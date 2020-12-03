Дівчина-підліток за кермом батьківського автомобіля врізалася в бетонну огорожу на Волині, - поліція. ФОТО
У Волинській області 16-річна дівчина врізалася в бетонну огорожу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні поліції у Facebook.
Приблизно о другій години ночі на пульт чергового Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про ДТП. Наряд поліції негайно виїхав за викликом на вул. Ковельську, поряд із КПП військової частини А1008.
Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 16-річна жителька міста, взявши без дозволу автомобіль батьків марки "Рено - Кліо" , не впоравшись з керуванням, допустила зіткнення в бетонним парканом.
Неповолітня водійка не постраждала, авто зазнало значних механічних пошкоджень. З метою встановлення всіх обставин події триває перевірка.
Топ коментарі
+20 igor mandiur
показати весь коментар03.12.2020 11:43
+12 Порохобандерівець
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+12 Alexey Lexx
показати весь коментар03.12.2020 12:02
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А еще лучше, если бы ее поламало на пару лет восстановления!