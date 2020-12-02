"Слуга народу" Шевченко, який виступав на росТВ, показав собі в Раді середній палець. ФОТО
Народний депутат "Слуги народу" Євген Шевченко, який брав участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі, приніс у Раду зображення руки з піднятим середнім пальцем і осоромився.
Про це пише блогер Сергій Наумович, передає Цензор.НЕТ.
"Частий гість російських каналів показав картинку із середнім пальцем. Все б нічого, але палець еаправлено в його ж бік. Самокритичненько", - зазначив Наумович.
Нижче в коментарях під постом написали, що з такими зображеннями були учасники мітингу ФОП під Радою.
Як повідомлялося раніше, обраний у 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко в форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі.
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