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Денісова зустрілася з представницею "ДНР" у гуманітарній підгрупі ТКГ Морозовою. ФОТОрепортаж

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася з представником "ДНР" у робочій підгрупі з гуманітарних питань в ТКГ Дариною Морозовою.

Про це Денісова повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі у результаті наших перемовин, які тривали понад два роки, було отримано 28 томів кримінальної справи стосовно громадянки України, яка протягом 20 років бореться за підтвердження своєї невинуватості в апеляційних та касаційних інстанціях України.

Ця справа вже передана представнику апеляційного суду Донецької області. Вона буде розглянута та, зокрема, будуть проведені необхідні слідчі дії, чим право на справедливий суд та ефективний юридичний захист громадянки України буде дотримано", - зазначила Денісова.

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Крім того, Денісова і Морозова обговорили питання про передачу 125 кримінальних справ і проваджень щодо 133 осіб. Ці люди були притягнуті до кримінальної відповідальності до початку військової агресії РФ на Донбасі і перебувають на підконтрольній уряду України території.

"Домовилися, що необхідні рішення будуть прийняті стороною переговорів, а справи будуть мені передані", - підкреслила Денісова.

"Також позитивно розглянуто питання щодо передачі для подальшого відбування покарання на підконтрольну Урядом України територію 300 засуджених осіб, які з початку військової агресії перебували у місцях позбавлення волі. Однак, це можна буде реалізувати після закінчення пандемії. Крім того, було порушено питання щодо продовження процесу звільнення цивільних осіб та військовополонених, які утримуються на тимчасово окупованій території Донецької області. Наразі є технічні питання, які потребують уточнення, але в цілому сторона переговорів налаштована на організацію цього процесу", - додала Денісова.

Денісова зустрілася з представницею ДНР у гуманітарній підгрупі ТКГ Морозовою 01
Денісова зустрілася з представницею ДНР у гуманітарній підгрупі ТКГ Морозовою 02
Денісова зустрілася з представницею ДНР у гуманітарній підгрупі ТКГ Морозовою 03
Денісова зустрілася з представницею ДНР у гуманітарній підгрупі ТКГ Морозовою 04
Денісова зустрілася з представницею ДНР у гуманітарній підгрупі ТКГ Морозовою 05

Автор: 

Денісова Людмила (883) окупація (6687) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+19
вы же обещали не общаться на прямую с представителями руководства лугандонии! такое общение косвенно свидетельствует о признании Украиной лугандона.... кто следующий будет встречаться? зеля и чепушила?
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03.12.2020 12:58
+15
Обнімашки та поцілунки в кадр не потрапили?
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03.12.2020 12:54
+11
"Сейчас есть технические вопросы, требующие уточнения, но в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса", - добавила Денисова"

Источник: https://censor.net/ru/p3234767

Какая прелесть. Скоро и младорыг Разумков будет проводить встречи с их "спикерами парламента", а там и Буба с главбандитами лднр устроит пати.
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03.12.2020 12:59
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Обнімашки та поцілунки в кадр не потрапили?
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03.12.2020 12:54 Відповісти
Без комментариев.
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03.12.2020 12:57 Відповісти
вы же обещали не общаться на прямую с представителями руководства лугандонии! такое общение косвенно свидетельствует о признании Украиной лугандона.... кто следующий будет встречаться? зеля и чепушила?
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03.12.2020 12:58 Відповісти
Таки да. Легализация орков идет полным ходом.
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03.12.2020 13:01 Відповісти
А разве Зеля и чепушило пишется не вместе ?
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03.12.2020 13:39 Відповісти
может ты и прав! только первый тоже с маленькой буквы.
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03.12.2020 13:40 Відповісти
"Сейчас есть технические вопросы, требующие уточнения, но в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса", - добавила Денисова"

Источник: https://censor.net/ru/p3234767

Какая прелесть. Скоро и младорыг Разумков будет проводить встречи с их "спикерами парламента", а там и Буба с главбандитами лднр устроит пати.
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03.12.2020 12:59 Відповісти
Дрючба и сотрудничество с маладыми свободными Республиками!
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03.12.2020 13:01 Відповісти
и второе - а нам разве нужны лугандонрвские криминальные зэки для отсидки в Украине? что у нас больше кормить некого? блин денисова совсем окуелв......
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03.12.2020 13:02 Відповісти
а разве Вы не поняли, что кормить лишние 300 ртов" "Также положительно рассмотрен вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительством Украины территорию 300 осужденных, которые с начала военной агрессии находились в местах лишения свободы." в угольной Швейцарии нечем вот и с легкостью перекидывают на шею Украине потом откинуться по УДО ( Малюська тюрьмы распродает) и что думете они туда вернуться?
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03.12.2020 15:15 Відповісти
А якого дідька потрібні ці зустрічі??? Для легалізації Лугандону?
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03.12.2020 13:02 Відповісти
Вирішувать щось та динирява вівця не вирішує. Значить просто, - щоб звикали до "той сторони".
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03.12.2020 13:09 Відповісти
.................................
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03.12.2020 13:04 Відповісти
О, зелені вже визнали мАлАдиє республіки і ведуть з ними перемовини. "Круто".
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03.12.2020 13:11 Відповісти
Хіба оманський брехун не обміняв всіх на всіх? А нахвалявся.
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03.12.2020 13:13 Відповісти
фу мерзости .. с представителями днр. Лиха беда начало с мразью переговоры вести... где коменты 75 процентов избирателей .. что то быстро под лавки попрятались
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03.12.2020 13:20 Відповісти
Просрала зелёная падла неньку
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03.12.2020 13:29 Відповісти
Накінець то ху@ло досяг свого - звів до купи двох представників окремих "держав", чим і підтвердив, що ми воюємо між собою, а він миротворець. Після цього ху@ло буде відправляти зелю до пушили. Молодці, злили Україну за одної мадами, яка судиться з Україною і ще отримали 28 томів, які містять документи "окремої держави".
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03.12.2020 14:01 Відповісти
Чо за херня , получается Лугондонцы уже не террористы ,а сторона переговоров ,как будто они ,что то решают 🤔🙄🤫🤣🤣🤣 К Кремль скажет ,так и будет , 😠
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03.12.2020 14:34 Відповісти
Щоб не робилося у державі - все погано. Цензор пора перейменувати на ЗрадаКругом.net
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04.12.2020 08:34 Відповісти
а що визнали якісь лидинири, що якісь їх представники щось передають? може ті 125 і мають сидіти чи ще якесь покарання понести, але справи передані незаконно.
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04.12.2020 08:42 Відповісти
Лучше бы она ей голову откусила при встрече, было бы о чем рассказывать нащадкам, а так вообще ниочем.
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04.12.2020 12:50 Відповісти
а хто вона така морозова? таких морозових в кожному підземному переході... якщо ти офіційна особа, то і зустрічайся з офіційною особою. чи в кацапстані вже нема представника з прав людини?
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04.12.2020 17:13 Відповісти
Завтра поїдуть в Ордло на зустріч з орками. А після завтра ті приїдуть в Київ делегацією... Сцикуни обрали найбільшого сцикуна лідером, ну так і засцикують всім очі.
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04.12.2020 21:09 Відповісти
Какая-то шлюшка-"представитель стороны переговоров",дожили,вашу мать! Шо официально признаете дыру? А впрочем большинству населения Украины это понравится,*****
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05.12.2020 09:04 Відповісти
За денисовою сбу вже виїхало? Буде затримана у зв'язку з підозрою в антидержавній діяльності за ст. 111 ККУ?
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06.12.2020 00:21 Відповісти
 
 