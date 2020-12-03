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Двох чоловіків, які готували низку терактів у Житомирі, засудили до 14 років в'язниці заочно, - СБУ. ФОТОрепортаж

За матеріалами Служби безпеки України Богунський районний суд Житомира засудив двох місцевих жителів до чотирнадцяти років позбавлення волі заочно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців, активні учасники радикально налаштованого угруповання, у 2014 році готувала здійснення терористичних актів в обласному центрі. Вони планували дестабілізувати ситуацію у регіоні та "підтримати" терористичні організації "Л/ДНР".

Співробітники СБ України задокументували причетність зловмисників до підготовки п’яти терористичних актів. Серед об’єктів, обраних терористами, були банківські та державні установи, військкомат і житловий квартал, де проживають родини військовослужбовців.

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У серпні 2014 року, під час спецоперації, правоохоронці затримали організатора групи та його спільника – колишнього десантника. У терористів було вилучено складові до п’яти саморобних вибухових пристроїв із зарядами, вибухівку загальною вагою 7,6 кілограма. У затриманих також виявлено детонатори, годинникові механізми та хімічні компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Суд визнав терористів винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 263-1, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 258-4 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді чотирнадцяти років позбавлення волі.

Двох чоловіків, які готували низку терактів у Житомирі, засудили до 14 років вязниці заочно, - СБУ 01
Двох чоловіків, які готували низку терактів у Житомирі, засудили до 14 років вязниці заочно, - СБУ 02
Двох чоловіків, які готували низку терактів у Житомирі, засудили до 14 років вязниці заочно, - СБУ 03
Двох чоловіків, які готували низку терактів у Житомирі, засудили до 14 років вязниці заочно, - СБУ 04

Автор: 

Житомир (573) СБУ (12812) теракт (1015) тероризм (2867)


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Топ коментарі
+10
почему заочно если были задержаны ?
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03.12.2020 12:26
+9
готовили теракты, 8 кг. взрывчатки, детонаторы, взрыватели....
14 лет тюрьмы заочно ???? а почему не заочно-пожизненно
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03.12.2020 12:23
+7
"Какая разница?"
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03.12.2020 12:32
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Почему слово "поддержать" взято в кавычки?
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03.12.2020 12:23 Відповісти
Потому что наш ************ агрессором называет не росию, а "та сторона"
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03.12.2020 12:27 Відповісти
готовили теракты, 8 кг. взрывчатки, детонаторы, взрыватели....
14 лет тюрьмы заочно ???? а почему не заочно-пожизненно
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03.12.2020 12:23 Відповісти
"Какая разница?"
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03.12.2020 12:32 Відповісти
Это государство стремится к саморазрушению...
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03.12.2020 16:29 Відповісти
А это , случайно , не мыло хозяйственное , 72 % ?
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03.12.2020 12:25 Відповісти
почему заочно если были задержаны ?
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03.12.2020 12:26 Відповісти
Скорее всего их "обменяли" на удерживаемых в ОРДЛО
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03.12.2020 12:28 Відповісти
Богунский суд, наверное меру пресечения поменял. Они ..могут
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03.12.2020 12:32 Відповісти
единственное обьяснение что обменяли. Но такого в тексте нет.
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03.12.2020 12:29 Відповісти
Какой-то бред
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03.12.2020 12:27 Відповісти
Заочно можно и расстрелять.
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03.12.2020 12:28 Відповісти
Как в анекдоте, если меня нет вы можете меня заочно и побить
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03.12.2020 12:32 Відповісти
Халло редакція ! Пояснить плз цей загадковий меседж
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03.12.2020 12:44 Відповісти
Нехай баканівсье СБУ пояснює.
Це ж їхнього сайту інформація.
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03.12.2020 12:46 Відповісти
Та хоча б хто небудь
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03.12.2020 13:00 Відповісти
пояснІть «
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03.12.2020 13:01 Відповісти
Заочно ?!!!!
То ми дамо їм можливість приготувати ті чортові теракти ?
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03.12.2020 12:44 Відповісти
Певно, такі докази, що на 14 років тягне. А на ув'язнення вже ні.
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03.12.2020 18:35 Відповісти
Их задержали и осудили, тогда почему заочно? Что за журналистские перлы?
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03.12.2020 14:06 Відповісти
Що в державі, те й на Цензорі !
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03.12.2020 14:10 Відповісти
у нас було ще два "маловідомі" терористи, які планували зірвати раду. скільки отримали вони?
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03.12.2020 16:47 Відповісти
Наверное их суд выпустил до хати, до суда...
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03.12.2020 17:57 Відповісти
"У серпні 2014 року, під час спецоперації, правоохоронці затримали організатора групи та його спільника", "...до чотирнадцяти років позбавлення волі заочно." Джерело: https://censor.net/ua/p3234755
Джерело: https://censor.net/ua/p3234755
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03.12.2020 18:27 Відповісти
Заочное украинское кривосудие. Такого количества "заочности" , даже в совке поганом не было.
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03.12.2020 21:20 Відповісти
Так де вони, ті терористи ?
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04.12.2020 00:54 Відповісти
 
 