Дівчина-підліток за кермом батьківського автомобіля врізалася в бетонну огорожу на Волині, - поліція. ФОТО

У Волинській області 16-річна дівчина врізалася в бетонну огорожу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні поліції у Facebook.

Приблизно о другій години ночі на пульт чергового Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про ДТП. Наряд поліції негайно виїхав за викликом на вул. Ковельську, поряд із КПП військової частини А1008.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 16-річна жителька міста, взявши без дозволу автомобіль батьків марки "Рено - Кліо" , не впоравшись з керуванням, допустила зіткнення в бетонним парканом.

Неповолітня водійка не постраждала, авто зазнало значних механічних пошкоджень. З метою встановлення всіх обставин події триває перевірка.

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