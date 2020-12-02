Сховок із 56 мінами 120 мм виявили в Запорізькій області поблизу стратегічного держпідприємства, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила в Запорізькій області схованку, де зберігалося 56 одиниць артилерійських мін калібру 120 мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби виявили арсенал у лісосмузі неподалік обласного центру. Схрон був облаштований поблизу траси міжрегіонального сполучення, а також одного зі стратегічних державних підприємств.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають заходи для встановлення джерела походження військових засобів ураження та осіб, причетних до протиправної діяльності.

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