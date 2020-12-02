Сканія звернулася до Зеленського з білбордів у Києві: "Корумповані рішення суддів вбивають інвесторів". ФОТОрепортаж

Міжнародна компанія Scania CV AB висловлює глибоке обурення рішенням суду Київської області, який задовольнив позов до компанії про стягнення понад 123 млн грн. Вона звертається до президента Володимира Зеленського за допомогою білбордів, які з'явилися в Києві.

"Європейські цінності та стандарти роботи компанії не дозволяють їй ігнорувати відверто незаконне рішення суду", - йдеться в заяві компанії, передає Цензор.НЕТ.

У компанії пояснили, що на території України Scania CV AB діє ще з 1990-х років через офіційного дистриб’ютора (афілійовану українську компанію) та розгалужену мережу дилерів. У період 2016-2017 рр. за ініціативою Scania було припинено співробітництво з одним із дилерів – Товариством з обмеженою відповідальністю "Фірма "Журавлина" через те, що діяльність компанії не відповідала стандартам ведення бізнесу Scania CV AB та вимогам договорів.

У компанії Scania CV AB вважають, що "ТОВ" Фірма "Журавлина" подала безпідставний позов щодо стягнення з компанії Scania нібито упущеної вигоди та вигаданого боргу зі сплати сервісної винагороди за надання дилерських послуг за період 2012-2017 рр. Так, дилер просив суд стягнути зі Scania сервісну винагороду за ставкою, що в декілька разів перевищувала визначену договором та за контрактами, до укладення яких ТОВ "Фірма "Журавлина" не мало жодного стосунку. Також ТОВ "Фірма "Журавлина" заявила вимоги щодо відшкодування упущеної вигоди, яку вона нібито не отримала, оскільки інші дилери Scania, здійснювали продаж продукції на територіях, які ТОВ "Фірма "Журавлина" вважає "своїми". Проте жодних умов ексклюзивності договори між Scania та ТОВ "Фірма "Журавлина" не містили, а тому заявлені вимоги є надуманими та безпідставними, наголошують у Scania CV AB. Більш того, позовні вимоги щодо стягнення понад 123 млн грн з іноземного інвестора ґрунтувалися лише на самостійно складених ТОВ "Фірма "Журавлина" таблицях, без жодного документального підтвердження. Проігнорувавши всі доводи Scania про безпідставність вимог та фактичну відсутність доказів, суддя Господарського суду Київської області Чонгова С.І. задовольнила позов у повному обсязі – стягнула з дистриб’ютора Scania на користь ТОВ "Фірма "Журавлина" кошти у розмірі понад 123 млн грн, розповіли в компанії.

"Ситуація на українському ринку, що склалася навколо такого великого міжнародного інвестора, як Scania, є показником очевидної токсичності інвестиційного клімату в Україні", - резюмували в компанії і зауважили, що подаватимуть апеляцію.

А тепер компанія Scania звертається до керівництва країни через білборди в Києві. У столиці з'явилися білборди з написами: "Сканія Україна за справедливе правосуддя" та "Корумповані рішення суддів вбивають інвесторів".