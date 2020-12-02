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У 28-й ОМБр пройшли навчання із застосуванням безпілотників "Лелека" і Bayraktar. ФОТОрепортаж

У 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу відбулися командно-штабні навчання із застосуванням безпілотних літальних апаратів "Лелека" і Bayraktar.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

У 28-й ОМБр пройшли навчання із застосуванням безпілотників Лелека і Bayraktar 01

"Відбулися навчання із залученням великої кількості новітніх методів управління підрозділами та програмного забезпечення, такого як "Простір" і системи LaserTag, особливістю якої було використання цієї системи в парі з дистанційною системою відстеження. Вона дала змогу керівникам навчань у прямому ефірі фіксувати "втрати", переміщення і хід бойових дій", - сказано в повідомленні.

У 28-й ОМБр пройшли навчання із застосуванням безпілотників Лелека і Bayraktar 02
У 28-й ОМБр пройшли навчання із застосуванням безпілотників Лелека і Bayraktar 03
У 28-й ОМБр пройшли навчання із застосуванням безпілотників Лелека і Bayraktar 04

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У 28-й ОМБр пройшли навчання із застосуванням безпілотників Лелека і Bayraktar 05
У 28-й ОМБр пройшли навчання із застосуванням безпілотників Лелека і Bayraktar 06
У 28-й ОМБр пройшли навчання із застосуванням безпілотників Лелека і Bayraktar 07
У 28-й ОМБр пройшли навчання із застосуванням безпілотників Лелека і Bayraktar 08

Зазначається, що технології дозволяють більш поглиблено аналізувати хід бойових дій і тактику підрозділів і своєчасно знаходити слабкі місця й усувати їх.

У 28-й ОМБр пройшли навчання із застосуванням безпілотників Лелека і Bayraktar 09

У 28-й ОМБр пройшли навчання із застосуванням безпілотників Лелека і Bayraktar 10
У 28-й ОМБр пройшли навчання із застосуванням безпілотників Лелека і Bayraktar 11
У 28-й ОМБр пройшли навчання із застосуванням безпілотників Лелека і Bayraktar 12
У 28-й ОМБр пройшли навчання із застосуванням безпілотників Лелека і Bayraktar 13
У 28-й ОМБр пройшли навчання із застосуванням безпілотників Лелека і Bayraktar 14

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Автор: 

безпілотник (4153) оборона (4780) військові навчання (2775) 28 окрема механізована бригада (187) ЗСУ (7544)


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О, «Лелеки» !
Збирали кошти на них на «Вата Шоу» Андрія Полтави.
Здається придбали пять комплектів таких беспілотників.
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02.12.2020 23:01 Відповісти
Більше. Плюс около сотні закупили ще по держзамовлені за часів пороха. Пам'ятаю як Полтава хвалився що він замовив, а вони не можуть виконати так як по держзамовленню у них завал і тепер він може купувати щось інше типу квадрокоптерів. Вікі пише що у нас їх у військах більше 300 штук.
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03.12.2020 00:57 Відповісти
А як же Державні закупівлі? Вазелін же не краде то де ж гроші?
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02.12.2020 23:08 Відповісти
гроши в надежном месте..у Вальцмана в Рошене
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03.12.2020 01:08 Відповісти
Беня, тебя в Гуантанамо заждались
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03.12.2020 02:05 Відповісти
Ось дивлюся я на фото із написом "не братися" і бачу щось похоже на байрактар, но менше і це не він. У них на фото що були в 2018 силуети крім того що більші ще й обтікаємі.
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03.12.2020 01:04 Відповісти
Так ось на фото не байрактар. На фото БПЛА PD-1 VTOL.
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03.12.2020 01:22 Відповісти
 
 