На кордоні з Румунією блоковано спробу контрабанди 9 кг прикрас із бурштину, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Житель Буковини намагався нелегально вивезти з України в Румунію 9 кг прикрас із бурштину.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Мікроавтобус "Мерседес" прибув у пункт пропуску "Порубне" сьогодні вранці. Ним їхав до Румунії 35-річний житель Чернівецької області. У мікроавтобусі було виявлено приховані від прикордонно-митного контролю кілька пакетів із нанизаними на нитку обробленими каменями (швидше за все - бурштину) різного розміру і фракцій.
По одному кілограму коралів із бурштину перебували під ганчірками в нішах правих і лівих передніх дверей. П'ять кілограмів схожих прикрас перевозили в каркасі передніх сидінь мікроавтобуса. Ще один пакет із двома кілограмами таких самих виробів виявили під одягом у салоні мікроавтобуса.
Прикраси, які намагалися вивезти з України з порушенням вимог законодавства, вилучено. Співробітники митниці склали проти водія мікроавтобуса протокол про порушення митних правил.
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