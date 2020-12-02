Моряки ВМС США провели капремонт головного військово-морського причалу для ВМС України в Очакові. ФОТО

Моряки ВМС США, прикомандировані до будівельного батальйону 133 "Runnin 'Roos" завершили капітальний ремонт головного військово-морського причалу ВМС України в Очакові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

Команда з 13 моряків взялася за проєкт, розпочатий іншим батальйоном, наприкінці вересня і завершила його 23 жовтня 2020 року достроково.

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"Цей проєкт був націлений на те, щоб максимально збільшити тривалість експлуатації пристані. Він базувався на оцінці, проведеній однією з наших дайвінг-команд два роки тому. Крім того, цей проєкт поліпшив наші відносини з ВМС України, і це дасть їм додаткові можливості для використання цього причалу в майбутніх навчаннях, таких як Sea Breeze і т.п.", - розповів відповідальний за цей проєкт Крейг Клаудіо.