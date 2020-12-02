В аеропорту "Бориспіль" у кишені у пасажирки виявили діаманти на 17 млн ​​грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці блокували спробу незаконно ввезти в Україну дорогоцінне каміння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Жінка прибула в аеропорт рейсом із Дубая. У кишені своїх штанів громадянка сховала 38 пакетиків із діамантами. Вага виявлених дорогоцінних каменів становила понад 50 грамів", - сказано в повідомленні.

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Попередня сума оцінки діамантів становить 17 млн ​​грн.

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