реформу за півтора роки. Патріот Порошенко не провів її за п'ять років. Щось ця реформа важка дуже...
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02.12.2020 15:03 Відповісти
Та якби ж все так легко вдавалося , як планувалося . .
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02.12.2020 15:11 Відповісти
Так чому Вава за півтори роки не провів реформи? Клятий Порошенко заважає?
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02.12.2020 15:11 Відповісти
Он её, реформу начал. Но Зеленский её не только не продолжил, он её похерил. Так, что же он, ваш новый реХЕРматор судей не поменял за полтора года? Что помешало или мешает? Какашки в штанишках?
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02.12.2020 16:38 Відповісти
Дуже можливо ! При Порошенку , таких білбордів і дійсно - не було . !! .
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02.12.2020 15:01 Відповісти
Корупціонерів потрібно кончать інакше вони кончать державу, а ви знову будете служити орді чи якимсь йовбикам.
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02.12.2020 14:38 Відповісти
Какой позор, когда международные компании вывешивают обращения к президенту.
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02.12.2020 14:38 Відповісти
Ганьба не звернення, ганьба такий президент.
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02.12.2020 14:44 Відповісти
Вообще-то, там нет обращения к президенту. Там констатация факта. Решать должен тот, кто может. Если президент не может или не хочет, то это сделает народ (по крайней мере должен сделать).
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02.12.2020 15:03 Відповісти
главное шоб теслу не отобрали....
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02.12.2020 14:43 Відповісти
Куди дивляться інвестиційні няні?
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02.12.2020 14:48 Відповісти
Да не инвесторов убивают...Страну. Инвестор уйдет, а вот куда уйдет зебил? В какие страны, если не останется той, где он живет? Правда можно сбудет снять реалити-шоу с названием "Последний зебил". Но кто ж его смотреть будет...
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02.12.2020 14:49 Відповісти
Скания - лидер в мире по производству автобусов на биодизеле и биогазе и зеленым технологиям, зеленые скоты убивают экологию и инвест климат.
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02.12.2020 14:49 Відповісти
Скания обратилась к Зеленскому с билбордов в Киеве: "Коррумпированные решения судей убивают инвесторов" - Цензор.НЕТ 5094
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02.12.2020 14:49 Відповісти
Кому Вы адресуете статисту который ничего не решает а делает вид что он президент печально смотреть на страну которую рвут шакалы олигархи и криминал прямо такое чувство что страну ввели в состояния гипноза и медленно и жестоко просто вырезают и убивают как безмолвных овец
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02.12.2020 14:50 Відповісти
- Тётьрим! А Вовка гулять выйдет?
- Нет, он консерваторию заканчивает. Заочно. По классу фортепьяно.
Некогда ему тут с вами дурака валять!
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02.12.2020 14:54 Відповісти
ВОВА, ШВЕДЫ В КИЕВЕ! Их твои судьи обкрадывают.
Вова:
Скания обратилась к Зеленскому с билбордов в Киеве: "Коррумпированные решения судей убивают инвесторов" - Цензор.НЕТ 3723
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02.12.2020 14:56 Відповісти
Суди як були корумповані при Порошенко, та і залишились при Зеленському.
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02.12.2020 14:57 Відповісти
А при Кравчуке, Кучме, Ющенко и Януковиче судьи были ангелами.
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02.12.2020 14:58 Відповісти
А от це правда. І не лише суди.
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02.12.2020 15:00 Відповісти
Приклад такого беззаконня, при Порошенкові , нагадаєте.
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02.12.2020 15:02 Відповісти
http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/179585.html було 2000 - 4500 тисяч доларів на вантажівки митні побори , стали 30 000 - 50 000 тисяч доларів , звичайний геноцид
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02.12.2020 15:17 Відповісти
http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/179585.html
І що? Де там те, митні "побори", на які ви посилаєтесь? Де беззаконня? Де злочинні рішення судів?
Хоча, какаяразніца. Після обрання "нарідного" презЕдента "епоха бідності скінчилась", для сулг і їх олігархів. Хіба ні?
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02.12.2020 15:56 Відповісти
для особливо зашокаляженіх , 1.35 за кубік двигуна, наприклад Даф бортовий 2013 рік 12900 двигун акциз відповідно 17400 є +мито + пдв = 750 000 тисяч грн це що ? не геноцид ?
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02.12.2020 16:15 Відповісти
Зараз попустило? Чи ВАЗеленський розвів лохів, та й викинув?
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02.12.2020 16:29 Відповісти
Велічайший, пАмАгі. Десь таке вже практикують.Сканія звернулася до Зеленського з білбордів у Києві: "Корумповані рішення суддів вбивають інвесторів" - Цензор.НЕТ 4225
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02.12.2020 14:58 Відповісти
путін розпорядився дати людям тактичні наколінники
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02.12.2020 15:05 Відповісти
бубочка напротив повесил свой бил борд
Сканія звернулася до Зеленського з білбордів у Києві: "Корумповані рішення суддів вбивають інвесторів" - Цензор.НЕТ 9986
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02.12.2020 14:59 Відповісти
Зеленський має вплинути на судову гілку влади? Хіба це є в його повноваженнях Президента?
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02.12.2020 14:59 Відповісти
А хіба ні? Зеленському Закони не писані.
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02.12.2020 15:03 Відповісти
Ну , Порошенко ж якось впливав . ! А Зе значить - не може .? .
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02.12.2020 15:04 Відповісти
І хто тоді тут перший буде верещати про "узурпацію влади"?
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02.12.2020 15:14 Відповісти
А хіба нема кому . . ? Є такі люди , яким- аби верещати -аби про що . Вони верещали про узурпацію при Пороху , верещатимуть при Зе , і верещатимуть через 10 ,20 , 50 років . А чи справді є та узурпація , чи її немає , та кого це хвилює взагалі . !?
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02.12.2020 15:53 Відповісти
Ну скажімо про "узурпацію влади" при Зе постійно висловлюються саме ті, які нічого подібного два роки тому не бачили або не хотіли бачити. Так що це зовсім різні люди. Або в них зовсім різні критерії щодо "узурпаціі".
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02.12.2020 15:59 Відповісти
Схоже , натяк на мене ,, чи таких як я . , Але ж ніякої узурпації влади Зеленським , я теж не бачу . Натомість добре бачу узурпацію її олігархами , ригами , і просто , - звичайними клінічними ідіотами . Отут би й не завадила б , узурпація влади президентом ,, але у Вови занадто слабкі яйки , для того щоб взяти ситуацію під свій контроль . .
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02.12.2020 16:21 Відповісти
Будь-який український Президент до Зеленського був змушений балансувати і враховувати інтереси різних груп впливу. Так робили Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко. Це будуть робити і наступні Президенти. Але я так розумію, що у вас претензіі лише до Зеленського, що він не став диктатором? Чого б це? Серіалу про Голобородька передивилися?
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02.12.2020 16:39 Відповісти
В мене до нього багато претензій , одна з яких це те що він не контролює ситуацію ,і віддав ініціативу в руки ворогів України .
В нього не вистачає клепки , та напевно й бажання , балансувати і враховувати інтереси різних груп впливу. Так робили Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко...... . Він найбездарніший президент , за всю історію України ..
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02.12.2020 16:48 Відповісти
Ну так, "віддав ініціативу в руки ворогів України". І щось ці кляті вороги нічого не можуть вдіяти з Україною. Стараються-стараються ось вже півтора роки, а ніц не виходить. Якісь імпотентні ті вороги...
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02.12.2020 16:58 Відповісти
Та де ж - не виходить , почитай новини , хоча б на ЦН . - Повсюди люди портянки , олігархи керують економікою , суди відміняють реформи , відвід військ , депутати взагалі ,- вже скоро перетворять Раду на бордель . І це все зараз лише " набирає обертів" . ! І чим це все закінчиться, залишається лише гадати .. .
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02.12.2020 17:16 Відповісти
Тут трапилась одна картинка - як Зе задає питання ссам собі . .
Сканія звернулася до Зеленського з білбордів у Києві: "Корумповані рішення суддів вбивають інвесторів" - Цензор.НЕТ 4235 .
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02.12.2020 17:23 Відповісти
https://tsn.ua/politika/debati-zelenskogo-ta-poroshenka-povniy-tekst-vistupiv-ta-vidpovidey-kandidativ-1332675.html Дебати Зеленського та Порошенка: повний текст виступів та відповідей кандидатів Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/debati-zelenskogo-ta-poroshenka-povniy-tekst-vistupiv-ta-vidpovidey-kandidativ-1332675.html

Сканія звернулася до Зеленського з білбордів у Києві: "Корумповані рішення суддів вбивають інвесторів" - Цензор.НЕТ 2024
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02.12.2020 20:29 Відповісти
Ти ж і будеш верещати, https://censor.net/ua/user/58800,який читає лише https://censor.net/ua/user/58800
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02.12.2020 16:36 Відповісти
півшосте може на щось впливати ?
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02.12.2020 15:08 Відповісти
Не треба виляти хвостом, як собака в сливках. Якщо до Порошенка висував претензії, то будь добрий, проявляй свою "принциповість" і до клоуна.
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02.12.2020 15:25 Відповісти
Ок. Тоді зворотній тезис теж має силу. Якщо маєте претензіі до Зе, то чому ви їх не озвучували і не озвучуєте до Петра? Своя колода в оці не заважає?
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02.12.2020 15:37 Відповісти
11 червня 2019 року. Зеленський. КС України.
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02.12.2020 16:00 Відповісти
І що? Що не так з рішенням КС? У ВР була діюча більшість? Чому Парубій так і не зміг представити поіменний список депутатів, що до неї входили? Але повернемося до наших баранів. Особисто ви висловлювали претензіі до Порошенка, коли він пропихав свого кума на посаду Генпрокурора і для того нагинав ВР? Тоді все було ок? Це вам не муляло?
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02.12.2020 16:34 Відповісти
І те.
Ви питали про порушення Закону? Ось вам яскравий приклад протизаконного впливу ВАЗеленского на суддів.
Ріницю між ВР та судом, я сподівають, ви самостійно знайдете.
І про прокурора, кума Порошенка ... Факти, будьте ласкаві.
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02.12.2020 16:38 Відповісти
Я не бачу тут "яскравого прикладу впливу" ВАЗеленського на суддів. Може Парубію треба було представити списки більшості на вимогу? Далі. Луценко вже не кум Петра Олексійовича? Його розжалували? Якщо так, то це сумно.
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02.12.2020 16:45 Відповісти
То як з фактами? Ви стверджуєте, значить для вас не буде проблемою їх надати, а не словоблудити.
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02.12.2020 16:49 Відповісти
І що буде "фактом"? Запис у церковній книзі? Покази священника?
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02.12.2020 17:07 Відповісти
Скористайтесь, хоча б, інтернетом. Забийте в пошуковик "Порошенко кум Луценко". Знайдіть інформацію і більше не ганьбіться з цією туфтою.
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02.12.2020 17:35 Відповісти
"Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко стал крестным отцом. Он крестил дочь своего соратника, оппозиционного нардепа Юрия Стеця. Луценко стал крестным отцом полуторогодовалой девочки Евы, а крестной матерью, и, соответственно, кумой Луценко стала жена Петра Порошенко - Марина." Я був неправий. Це абсолютно і кардинально все змінює. От якби Марина проштовхувала Юру в генпрокурори, то це було би кумівство. А так не рахується.
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02.12.2020 20:28 Відповісти
Марина проштовхнува? У вас факти є, чи ви так думаєте? То чий Порох кум?
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02.12.2020 20:39 Відповісти
Ні Марина, ні Петро нікого не проштовхували. Не потрібно цих брудних наклепів на святих людей.
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02.12.2020 20:41 Відповісти
У вас є докази зворотнього? Приведіть.
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02.12.2020 20:50 Відповісти
Якщо дещо виглядає, як качка, ходить, як качка і крякає, як качка - то це ще не означає, що це качка. Нема чого придумувати. Ну став кум дружини Президента Генпрокурором, ну не мав він ніколи юридичноі освіти, ну прийняла ВР під нього за один день спеціальний закон - ну і що? Хіба це корупція? Хіба це кумівство? Не смішіть людей, шановний. Де ваші докази?
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02.12.2020 21:25 Відповісти
У мене не має претензій до: Армія. Мова. Віра. Асоціація з ЄС. Безвіз. НАТО.
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02.12.2020 23:04 Відповісти
Тот момент когда шведов больше волнует коррупция / рейдерство / судейский беспредел в Украине больше чем зеленож@пых макак, у которых решение любой проблемы - запил очередного видосика в инстаграм.
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02.12.2020 15:02 Відповісти
З чого видно, що вони звертаються до блаЗЄнського? Може вони просто популяризують очевидні речі
(це для блаЗЄнського підказка як треба відповідати в разі чого)
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02.12.2020 15:04 Відповісти
так если суды будут не коррумпированные, то тогда самые справедливые судьи в мире потеряют возможность внукам прибарахлиться )
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02.12.2020 15:05 Відповісти
при Порошенко такого не было!!!
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02.12.2020 15:07 Відповісти
за наїзд на іноземного інвестора Порох бо голову відірвав, бо це - ІНВЕСТИЦІЇ !!!
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02.12.2020 15:09 Відповісти
http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/179585.html
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02.12.2020 15:19 Відповісти
Почему-то компанию Сканию полностью устраивало украинское правосудие ДО качелей с "Фирмой "Журавлына".
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02.12.2020 15:10 Відповісти
Ну тут такое дело. Украинское правосудие устраивает всех, пока не начинаешь иметь с ним дело.
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02.12.2020 15:16 Відповісти
Скания лучше бы в европейский суд подала. И пора уже всех замешанных личностей из подобных Журавлын просто заносить в черные списки чтоб никто из них не смог эти деньги вывести в европейские банки или потратить там. За коррупцию и финансовые преступления в международных масштабах.
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02.12.2020 15:24 Відповісти
Спочатку потрібно пройти усі місцеві суди різного рівня...
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02.12.2020 16:38 Відповісти
А Зеленський сидить такий, у носі ковиряє: - "Тю а чо відразу корумповані? Мені Сватів дозволили показувать зовсім безоплатно."
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02.12.2020 15:30 Відповісти
К власти пришло тупое совково-хохляцкое жлобье,для которого,по старой савецкой традиции,все предприниматели это спикулянты,барыги,ворье и стрелят их и раскулачивать как при любимом сралине.Их и выбирали такие же убогие совкодрочеры и ментальные холопы,с верой в справедливого царя для прастова нириду.
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02.12.2020 15:30 Відповісти
Такого ще в країні не було, щоб іноземний інвестор через бігборди звертався до президента. Це говорить про те, що або не можуть достукатись до преЗедента, або їх ніхто не чує. Блазень знає тільки мову відосиків.
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02.12.2020 15:31 Відповісти
После общения с президентскими "инвест-нянями", инвесторам остается только вывешивать плакаты.
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02.12.2020 15:34 Відповісти
и где там обращение к президенту? и какая у нас коррупция?педрошенко фсё перемог
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02.12.2020 16:49 Відповісти
Хто БенеФіціар тої Журавлини, московити? Закрутили так позов, що схоже на кидок
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02.12.2020 18:18 Відповісти
Инвестиционная няня Зебила ни как не помогает.
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02.12.2020 18:56 Відповісти
Они же тут с 90-х, переросли няню, воспитателя, опекуна и т.п. Теперь нужен инвестиционный президент. Хотя при теперяшнем результата все равно не будет
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02.12.2020 21:33 Відповісти
Эврика, всем инвесторам назначать инвестиционных судей
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02.12.2020 21:35 Відповісти
Суддя це інвестняня?
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02.12.2020 20:36 Відповісти
где на борде написано, что обращение а Зе? это обращение к папереднику и его реформарованной судебной системе.
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03.12.2020 01:59 Відповісти
 
 