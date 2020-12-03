Росія відмовила в отриманні паспорта терористові "ДНР" Завдовєєву, який виступав за приєднання ОРДЛО до РФ. ФОТО

Одному з найближчих соратників ліквідованого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, терористові Сергію Завдовєєву відмовили в отриманні російського паспорта.

Про це з посиланням на ЗМІ терористів пише блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"(Відмовили. - Ред.) з формулюванням "заявник виступає за насильницьку зміну конституційного ладу Російської Федерації чи іншими діями створює загрозу безпеці Російської Федерації". Мабуть через те, що Завдовєєв виступав за приєднання ОРДЛО до Росії - це і є зміна конституційного ладу РФ", - зазначає Казанський.

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