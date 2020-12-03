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Новини Фото ДТП
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Нетверезий чиновник ДСНС збив на смерть пішохода на Хмельниччині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР розслідують обставини смертельного ДТП за участі начальника державного пожежно-рятувального поста ГУ ДСНС України в Хмельницькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, 2 грудня 2020 чиновник ДСНС близько 17:00 влаштував дорожньо-транспортну пригода в смт. Білогір'я Хмельницької області. Так, перебуваючи за кермом власного автомобіля "Fiat", він не впорався з керуванням і наїхав на 54-річного пішохода, який ішов по узбіччю неосвітленої ділянки дороги.

У результаті ДТП чоловік помер на місці події. Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння - драгер показав 2,18 проміле.

Посадову особа було затримано. Зараз тривають першочергові слідчі дії.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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Нетверезий чиновник ДСНС збив на смерть пішохода на Хмельниччині, - ДБР 01
Нетверезий чиновник ДСНС збив на смерть пішохода на Хмельниччині, - ДБР 02
Нетверезий чиновник ДСНС збив на смерть пішохода на Хмельниччині, - ДБР 03
Нетверезий чиновник ДСНС збив на смерть пішохода на Хмельниччині, - ДБР 04
Нетверезий чиновник ДСНС збив на смерть пішохода на Хмельниччині, - ДБР 05
Нетверезий чиновник ДСНС збив на смерть пішохода на Хмельниччині, - ДБР 06
Нетверезий чиновник ДСНС збив на смерть пішохода на Хмельниччині, - ДБР 07
Нетверезий чиновник ДСНС збив на смерть пішохода на Хмельниччині, - ДБР 08

алкоголь (1242) ДТП (4467) Хмельниччина (914) ДСНС (5105) ДБР (3491)


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Сейчас полезут комментарии - "эти пешкодралы, ходят так как вроде они бессмертные".
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03.12.2020 15:25 Відповісти
cкажут: а почему без маски и светоотражающего жилета...
...водитель тоже вроде пострадал, морально-душевая травма, испуг с заиканием, мешок булочек с повидлом и в дурку на самоизоляцию...
...а пешохода жалко...R.I.P.
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03.12.2020 15:37 Відповісти
нетрезвый чиновник ? 2,18 промилле - это нетрезвый??? это ужраный..в....
козлина! человека загубил... пьянь мерзкая
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03.12.2020 15:26 Відповісти
Ну и законы, по пьяни сбил пешехода насмерть, можешь получить от 3-х лет, да и то, если ещё получишь. Как видно из наших законов - жизнь человека и медного гроша не стоит...
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03.12.2020 15:34 Відповісти
Отмажут скота...обвинят пешехода... не так шел..не так одет был..
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03.12.2020 15:50 Відповісти
не виправдовую підораса пяного за кермом, та всеж :
1) дорога не освітлена
2) немає тротуару(значить покійний 100% йшов по проїжджій частині)
3) покійник одягнутий у чорний одяг(за таке я б ***** судив пішоходів, як це ро***** в Європах) без світловідбиваючих поверхонь.
4) пошохід або був теж нетверезий, або рухався по правій стороні(порушив) і не бачив пянтоса який на нього летів.
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03.12.2020 16:09 Відповісти
при 50 км/год не побачити пішохода? Винуватий алкаш за кермом- 10 років
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03.12.2020 16:17 Відповісти
хто вам таке сказав? у нас що пішоходи зобовязані хоча б велошлеми перед мандрівкою проїжджою часниною одягати ?
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03.12.2020 16:23 Відповісти
Венікова відмаже.
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03.12.2020 18:51 Відповісти
 
 