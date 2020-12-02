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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Сховок із 56 мінами 120 мм виявили в Запорізькій області поблизу стратегічного держпідприємства, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила в Запорізькій області схованку, де зберігалося 56 одиниць артилерійських мін калібру 120 мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби виявили арсенал у лісосмузі неподалік обласного центру. Схрон був облаштований поблизу траси міжрегіонального сполучення, а також одного зі стратегічних державних підприємств.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають заходи для встановлення джерела походження військових засобів ураження та осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Сховок із 56 мінами 120 мм виявили в Запорізькій області поблизу стратегічного держпідприємства, - СБУ 01
Сховок із 56 мінами 120 мм виявили в Запорізькій області поблизу стратегічного держпідприємства, - СБУ 02

Автор: 

боєприпаси (2269) СБУ (12812) Запорізька область (3601) сховок (125)


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Топ коментарі
+1
Гадя сбросила.
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02.12.2020 16:24
+1
Гадя сбросила 25 кг.. осталось еще 150 кг.. Гадю распердолило))
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02.12.2020 16:33
+1
Оно то верно. Но в таких условиях "хранения" от них будет мало толку.
Для диверсантов есть оружие по-проще и эффективнее.
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02.12.2020 17:15
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02.12.2020 15:43 Відповісти
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02.12.2020 15:51 Відповісти
Странный тайник. Как будто кто то выбросил мусор.
И зачем такие мины, у кого то на руках 120 мм минометы?
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02.12.2020 16:06 Відповісти
Могут быть закладки для диверсантов. В нужное время доставить миномет на нужное место гораздо легче, чем миномет и 56 мин. Да и кустарно сварганить миномет - не такая уж сложная задача.
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02.12.2020 16:47 Відповісти
Оно то верно. Но в таких условиях "хранения" от них будет мало толку.
Для диверсантов есть оружие по-проще и эффективнее.
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02.12.2020 17:15 Відповісти
где сказано что они хранились так, как показано на фото?
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02.12.2020 19:52 Відповісти
Мины могут храниться хоть на открытом воздухе в ящиках, как это часто и делается на армейских складах. Взрывчатке ничего не будет. А взрыватели - небольшие, их можно отдельно хранить в целофановом пакете, еще лучше - в вакуумной упаковке.
А по поводу эффективности, минометный обстрел из 120-мм, я вам скажу, одна из самых эффективных штук на войне.
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02.12.2020 20:41 Відповісти
Хранят на открытом воздухе в ящиках под крышей или накрытые брезентом. Без ящиков, даже не в пакете, зарытые в землю долго не сохранить.
На войне - согласен! Сколько Вы видели диверсионных групп с 120мм минометами, или их подобными?
Какова может быть цель, остановить завод или поубивать рабочих? Минометы эффективны для подавления пехоты противника и разрушения временных укрытий. Остановить завод можно гораздо проще.
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03.12.2020 10:03 Відповісти
Мины были в целофане, присмотритесь. Могли долго лежать. Спор ниочем, если честно. Если, конечно, не вы их там зарыли, то мы не знаем планов их дальнейшего использования. Обстрел завода из миномета может посеять очень хорошую панику в тылу. В конце-концов, их можно использовать совсем не в том месте, где была закладка.
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03.12.2020 15:01 Відповісти
Гадя сбросила.
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02.12.2020 16:24 Відповісти
Гадя сбросила 25 кг.. осталось еще 150 кг.. Гадю распердолило))
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02.12.2020 16:33 Відповісти
 
 