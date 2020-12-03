Поліція ліквідувала канал постачання до Бучанської колонії наркотиків і психотропів. ФОТОрепортаж

У Бучанській виправній колонії правоохоронці викрили канал розповсюдження наркотичних і психотропних речовин До протиправної діяльності були залучені працівники установи.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що раніше судимі місцеві жителі забезпечували постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію виправної колонії шляхом так званих "перекидів" через стіни установи. Викриті працівники колонії забезпечували безперешкодне потрапляння наркотиків до ув'язнених, повідомляючи найбільш безпечний час для здійснення "перекиду".

В подальшому засуджені розподіляли між собою заборонені речовини та реалізовували їх за окрему плату серед інших ув’язнених.

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В ході санкціонованих обшуків за місцями проживання постачальників та у виправній колонії було виявлено та вилучено канабіс, метадон, шприци, мобільні телефони, "чорнові" записи, зброю та набої до неї.





