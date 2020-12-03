Епіфаній нагородив медалями вісьмох капеланів: Без вас важко уявити духовний фронт нашої держави. ФОТОрепортаж

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрівся з капеланами і нагородив вісьмох військових священиків медалями святого архістратига Божого Михаїла.

Про це Епіфаній повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За заслуги перед Помісною Церквою, а також за жертовність і любов до України відзначив вісьмох військових священників нагородою – медаллю святого Архістратига Божого Михаїла. Архангел Божий, який стоїть на чолі воїнства Небесного, є добрим прикладом для цих поборників добра та надихає їх звершувати служіння заради духовної підтримки українських захисників", - йдеться в повідомленні.

За словами Епіфанія, без капеланів Православної Церкви України складно уявити духовний фронт нашої держави.

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"Саме вони духовно опікуються про українські захисників, поділяють з ними переживання, дбають про те, щоб віра в Бога і надія на перемогу не згасали, а навпаки - тільки посилювалися і зміцнювалися", - підсумував Епіфаній.











