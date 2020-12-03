Колишні "беркутівці" допомагають Лукашенку придушувати протести, - ЗМІ. ФОТО

Серед нинішніх білоруських омонівців, які беруть участь у розгонах мирних протестів у Мінську, журналісти змогли ідентифікувати колишніх співробітників українського спецпідрозділу "Беркут".

Про це пише видання "Новы час", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти змогли впізнати серед співробітників білоруського "ОМОН" Анатолія Примака - бійця спецпідрозділу "Беркут", який залишив Україну після перемоги Революції Гідності.

Анатолій Примак у Мінську

Журналісти змогли знайти його фото зі змагань з рукопашного бою серед співробітників міліції, що відбувалися в Мінську в січні 2017 року. Тоді державне видання "СБ. Беларусь Сегодня" писало про нього як про співробітника мінського ОМОНу. Примак теж почистив свої соціальні мережі, видаливши фото і будь-яку інформацію про попереднє і нинішнє місця роботи.

Анатолій Примак - крайній праворуч

На цих змаганнях він не переміг

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6 березня 2020 року ім'я колишнього українського беркутівця було помічено в справі Центрального районного суду Мінська. Примак був викликаний до суду як свідок у справі білоруського громадського активіста Миколи Дедка. Правда, на засідання Примак не з'явився нібито через хворобу.

Анатолій Примак

Серед контактів Примака в соцмережах вдалося виявити ще одного колишнього "беркутівця" на службі "ОМОН" - Дмитра Анцупова.

Дмитро Анцупов

Його фото на нараді мінських силовиків було опубліковано в 2018 році в державному виданні "СБ. Беларусь Сегодня". Анцупов також був присутній на іспиті на право носіння чорного берета бійцями ОМОНу - його вдалося впізнати на відео державного телеканалу "СТВ".

Анцупов на нараді білоруських міліціонерів

Анцупов на іспиті білоруських силовиків на право носити "чорний берет"

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26 жовтня 2020 року в телеграм-каналі, який розкриває особистості силовиків, причетних до розгону мирних акцій у Білорусі, з'явилася інформація про те, що колишній український беркутівець Дмитро Анцупов є інспектором відділу спеціальної підготовки ОМОН у Мінську. Посада Анцупова в Мінському обласному ОМОН відповідає тій, яку він обіймав у Миколаївському спецпідрозділі.

У соцмережах Анцупов прославляє окупантів України та їхніх пособників.

Скриншот сторінки Анцупова в соцмережі