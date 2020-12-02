На кордоні з Румунією блоковано спробу контрабанди 9 кг прикрас із бурштину, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Житель Буковини намагався нелегально вивезти з України в Румунію 9 кг прикрас із бурштину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Мікроавтобус "Мерседес" прибув у пункт пропуску "Порубне" сьогодні вранці. Ним їхав до Румунії 35-річний житель Чернівецької області. У мікроавтобусі було виявлено приховані від прикордонно-митного контролю кілька пакетів із нанизаними на нитку обробленими каменями (швидше за все - бурштину) різного розміру і фракцій.

По одному кілограму коралів із бурштину перебували під ганчірками в нішах правих і лівих передніх дверей. П'ять кілограмів схожих прикрас перевозили в каркасі передніх сидінь мікроавтобуса. Ще один пакет із двома кілограмами таких самих виробів виявили під одягом у салоні мікроавтобуса.

Прикраси, які намагалися вивезти з України з порушенням вимог законодавства, вилучено. Співробітники митниці склали проти водія мікроавтобуса протокол про порушення митних правил.

Читайте також: СБУ викрила митника на сприянні контрабанді в Молдову бурштину на $17 тис. ФОТОрепортаж