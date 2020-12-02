Сховок із 56 мінами 120 мм виявили в Запорізькій області поблизу стратегічного держпідприємства, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України виявила в Запорізькій області схованку, де зберігалося 56 одиниць артилерійських мін калібру 120 мм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Співробітники спецслужби виявили арсенал у лісосмузі неподалік обласного центру. Схрон був облаштований поблизу траси міжрегіонального сполучення, а також одного зі стратегічних державних підприємств.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Тривають заходи для встановлення джерела походження військових засобів ураження та осіб, причетних до протиправної діяльності.
Топ коментарі
+1 Александр Иовица #470862
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+1 Шрек Баблокат
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+1 Паравоз
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И зачем такие мины, у кого то на руках 120 мм минометы?
Для диверсантов есть оружие по-проще и эффективнее.
А по поводу эффективности, минометный обстрел из 120-мм, я вам скажу, одна из самых эффективных штук на войне.
На войне - согласен! Сколько Вы видели диверсионных групп с 120мм минометами, или их подобными?
Какова может быть цель, остановить завод или поубивать рабочих? Минометы эффективны для подавления пехоты противника и разрушения временных укрытий. Остановить завод можно гораздо проще.