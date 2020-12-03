Епіфаній нагородив медалями вісьмох капеланів: Без вас важко уявити духовний фронт нашої держави. ФОТОрепортаж
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрівся з капеланами і нагородив вісьмох військових священиків медалями святого архістратига Божого Михаїла.
Про це Епіфаній повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"За заслуги перед Помісною Церквою, а також за жертовність і любов до України відзначив вісьмох військових священників нагородою – медаллю святого Архістратига Божого Михаїла. Архангел Божий, який стоїть на чолі воїнства Небесного, є добрим прикладом для цих поборників добра та надихає їх звершувати служіння заради духовної підтримки українських захисників", - йдеться в повідомленні.
За словами Епіфанія, без капеланів Православної Церкви України складно уявити духовний фронт нашої держави.
"Саме вони духовно опікуються про українські захисників, поділяють з ними переживання, дбають про те, щоб віра в Бога і надія на перемогу не згасали, а навпаки - тільки посилювалися і зміцнювалися", - підсумував Епіфаній.
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уже архимандрит"©
Когда Архистратигу Михаилу представят на рассмотрение послужной список владыки Епифания, не исключено, что даже видавший виды Архангел немало подивится:
- рядовым монахом усердною молитвою и строгим постом свершал духовное подвижничество аж 16 дней;
- молитвенный подвиг в чине иеродиакона вершил целых 14 дней;
- на долгих 1 месяц 25 дней продлилось служение в чине иеромонаха;
- бесконечные 1 год 7 месяцев 6 дней влачилось служение в чине архимандрита;
- аж на 2 года 3 месяца 3 дня затянулось служение в чине епископа;
- чуть бодрее пролетели 1 год 5 месяцев 5 дней в чине архиепископа;
- и уже 7-ой годочек как митрополитствует.
(Для подсчёта стажа в чинах использованы даты, приведенные в Википедии).