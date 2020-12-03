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Росія відмовила в отриманні паспорта терористові "ДНР" Завдовєєву, який виступав за приєднання ОРДЛО до РФ. ФОТО

Одному з найближчих соратників ліквідованого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, терористові Сергію Завдовєєву відмовили в отриманні російського паспорта.

Про це з посиланням на ЗМІ терористів пише блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"(Відмовили. - Ред.) з формулюванням "заявник виступає за насильницьку зміну конституційного ладу Російської Федерації чи іншими діями створює загрозу безпеці Російської Федерації". Мабуть через те, що Завдовєєв виступав за приєднання ОРДЛО до Росії - це і є зміна конституційного ладу РФ", - зазначає Казанський.

Росія відмовила в отриманні паспорта терористові ДНР Завдовєєву, який виступав за приєднання ОРДЛО до РФ 01

Також читайте: Україна розширила перелік невизнаних паспортів Росії

Росія відмовила в отриманні паспорта терористові ДНР Завдовєєву, який виступав за приєднання ОРДЛО до РФ 02

Автор: 

паспорт (1153) Донбас (22356) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+23
пусть не расстраивается . у него еще есть возможность получить вот такой украинский паспорт
Россия отказала в паспорте террористу "ДНР" Завдовееву, выступавшему за присоединение ОРДЛО к РФ - Цензор.НЕТ 4810
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03.12.2020 11:56
+12
в порнографии сие называют раздел-- "двойное проникновение"...
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03.12.2020 11:53
+5
ойц...
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03.12.2020 11:55
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в порнографии сие называют раздел-- "двойное проникновение"...
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03.12.2020 11:53 Відповісти
ойц...
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03.12.2020 11:55 Відповісти
Так ***** ж больне, а не дурне. Такие " кадры" нужны в Украине.
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03.12.2020 11:56 Відповісти
лишили всех скреп !
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03.12.2020 11:56 Відповісти
пусть не расстраивается . у него еще есть возможность получить вот такой украинский паспорт
Россия отказала в паспорте террористу "ДНР" Завдовееву, выступавшему за присоединение ОРДЛО к РФ - Цензор.НЕТ 4810
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03.12.2020 11:56 Відповісти
Ну дайте ему тогда украинский паспорт. Или он у него уже есть?
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03.12.2020 12:02 Відповісти
русская весна, межпрочим, в жовто-блакитних кольорах !!! )))) расстрелят всех причастных к этому не помешало бы, по законах ********* )
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03.12.2020 12:08 Відповісти
Ах ду шайзе... Від такого стресу можно й руки на себе накласти..!
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03.12.2020 12:10 Відповісти
Ето хорошая или плохая новость? Я к тому что у етой твари есть единственный выход вернуться в Украину где его Портновские сепарские суды отмажут и выдадут новый украинский паспорт
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03.12.2020 12:16 Відповісти
А что кацапы дурные? Они все получат гражданство и поубегают на Раисю, а кто будет воевать за ценности Рюського мира?
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03.12.2020 12:58 Відповісти
шо кацапы паспорт не дают? ну и йух с ним! ничего страшного, он у нас в Украине у продажных паспортистов сразу два купит - и общегражданский и закордонный, бы ли б бабки!!!!!!
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03.12.2020 13:16 Відповісти
К сожалению и такое при этой власти не исключено.
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03.12.2020 14:07 Відповісти
кольорова гама назви цієї фуйні вдала
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03.12.2020 13:26 Відповісти
вместо паспорта ему билет на концерт кобздона.
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03.12.2020 13:50 Відповісти
мабуть буде нардепом в україні
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03.12.2020 16:49 Відповісти
это типа раисся - хорошая?
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03.12.2020 17:25 Відповісти
По правде сказать, подобный контингент Украине не помешает, ведь должен же кто то трудится в урановых шахтах кировоградщины...
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03.12.2020 18:43 Відповісти
 
 