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Моряки ВМС США провели капремонт головного військово-морського причалу для ВМС України в Очакові. ФОТО

Моряки ВМС США, прикомандировані до будівельного батальйону 133 "Runnin 'Roos" завершили капітальний ремонт головного військово-морського причалу ВМС України в Очакові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

Моряки ВМС США провели капремонт головного військово-морського причалу для ВМС України в Очакові 01

Команда з 13 моряків взялася за проєкт, розпочатий іншим батальйоном, наприкінці вересня і завершила його 23 жовтня 2020 року достроково.

Моряки ВМС США провели капремонт головного військово-морського причалу для ВМС України в Очакові 02

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Моряки ВМС США провели капремонт головного військово-морського причалу для ВМС України в Очакові 03

"Цей проєкт був націлений на те, щоб максимально збільшити тривалість експлуатації пристані. Він базувався на оцінці, проведеній однією з наших дайвінг-команд два роки тому. Крім того, цей проєкт поліпшив наші відносини з ВМС України, і це дасть їм додаткові можливості для використання цього причалу в майбутніх навчаннях, таких як Sea Breeze і т.п.", - розповів відповідальний за цей проєкт Крейг Клаудіо.

Автор: 

ВМС (1383) Миколаївська область (2273) оборона (4780) США (22799)


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Топ коментарі
+34
это не ремонт а закладка восьмого флота сша.
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02.12.2020 18:50
+27
а шож тут плохого?для себя же делают
они и в германии на своих военных базах строят что им надо
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02.12.2020 18:48
+18
Краще чим на росії.
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02.12.2020 18:47
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Не то что у тебя нищеброда
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02.12.2020 19:50 Відповісти
У меня всего с двумя кнопками вкл-выкл. А здесь навороченный, вон инструкция какая толстая.
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02.12.2020 20:45 Відповісти
Ну откуда у мордвы нищей кнопки, только бутылки в жопе, никому не рассказывай
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02.12.2020 20:56 Відповісти
Вот заладили "стыдно, стыдно"... И ничего и не стыдно. Не пройдохи же какие-то со стороны, а строительный батальон ВМС США, который знает как подготовить объект к эксплуатации по стандартам НАТО. Тем более что они пристань отгрохали не с нуля, а закончили начатое.
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02.12.2020 19:23 Відповісти
Та , блин, я не о том стыде. Просто знаю, что сами можем, но почему-то ничего не делаем
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02.12.2020 19:28 Відповісти
Все думаю довольно просто. Делают американцы за американские деньги которые выделили в помощь Украине. Если дать делать нашим - нужно нашим чиновникам дать денег, чтобы наши чиновники организовали подрядчика, который наймет рабочих, которые выполнят работу и который им заплатит. Смысл понятен или дальше продолжать? Ключевое в данном случае ЧЕСТНЫЙ УКРАИНСКИЙ ЧИНОВНИК. Когнитивного диссонанса от данной ключевой фразы не возникает?
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02.12.2020 19:50 Відповісти
А при чем здесь "сами можем", хозяева так решили, кто смеет перечить?))
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02.12.2020 19:51 Відповісти
Потому что у нас обычно всё через жопу. Я имею ввиду бюрократию, бюджет и коррупцию... Да и вообще...

Правильно Луганский сказал - надо было стараться Украине вступить в НАТО сразу после развала совка. Надо было ловить исторический момент, когда в росисе был
бардак, нечего было жрать и ей никакого дела не было до нашей страны. Вступи мы тогда в НАТО, то не было бы ни якуневичей, ни войны, ни зебилоидной верхушки.

А вот интересно - реально ли было отдать ядерку в обмен на членство в НАТО..?
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02.12.2020 19:53 Відповісти
Читаю некоторые комменты, и не знаю плакать или смеяться.
Всё гораздо проще: Везде, где присутствуют американские военные, логистикой, снабжением, строительством, и всем остальным - занимается фирма KVG. Американцы у нас с 14 года, соответственно и KVG здесь.
Они на месте решают нанимать подрядчика или нет, закупать стройматериалы на месте или привезти.
После определенных событий в 14-15 годах, когда американцы увидели, что их помощь тупо разграбляется чиновниками МОУ, которые сидят ещё со времён яныка, они резко усилили контроль. И в случаях, когда у них возможности контролировать подрядчиков, они используют специализированные подразделения НАТО.
Контора очень серьезная, давить на них все равно, что давить на Госдеп. За все, что они делают, они несут ответственность. Потому и не доверяют нашим "прокладкам"
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02.12.2020 19:30 Відповісти
а мы по Польшам???
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02.12.2020 19:32 Відповісти
по себе судиш ?
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02.12.2020 20:57 Відповісти
по статье
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02.12.2020 21:10 Відповісти
Украина= Просто позор.
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02.12.2020 19:49 Відповісти
Свинособакия, просто говно!
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02.12.2020 19:51 Відповісти
Говно, а кто спорит? Но это не отрицает того, что Украину загнали в зависимость по самые гланды. Неужели генетическая память тому причина?
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02.12.2020 19:53 Відповісти
Не от вас петушков зависимость? Пердаки рвёт?
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02.12.2020 20:16 Відповісти
Дырявый, я вижу у вас коллективно бутылка в ж*пе во влажных мечтах или реализовались уже?
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03.12.2020 09:09 Відповісти
Что петушок, под шконкой не так тепло? Кокошник сползает
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03.12.2020 14:16 Відповісти
Эвро 7й раз, та сглотни уже, хорош мычать, голубец
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03.12.2020 14:37 Відповісти
И все у вас там на расии петухи? Яркий представитель, в очко долбишься?
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03.12.2020 22:45 Відповісти
Согласен что говно.Но это говно сами себе причалы строят.
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02.12.2020 19:55 Відповісти
Чавой то там жопорукие построили? Ась?
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02.12.2020 20:17 Відповісти
Ну мостик вот сбацали криворукие.
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02.12.2020 20:33 Відповісти
Мостик сбацали западные фирмы, которым ***** твоё, твоими же деньгами заплатило
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02.12.2020 20:57 Відповісти
Так санкции же, откуда там западные фирмы.
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02.12.2020 21:01 Відповісти
Бутылка у тебя там, само знаешь где, мразь жопорукая
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02.12.2020 21:13 Відповісти
Ну наконец-то нормальные аргументы.
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02.12.2020 21:14 Відповісти
Добре, коли касабу добре. А то я, вже почав сумніватись, чи подобється мацкалеві пляшка у скрєпному місці. "Виходить", подобається, особливо, коли "входить". Він, навіть, не втерпів, зізнався:"Ну наконец-то..."
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02.12.2020 23:19 Відповісти
Абсолютно согласен, против вас никаких других аргументов не будет, никогда
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03.12.2020 04:41 Відповісти
Что-то не похоже на капитальный ремонт. Могли бы и сами подмести причал. Не стыдно товарищи из Очаково?
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02.12.2020 20:10 Відповісти
согласен, США страна непохожая на Украину.
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02.12.2020 20:16 Відповісти
одна растворо мешалка и пару человек-кап ремонт???
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02.12.2020 20:18 Відповісти
у нас в соседней хрущевке заливали пол - так там мешалка была больше)))
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02.12.2020 21:11 Відповісти
так объяснили постоянное присутствие и ротацию американцев в Очакове...
их там упоминают регулярно и уже давно...на бетонщиков не похоже
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03.12.2020 00:10 Відповісти
не пойму...а чего стеснятся-то??? ну покажите, как их много, как они активно работают-помогают, пусть рвет пердак чей-то..над Крымом же блек хоуки летают, никого не спрашивают....
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03.12.2020 00:22 Відповісти
Так показывают же...вот у тебя рвет от непонимания..а они. там есть
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03.12.2020 02:13 Відповісти
свинособак плющить під новиною Очаків, база ВМС, НАТО... це як екзорцизм для цапів
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02.12.2020 20:22 Відповісти
Дожились рукожопые !!!!
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02.12.2020 20:44 Відповісти
Кацапы?
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02.12.2020 20:58 Відповісти
Интересно, а у США есть Главный военно-морской причал?
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02.12.2020 20:48 Відповісти
З миру по нитці -- голому сорочка.
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02.12.2020 20:57 Відповісти
моряки ВМС США провели ремонт... а что Украина - инженеры и рабочие просто дебилы или как?
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02.12.2020 21:03 Відповісти
моряки ВМС США провели ремонт, это для дебилов написано...
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03.12.2020 00:12 Відповісти
Ватка брызжет слюной, что в Очакове америкосы просто огородили забором часть территории и всё, никакой стройки...
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02.12.2020 21:08 Відповісти
У меня сосед миксер с насосом подогнал.Удобная вещь.
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02.12.2020 21:41 Відповісти
А откуда у медведя миксер с мешалкой ??? Или у тебя, лаптеногий, уже и другой сосед появился ???
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02.12.2020 22:08 Відповісти
Роботи в Очакові https://www.ukrmilitary.com/2019/07/naval-base.html розпочав інший американський підрозділ у 2019 році. 13 моряків 133-го батальйону долучилися до проєкту наприкінці вересня 2020-го і достроково завершили його 23 жовтня. Проєктом передбачалось ремонт 12 бетонних перекриттів, що опираються на бетонні або дерев'яні палі, розташовані у грунті. Водолази зі США, за підтримки українських колег, здійснили укріплення опор під водою, що було важливим для забезпечення стійкої основи.
Наступним проєктом США, щодо покращення інфраструктури пункту базування Військово-Морських Сил ЗС України в Очакові, стане будівництво нового пірсу.
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03.12.2020 00:11 Відповісти
поздравляю!!далеко украина шагнула!!(кацапы лопнут от зависти)когда узнают что амеры на зароботки в украину ездят!!
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03.12.2020 01:00 Відповісти
У москосвинів дупу розриває на британський прапор
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03.12.2020 18:18 Відповісти
непнял що они лигнолиум кладут шо ли
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03.12.2020 21:22 Відповісти
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