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Новини Фото ДТП
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Дівчина-підліток за кермом батьківського автомобіля врізалася в бетонну огорожу на Волині, - поліція. ФОТО

У Волинській області 16-річна дівчина врізалася в бетонну огорожу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні поліції у Facebook.

Приблизно о другій години ночі на пульт чергового Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про ДТП. Наряд поліції негайно виїхав за викликом на вул. Ковельську, поряд із КПП військової частини А1008.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 16-річна жителька міста, взявши без дозволу автомобіль батьків марки "Рено - Кліо" , не впоравшись з керуванням, допустила зіткнення в бетонним парканом.

Неповолітня водійка не постраждала, авто зазнало значних механічних пошкоджень. З метою встановлення всіх обставин події триває перевірка.

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Дівчина-підліток за кермом батьківського автомобіля врізалася в бетонну огорожу на Волині, - поліція 01
Дівчина-підліток за кермом батьківського автомобіля врізалася в бетонну огорожу на Волині, - поліція 02

Автор: 

діти (5065) ДТП (4467) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+20
Мамино и папино счастье и радость!
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03.12.2020 11:43
+12
До речі, батько дівчини в той самий момент не був випадково п'яний?
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03.12.2020 11:49
+12
Папе подарок на Новый год)
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03.12.2020 12:02
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Девочка Маша - не пьёт не курит - Не могу больше🤮
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03.12.2020 11:36 Відповісти
Водитель не пострадала?
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03.12.2020 11:37 Відповісти
К сожалению, нет....
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03.12.2020 12:22 Відповісти
Это называется "повезло"
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03.12.2020 11:41 Відповісти
Повезло тем.кто не попался под колёса этой засранки....
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03.12.2020 12:23 Відповісти
Мамино и папино счастье и радость!
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03.12.2020 11:43 Відповісти
Соска перепутала газ с тормозом, однозначно
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03.12.2020 11:46 Відповісти
А от дупа в дівчини таки має постраждати...
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03.12.2020 11:48 Відповісти
До речі, батько дівчини в той самий момент не був випадково п'яний?
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03.12.2020 11:49 Відповісти
Теж про це подумав)
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03.12.2020 11:50 Відповісти
Естественно не пострадала.
Были бы мозги - получила бы сотрясение.
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03.12.2020 11:52 Відповісти
Папе подарок на Новый год)
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03.12.2020 12:02 Відповісти
В каком состоянии .... бетонный забор?
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03.12.2020 12:06 Відповісти
забора жаль.
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03.12.2020 12:14 Відповісти
за забором наверное воинская часть, здание на казарму очень похоже... к солдатам девочка прорывалась... это точно! в этом возрасте как раз спермотоксикоз начинаеться!
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03.12.2020 12:25 Відповісти
Так ей и ее родителям и надо!
А еще лучше, если бы ее поламало на пару лет восстановления!
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03.12.2020 13:08 Відповісти
Та ні , краще б не чіпала авто , але хай вже буде як є .
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03.12.2020 14:01 Відповісти
Згадав анекдот про зім'яті десять тисяч доларів🤣🤣🤣
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03.12.2020 13:16 Відповісти
A я згадав анекдот про мабуку 😁.
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03.12.2020 13:54 Відповісти
ні, тут щось інше, за кермом була пяна людина
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03.12.2020 13:25 Відповісти
Слава Богу , що всі живі-здорові.
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03.12.2020 13:59 Відповісти
Папе повезло, что у него не было вертолёта.
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03.12.2020 14:28 Відповісти
 
 