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Новини Фото Силовики
22 110 59

В аеропорту "Бориспіль" у кишені у пасажирки виявили діаманти на 17 млн ​​грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці блокували спробу незаконно ввезти в Україну дорогоцінне каміння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Жінка прибула в аеропорт рейсом із Дубая. У кишені своїх штанів громадянка сховала 38 пакетиків із діамантами. Вага виявлених дорогоцінних каменів становила понад 50 грамів", - сказано в повідомленні.

В аеропорту Бориспіль у кишені у пасажирки виявили діаманти на 17 млн ​​грн, - Держприкордонслужба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У посилці з документами з Гонконгу київські митники виявили понад 200 діамантів. ФОТО

В аеропорту Бориспіль у кишені у пасажирки виявили діаманти на 17 млн ​​грн, - Держприкордонслужба 02

Попередня сума оцінки діамантів становить 17 млн ​​грн.

В аеропорту Бориспіль у кишені у пасажирки виявили діаманти на 17 млн ​​грн, - Держприкордонслужба 03

Читайте також: Прикордонники затримали в "Борисполі" двох громадян України, які перевозили діаманти у спідній білизні. Вартість вилученого - 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) контрабанда (1823) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) діаманти (57)


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Топ коментарі
+38
Ахметов миллиардами вывозит електроенергию из страны, не платя ни копейки налогов даже за пользование нашими ЛЕП, а ему за ето еще и льготы и дотации.
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02.12.2020 19:38
+17
Так нужно ловить того кто вывозит добро а не тех кто ввозит. В развитых странах именно так поступают. У нас же почему то наоборот все льготы и привилегии тем кто вывозит бюджеты и народное достояние, а тех кто ввозит грабят. А теперь догадайтесь куда пойдут все ети брюлики, и вспомните *Бриллиантовых прокуроров*.
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02.12.2020 19:58
+11
В кармане своих брюк гражданка спрятала 38 пакетиков с бриллиантами.

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вроде женсчина,а не догадалась куді ьрюллики надо прятать.
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02.12.2020 19:40
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50 грамм ?
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02.12.2020 19:35 Відповісти
Цікаво одне: чи вона їх украла, чи там нашим жінкам платять діамантами...
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03.12.2020 08:15 Відповісти
думаю її найняли за грошики... як контейнер... для перетину кордону...
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03.12.2020 08:42 Відповісти
Ахметов миллиардами вывозит електроенергию из страны, не платя ни копейки налогов даже за пользование нашими ЛЕП, а ему за ето еще и льготы и дотации.
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02.12.2020 19:38 Відповісти
Кто на шо учился)
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02.12.2020 19:50 Відповісти
Значит должен быть тот, кто обучится таких "умных" отстреливать.
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02.12.2020 20:16 Відповісти
Ті, хто вміє відстрілювати таких "розумних", і ті, хто має гроші та зв"язки, щоб найняти послуги такого спеціаліста - усі вони при ділі і непогано себе почувають. Такі, як Ахметов, їм нічим не заважають.
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03.12.2020 11:45 Відповісти
Брюликов на 17 миллионов---но гривен!!! Капец! Не знаток--но судя по первичной огранке, почти сырьё, расфасовано по возрастающей от размера, количества граней. Те что крупнее по одному.. Скорее для частного ювелирного бизнеса. Либо изготовить пару изделий на понт. Показали бы телосложение тёти---можно было и банально в трусы сунуть, пришив плотно.
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02.12.2020 20:21 Відповісти
Ты и по зашиванию в трусы контрабанды специалист!
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02.12.2020 22:49 Відповісти
Опа-ча! Заскучал? И всё ты проверяешь, на чистую воду выводишь полиграф ты наш суровый! Ладно. Из избранного чуть тебе подкину. Из тобой любимого совка темку. Как зашивать в трусы. Есть такой остров Цейлон. Бывшая колония Англии. Сегодня Шри-Ланка. Столица Коломбо. Город порт. Переход с Красного моря 8 дней. Если пас-лайнер то воды набирали, ананасов, топливом бункеровались. И ещё кой чего. Но ты конечно знаешь что. Не зря же полиграф. Страна богата драг камнями. Не сразу я ущучил конечно что в ходу, топазы там покупал, лунники, кошачий глаз---полудрагоценные камни. Но оказалось родина сапфиров Цейлон. Тёмно-фиолетовый, синеватый скажем цвет электрик---ты записуй студент. Где ввернёш слова такие---за вумного примут. Тогда конечно все частные ювелиры не шутили с кем попало. КГБ работало что с золотом и драг камнями было связано. Но подсказали. Оно же Одесса. Чуть было короче. И по трусам бабским напоследок. Сначала женой мне не была одна там на лайнере ЧМП девушка. Кондитером работала на камбузе ресторана. Ну потом расписались. Вместе работали---это редко по тем временам. Комуняки бздели что жена с мужем сбежать могут. И вся причина---это так. Расписались как декрет появился. А как вернулась не пустили на один лайнер. Звонкое было время---у меня. Может что продашь из своего? Но не мне. А что у тебя? Ну чем богат? Каких может людей знал? Видел что? По музыке не вздумай спросить---засыплю. На концерте *АББА* был осенью 1976г в Мельбурне---случайно почти правда. И не только. Гудбай прозорливый из под подворотни.
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02.12.2020 23:53 Відповісти
В аэропорту "Борисполь" в кармане у пассажирки обнаружены бриллианты на 17 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2165
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02.12.2020 19:38 Відповісти
...я вижу камни подобраны по вкусу(О.Бендер)..
или это интерьер для аквариума...рыбки у них...
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02.12.2020 19:39 Відповісти
Рыбки рыбками, а полумесячная зарплата для кого то накрылась
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02.12.2020 22:22 Відповісти
В кармане своих брюк гражданка спрятала 38 пакетиков с бриллиантами.

=========================================
вроде женсчина,а не догадалась куді ьрюллики надо прятать.
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02.12.2020 19:40 Відповісти
Жартуєш? Вона й там заховала зароблене непосильною працею.....
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02.12.2020 19:54 Відповісти
Ну вот, опять фемино как там ненавистники феминоненавиствуют!!!
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02.12.2020 19:57 Відповісти
Это ж какой у дамочки карман-ище, чтобы поместилась вся эта "мелочь"?!!
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02.12.2020 19:40 Відповісти
тре було на шию почепити, пішло б як біжутерія)
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02.12.2020 19:40 Відповісти
брюлики сильно бросаются в глаза. никакая бижутерия их имитировать не сможет
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02.12.2020 22:50 Відповісти
ніфіга собі карман....)
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02.12.2020 19:42 Відповісти
Кимберлитовая соска
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02.12.2020 19:44 Відповісти
капец, брылики ведрами завозят, падлы, а нам втюхивают басню про необходимость кредита МВФ!!!
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02.12.2020 19:53 Відповісти
Так нужно ловить того кто вывозит добро а не тех кто ввозит. В развитых странах именно так поступают. У нас же почему то наоборот все льготы и привилегии тем кто вывозит бюджеты и народное достояние, а тех кто ввозит грабят. А теперь догадайтесь куда пойдут все ети брюлики, и вспомните *Бриллиантовых прокуроров*.
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02.12.2020 19:58 Відповісти
ну правильно, ОНО ограбило тебя и меня и еще миллион таких , наличными, вывезло и закупилось камнями - хранить проще, чем несколько чемоданов капусты...
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02.12.2020 21:13 Відповісти
А мы никогда и не читали даже за конфискованный янтарь.Фото видели, и всё. Где? Как? В каких частных музеях реально "расстворились'эти чудесные слёзы природы. Янтарные комнаты и дворцы. Бриллианты там же. У "контрабандистов". Вещь доки. В личных сейфах Швейцарии. Тише-тише...
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02.12.2020 23:28 Відповісти
Цікаво ж КУДИ, конкретно пидуть гроші? Чи прямо до пахана, чи як?
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02.12.2020 19:55 Відповісти
Їх миші з'їдять, як держзерно.
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02.12.2020 20:31 Відповісти
только дебил может так оценить брюлики. или думают что мы дебилы. 50 грамм-17 лямов. но судя по колличеству штук и по величине некоторых экемпляров, там 17 лямов, чистая отмазка. те что большие, два нижних ряда, уже хрен вместишь в эту сумму. не хило нагрееться кто то
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02.12.2020 19:56 Відповісти
У Шапакіна з Корнійцом акваріум почистила?
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02.12.2020 20:08 Відповісти
Дубай родина контрабанды из всей Африки. Алмазы, золото, изумруды, нефть... вся таблица. Африканская столица всего краденого, как Лондон в Европе.
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02.12.2020 20:13 Відповісти
лучшие друзья девушек это бриллианты (с)
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02.12.2020 20:19 Відповісти
Карманная мелочь.....
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02.12.2020 20:35 Відповісти
Надо было через Египет с пьяными курортниками лететь.
Те рейсы не сильно шмонают...
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02.12.2020 20:35 Відповісти
а почему нельзя ввозить ценности?
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02.12.2020 20:39 Відповісти
почему нельзя?можно...просто надо задекларировать и заплатить налоги
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02.12.2020 20:40 Відповісти
Спалилась на том что пограничники с таможенниками подумали, вот это баба с яйцами, так выпирали карманы.
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02.12.2020 20:42 Відповісти
прикол в том..что ввозила, а не вывозила !!!!
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02.12.2020 20:43 Відповісти
Так, це сама цікава деталь. Зрозуміло, що хтось ізза кордону або терміново ховає гроші від розплати або розплатився з українським партнером - але де в Україні можна конвертувати діаманти в безготівку ? Чи принаймі в готівку ? В Амстердамові є місця, але де в Україні ?
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02.12.2020 23:02 Відповісти
250 каратов?
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02.12.2020 20:59 Відповісти
Шо опять? Только недавно поймали пару с брюликами на 15 миллионов.
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02.12.2020 21:02 Відповісти
сдала добрая душа, других вариантов нет!
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02.12.2020 21:12 Відповісти
Ну неужели нельзя было в жопу затолкать?
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02.12.2020 21:38 Відповісти
Вы такой простой На таможне бывший врач проктолог уже не первый год как работает
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02.12.2020 22:18 Відповісти
Бриллиантовая сосна
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02.12.2020 21:53 Відповісти
Не парьтесь для подобных ей это всего лишь пыль и не больше чем для простых людей кило конфет многие просто не знают какие у подобных ходят суммы ,но вопрос вот в чём зачем они им в таком количестве если при жизни отведённой человеку не удастся потратить их даже 1%
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02.12.2020 22:15 Відповісти
Теперь баба пойдет по дубайским борделям долги отрабатывать.
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02.12.2020 23:30 Відповісти
Сколько помню,никогда на въезд таможенники не проверяли в Борисполе. Походу бабу тупо сдали или завистники либо конкуренты.
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02.12.2020 23:33 Відповісти
Можливо, тому що зараз набагато менше рейсів та пасажирів, перевіряють більш ретельно. Хоча вона могла б за один раз на таку суму не везти, або, як тут писали, обхідними маневрами.
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03.12.2020 01:08 Відповісти
Летел из Турции, в Борисполе после паспортного контроля, даже погранцов не видел. Никто ничего не проверял. Вези что хочешь
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03.12.2020 10:19 Відповісти
Всех из Дубаи по карманам шмонают?
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03.12.2020 00:10 Відповісти
Кстати, не на всех камнях бриллиантовая огранка. И по размеру камни одинаковые (чего с натуральными камнями не бывает). Это может быть искусственные мусонниты или др. искуственные камни... В статье про гемологов ничего не сказано...
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03.12.2020 00:14 Відповісти
Главное громко новость подать. А потом, никто дальше не интересуется.
Как о золоте, булате, латуни и др. все сделано из желтого металла
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07.12.2020 08:52 Відповісти
права охранители то блокировали... а эксперт потом напишет заключение - не бриллианты это, а просто блестящие стекляшки... каким образом права охранители будут компенсировать моральный и финансовый ущерб?
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03.12.2020 03:23 Відповісти
Чьерт бобьери !!!
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03.12.2020 05:21 Відповісти
А что нельзя?
- Бриллианты?
- 50 грамм?
- Из Дубая?

Похоже, таможенники рассуждают, как шариковы - забрать и поделить
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03.12.2020 08:20 Відповісти
Я вообще не понимаю, как эта тетка попалась с таким маленьким пакованом. Сколько раз не вьезжал в Украину (авиа [борисполь, жуляны, львов], жд, автобус) ни разу наши погранцы ничего не спрашивали. Может ее кто-то сдал или она сильно стремно себя вела?
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03.12.2020 10:25 Відповісти
Чому прісікались до барині?
Ну що там з тими правилами?

Дама вояжирувала з кращими друзями,
І от її їх позбавили...
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03.12.2020 12:30 Відповісти
 
 