Моряки ВМС США провели капремонт головного військово-морського причалу для ВМС України в Очакові. ФОТО
Моряки ВМС США, прикомандировані до будівельного батальйону 133 "Runnin 'Roos" завершили капітальний ремонт головного військово-морського причалу ВМС України в Очакові.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
Команда з 13 моряків взялася за проєкт, розпочатий іншим батальйоном, наприкінці вересня і завершила його 23 жовтня 2020 року достроково.
"Цей проєкт був націлений на те, щоб максимально збільшити тривалість експлуатації пристані. Він базувався на оцінці, проведеній однією з наших дайвінг-команд два роки тому. Крім того, цей проєкт поліпшив наші відносини з ВМС України, і це дасть їм додаткові можливості для використання цього причалу в майбутніх навчаннях, таких як Sea Breeze і т.п.", - розповів відповідальний за цей проєкт Крейг Клаудіо.
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Правильно Луганский сказал - надо было стараться Украине вступить в НАТО сразу после развала совка. Надо было ловить исторический момент, когда в росисе был
бардак, нечего было жрать и ей никакого дела не было до нашей страны. Вступи мы тогда в НАТО, то не было бы ни якуневичей, ни войны, ни зебилоидной верхушки.
А вот интересно - реально ли было отдать ядерку в обмен на членство в НАТО..?
Всё гораздо проще: Везде, где присутствуют американские военные, логистикой, снабжением, строительством, и всем остальным - занимается фирма KVG. Американцы у нас с 14 года, соответственно и KVG здесь.
Они на месте решают нанимать подрядчика или нет, закупать стройматериалы на месте или привезти.
После определенных событий в 14-15 годах, когда американцы увидели, что их помощь тупо разграбляется чиновниками МОУ, которые сидят ещё со времён яныка, они резко усилили контроль. И в случаях, когда у них возможности контролировать подрядчиков, они используют специализированные подразделения НАТО.
Контора очень серьезная, давить на них все равно, что давить на Госдеп. За все, что они делают, они несут ответственность. Потому и не доверяют нашим "прокладкам"
их там упоминают регулярно и уже давно...на бетонщиков не похоже
Наступним проєктом США, щодо покращення інфраструктури пункту базування Військово-Морських Сил ЗС України в Очакові, стане будівництво нового пірсу.