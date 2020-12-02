В аеропорту "Бориспіль" у кишені у пасажирки виявили діаманти на 17 млн грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці блокували спробу незаконно ввезти в Україну дорогоцінне каміння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Жінка прибула в аеропорт рейсом із Дубая. У кишені своїх штанів громадянка сховала 38 пакетиків із діамантами. Вага виявлених дорогоцінних каменів становила понад 50 грамів", - сказано в повідомленні.
Попередня сума оцінки діамантів становить 17 млн грн.
Топ коментарі
+38 ALEX SUROVV
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или это интерьер для аквариума...рыбки у них...
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вроде женсчина,а не догадалась куді ьрюллики надо прятать.
Те рейсы не сильно шмонают...
Как о золоте, булате, латуни и др. все сделано из желтого металла
- Бриллианты?
- 50 грамм?
- Из Дубая?
Похоже, таможенники рассуждают, как шариковы - забрать и поделить
Ну що там з тими правилами?
Дама вояжирувала з кращими друзями,
І от її їх позбавили...