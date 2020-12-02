Дехто просто бреше президенту прямо в очі: листування глави комітету з нацбезпеки Завітневича з помічницею Зеленського. ФОТОрепортаж
Нардеп "Слуги народу", глава комітету Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич сьогодні в парламенті вів листування з помічницею президента Володимира Зеленського Марією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Контакт "пом. Президента Маша" попросив Завітневича надіслати супровідні коментарі до документу, який відправив нардеп, щоб президент "розумів мети і завдання".
"Якщо одним реченням: це невелика частина того, що відбувається в секторі безпеки і оборони", - друкував текст "слуга народу".
Завітневич в повідомленні зазначив, що "дуже важливо, щоб Верховний головнокомандувач знав реальний стан справ".
"До нього вони всі ходять часто й інформацію подають, як їм потрібно, комітет ВРУ теж не сліпий і глухий. Вчора спробували трохи про це поговорити, але дехто просто бреше В.О, (ймовірно Володимиру Олександровичу Зеленському. - Ред.) прямо в очі", - додав парламентарій.
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он же ничего не знает!.. он же не д**ил!.. он милый дол%**, а это, согласитесь разница..
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Фактически это граничит с преступною халатностью, саботажем и государственной изменой.
"обидели мышку - написяли в норку" (с)
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
А ну тогда я спокоен.
якщо таке ж СБУ, то країні дiйсно може бути капєц вiд такого керiвництва рiвня КВН та гiвно-кварталу...
Подоляк
https://gordonua.com/blogs/mihail-podolyak/slugam-naroda-nelzya-ravnodushno-stoyat-v-storone-kogda-so-vseh-storon-na-nih-letsya-pr-dermo-agressivnoe-i-horosho-oplachennoe-1519459.html
Забыл Подляк как слуги лили хорошо оплаченное Коломойским дерьмо на попередников?Тогда вам не пахло?
Агов, пане Бутусове, це просто смішно