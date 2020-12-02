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"Слуга народу" Шевченко, який виступав на росТВ, показав собі в Раді середній палець. ФОТО

Народний депутат "Слуги народу" Євген Шевченко, який брав участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі, приніс у Раду зображення руки з піднятим середнім пальцем і осоромився.

Про це пише блогер Сергій Наумович, передає Цензор.НЕТ.

"Частий гість російських каналів показав картинку із середнім пальцем. Все б нічого, але палець еаправлено в його ж бік. Самокритичненько", - зазначив Наумович.

Слуга народу Шевченко, який виступав на росТВ, показав собі в Раді середній палець 01

Нижче в коментарях під постом написали, що з такими зображеннями були учасники мітингу ФОП під Радою.

Як повідомлялося раніше, обраний у 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко в форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі.

Слуга народу Шевченко, який виступав на росТВ, показав собі в Раді середній палець 02
Слуга народу Шевченко, який виступав на росТВ, показав собі в Раді середній палець 03

Автор: 

ВР (14972) курйоз (571) Шевченко Євгеній Слуга народу (79)


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Топ коментарі
+26
Так вот ты какой, интеллектуальный локдаун.
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02.12.2020 16:14
+20
Шоу под куполом цирка продолжается...
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02.12.2020 16:20
+20
"Слуга народу" Шевченко, який виступав на росТВ, показав собі в Раді середній палець - Цензор.НЕТ 6938
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02.12.2020 16:48
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02.12.2020 16:12 Відповісти
Так вот ты какой, интеллектуальный локдаун.
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02.12.2020 16:14 Відповісти
Умора. Палец реально в его сторону нарисован.
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02.12.2020 16:17 Відповісти
Шоу под куполом цирка продолжается...
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02.12.2020 16:20 Відповісти
Шо взять с зе-дебила !!!
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02.12.2020 16:29 Відповісти
Но ведь такие детали позволяют понять что за людей выбрали как бы писать законы.
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02.12.2020 16:43 Відповісти
хворієш? поправляйся
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02.12.2020 16:52 Відповісти
Пересічні зеботи https://censor.net/ua/user/473579 вже й новинами не вдоволені...
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02.12.2020 16:49 Відповісти
Дібіли вибрали собі поводирів.
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02.12.2020 16:36 Відповісти
"Слуга народу" Шевченко, який виступав на росТВ, показав собі в Раді середній палець - Цензор.НЕТ 6938
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02.12.2020 16:48 Відповісти
у етого депутата-явный признак дебилизма
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02.12.2020 16:40 Відповісти
Недоумок
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02.12.2020 16:42 Відповісти
Этот чел совсем какой то отмороженный...
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02.12.2020 16:43 Відповісти
Черговий ідіотизм від чергового зеленого дебіла...Чи могли ми уявити хоча б десять років тому,що Раду заполонять паяци,збоченці,придурки,фігляри і дебіли...Вироджуємось наніц...
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02.12.2020 16:45 Відповісти
Веселая компания собралась во фракции Слуг - Лоббисты, коррупционеры, агенты россии, и просто идиоты. Ну и руководит всеми - поц Зеленский, агент фсб Ермак, и эрудит Арахамия...
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02.12.2020 16:48 Відповісти
https://censor.net/ua/user/314213

Веселая компания собралась во фракции Слуг - Лоббисты, коррупционеры, агенты россии, и просто идиоты... "Слуга народу" Шевченко, який виступав на росТВ, показав собі в Раді середній палець - Цензор.НЕТ 4472
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02.12.2020 16:50 Відповісти
ты наверное с гросей в одном бурситете учился, топишь за своих
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02.12.2020 16:54 Відповісти
Сегодня твоя смена быть посмешищем?)))
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02.12.2020 17:00 Відповісти
парад хряков.
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31.03.2021 22:49 Відповісти
Это днище..
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02.12.2020 17:16 Відповісти
О, месье оптимист ?
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02.12.2020 17:48 Відповісти
Рагуль
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02.12.2020 19:40 Відповісти
типічний представник влади
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02.12.2020 19:56 Відповісти
Тупая деревенская Чернь.
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03.12.2020 09:29 Відповісти
он анализы сдал?
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03.12.2020 10:33 Відповісти
Як що в цілій країні нема жодного хто може затулити пельку кацапському ворогу,то ця країна приречена.
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03.12.2020 13:23 Відповісти
 
 