Нетверезий чиновник ДСНС збив на смерть пішохода на Хмельниччині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР розслідують обставини смертельного ДТП за участі начальника державного пожежно-рятувального поста ГУ ДСНС України в Хмельницькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, 2 грудня 2020 чиновник ДСНС близько 17:00 влаштував дорожньо-транспортну пригода в смт. Білогір'я Хмельницької області. Так, перебуваючи за кермом власного автомобіля "Fiat", він не впорався з керуванням і наїхав на 54-річного пішохода, який ішов по узбіччю неосвітленої ділянки дороги.

У результаті ДТП чоловік помер на місці події. Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння - драгер показав 2,18 проміле.

Посадову особа було затримано. Зараз тривають першочергові слідчі дії.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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