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На кордоні з Румунією блоковано спробу контрабанди 9 кг прикрас із бурштину, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Житель Буковини намагався нелегально вивезти з України в Румунію 9 кг прикрас із бурштину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На кордоні з Румунією блоковано спробу контрабанди 9 кг прикрас із бурштину, - ДПСУ 01

Мікроавтобус "Мерседес" прибув у пункт пропуску "Порубне" сьогодні вранці. Ним їхав до Румунії 35-річний житель Чернівецької області. У мікроавтобусі було виявлено приховані від прикордонно-митного контролю кілька пакетів із нанизаними на нитку обробленими каменями (швидше за все - бурштину) різного розміру і фракцій.

На кордоні з Румунією блоковано спробу контрабанди 9 кг прикрас із бурштину, - ДПСУ 02

По одному кілограму коралів із бурштину перебували під ганчірками в нішах правих і лівих передніх дверей. П'ять кілограмів схожих прикрас перевозили в каркасі передніх сидінь мікроавтобуса. Ще один пакет із двома кілограмами таких самих виробів виявили під одягом у салоні мікроавтобуса.

На кордоні з Румунією блоковано спробу контрабанди 9 кг прикрас із бурштину, - ДПСУ 03

На кордоні з Румунією блоковано спробу контрабанди 9 кг прикрас із бурштину, - ДПСУ 04

Прикраси, які намагалися вивезти з України з порушенням вимог законодавства, вилучено. Співробітники митниці склали проти водія мікроавтобуса протокол про порушення митних правил.

Читайте також: СБУ викрила митника на сприянні контрабанді в Молдову бурштину на $17 тис. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) контрабанда (1823) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) бурштин (509)


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машину изьяли? так держать!
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02.12.2020 18:44 Відповісти
Litve toze poimali 109 kilogram vsego.Belorus vioz iz Kionesberga skazal sto ukrainski jantarНа границе с Румынией блокирована попытка контрабанды 9 кг украшений из янтаря, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4010
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02.12.2020 18:47 Відповісти
Не забашлял, бедолага, на границе.
Вот и с "особым усердием" проверили...

А мимо в фурах янтарь проплывает за бугор.
Мораль,- Делиться надо!😁
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02.12.2020 20:01 Відповісти
 
 