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Росія відмовила в отриманні паспорта терористові "ДНР" Завдовєєву, який виступав за приєднання ОРДЛО до РФ. ФОТО
Одному з найближчих соратників ліквідованого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, терористові Сергію Завдовєєву відмовили в отриманні російського паспорта.
Про це з посиланням на ЗМІ терористів пише блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"(Відмовили. - Ред.) з формулюванням "заявник виступає за насильницьку зміну конституційного ладу Російської Федерації чи іншими діями створює загрозу безпеці Російської Федерації". Мабуть через те, що Завдовєєв виступав за приєднання ОРДЛО до Росії - це і є зміна конституційного ладу РФ", - зазначає Казанський.
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