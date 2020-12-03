Двох чоловіків, які готували низку терактів у Житомирі, засудили до 14 років в'язниці заочно, - СБУ. ФОТОрепортаж

За матеріалами Служби безпеки України Богунський районний суд Житомира засудив двох місцевих жителів до чотирнадцяти років позбавлення волі заочно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців, активні учасники радикально налаштованого угруповання, у 2014 році готувала здійснення терористичних актів в обласному центрі. Вони планували дестабілізувати ситуацію у регіоні та "підтримати" терористичні організації "Л/ДНР".

Співробітники СБ України задокументували причетність зловмисників до підготовки п’яти терористичних актів. Серед об’єктів, обраних терористами, були банківські та державні установи, військкомат і житловий квартал, де проживають родини військовослужбовців.

Також читайте: Контррозвідка СБУ запобігла теракту, організованому "МДБ" ДНР": намагалися підірвати електропідстанцію в зоні ООС. ФОТОрепортаж

У серпні 2014 року, під час спецоперації, правоохоронці затримали організатора групи та його спільника – колишнього десантника. У терористів було вилучено складові до п’яти саморобних вибухових пристроїв із зарядами, вибухівку загальною вагою 7,6 кілограма. У затриманих також виявлено детонатори, годинникові механізми та хімічні компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Суд визнав терористів винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 263-1, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 258-4 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді чотирнадцяти років позбавлення волі.







