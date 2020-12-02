У 28-й ОМБр пройшли навчання із застосуванням безпілотників "Лелека" і Bayraktar. ФОТОрепортаж
У 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу відбулися командно-штабні навчання із застосуванням безпілотних літальних апаратів "Лелека" і Bayraktar.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.
"Відбулися навчання із залученням великої кількості новітніх методів управління підрозділами та програмного забезпечення, такого як "Простір" і системи LaserTag, особливістю якої було використання цієї системи в парі з дистанційною системою відстеження. Вона дала змогу керівникам навчань у прямому ефірі фіксувати "втрати", переміщення і хід бойових дій", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що технології дозволяють більш поглиблено аналізувати хід бойових дій і тактику підрозділів і своєчасно знаходити слабкі місця й усувати їх.
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