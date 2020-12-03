Денісова зустрілася з представницею "ДНР" у гуманітарній підгрупі ТКГ Морозовою. ФОТОрепортаж

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася з представником "ДНР" у робочій підгрупі з гуманітарних питань в ТКГ Дариною Морозовою.

Про це Денісова повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі у результаті наших перемовин, які тривали понад два роки, було отримано 28 томів кримінальної справи стосовно громадянки України, яка протягом 20 років бореться за підтвердження своєї невинуватості в апеляційних та касаційних інстанціях України.

Ця справа вже передана представнику апеляційного суду Донецької області. Вона буде розглянута та, зокрема, будуть проведені необхідні слідчі дії, чим право на справедливий суд та ефективний юридичний захист громадянки України буде дотримано", - зазначила Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ порушує в окупованому Криму Декларацію ООН про права корінних народів, - Джапарова

Крім того, Денісова і Морозова обговорили питання про передачу 125 кримінальних справ і проваджень щодо 133 осіб. Ці люди були притягнуті до кримінальної відповідальності до початку військової агресії РФ на Донбасі і перебувають на підконтрольній уряду України території.

"Домовилися, що необхідні рішення будуть прийняті стороною переговорів, а справи будуть мені передані", - підкреслила Денісова.

"Також позитивно розглянуто питання щодо передачі для подальшого відбування покарання на підконтрольну Урядом України територію 300 засуджених осіб, які з початку військової агресії перебували у місцях позбавлення волі. Однак, це можна буде реалізувати після закінчення пандемії. Крім того, було порушено питання щодо продовження процесу звільнення цивільних осіб та військовополонених, які утримуються на тимчасово окупованій території Донецької області. Наразі є технічні питання, які потребують уточнення, але в цілому сторона переговорів налаштована на організацію цього процесу", - додала Денісова.









