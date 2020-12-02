"Слуга народу" Шевченко, який виступав на росТВ, показав собі в Раді середній палець. ФОТО

Народний депутат "Слуги народу" Євген Шевченко, який брав участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі, приніс у Раду зображення руки з піднятим середнім пальцем і осоромився.

Про це пише блогер Сергій Наумович, передає Цензор.НЕТ.

"Частий гість російських каналів показав картинку із середнім пальцем. Все б нічого, але палець еаправлено в його ж бік. Самокритичненько", - зазначив Наумович.

Нижче в коментарях під постом написали, що з такими зображеннями були учасники мітингу ФОП під Радою.

Як повідомлялося раніше, обраний у 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко в форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі.



