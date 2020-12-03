Нетверезий чиновник ДСНС збив на смерть пішохода на Хмельниччині, - ДБР. ФОТОрепортаж
Слідчі ДБР розслідують обставини смертельного ДТП за участі начальника державного пожежно-рятувального поста ГУ ДСНС України в Хмельницькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, 2 грудня 2020 чиновник ДСНС близько 17:00 влаштував дорожньо-транспортну пригода в смт. Білогір'я Хмельницької області. Так, перебуваючи за кермом власного автомобіля "Fiat", він не впорався з керуванням і наїхав на 54-річного пішохода, який ішов по узбіччю неосвітленої ділянки дороги.
У результаті ДТП чоловік помер на місці події. Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння - драгер показав 2,18 проміле.
Посадову особа було затримано. Зараз тривають першочергові слідчі дії.
Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
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...водитель тоже вроде пострадал, морально-душевая травма, испуг с заиканием, мешок булочек с повидлом и в дурку на самоизоляцию...
...а пешохода жалко...R.I.P.
козлина! человека загубил... пьянь мерзкая
1) дорога не освітлена
2) немає тротуару(значить покійний 100% йшов по проїжджій частині)
3) покійник одягнутий у чорний одяг(за таке я б ***** судив пішоходів, як це ро***** в Європах) без світловідбиваючих поверхонь.
4) пошохід або був теж нетверезий, або рухався по правій стороні(порушив) і не бачив пянтоса який на нього летів.