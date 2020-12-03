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У зоні ООС на Луганщині військовослужбовців нагородили "Козацьким хрестом", - Міноборони. ФОТОрепортаж

З нагоди Дня Збройних Сил України військовослужбовців однієї з механізованих бригад, яка виконує завдання в складі операції Об'єднаних сил на Луганщині, привітав заступник командувача ОС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

У зоні ООС на Луганщині військовослужбовців нагородили Козацьким хрестом, - Міноборони 01

Генерал-майор Богдан Бондар вручив найкращим захисникам відзнаки командувача ОС "Козацький хрест".

У зоні ООС на Луганщині військовослужбовців нагородили Козацьким хрестом, - Міноборони 02
У зоні ООС на Луганщині військовослужбовців нагородили Козацьким хрестом, - Міноборони 03
У зоні ООС на Луганщині військовослужбовців нагородили Козацьким хрестом, - Міноборони 04

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У зоні ООС на Луганщині військовослужбовців нагородили Козацьким хрестом, - Міноборони 05
У зоні ООС на Луганщині військовослужбовців нагородили Козацьким хрестом, - Міноборони 06

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У зоні ООС на Луганщині військовослужбовців нагородили Козацьким хрестом, - Міноборони 07
У зоні ООС на Луганщині військовослужбовців нагородили Козацьким хрестом, - Міноборони 08

армія (3771) нагорода (1260) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4878)


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У зоні ООС на Луганщині військовослужбовців нагородили "Козацьким хрестом", - Міноборони - Цензор.НЕТ 7188

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03.12.2020 16:55 Відповісти
У зоні ООС на Луганщині військовослужбовців нагородили "Козацьким хрестом", - Міноборони - Цензор.НЕТ 8873
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03.12.2020 17:02 Відповісти
Героям Слава!
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03.12.2020 18:08 Відповісти
Героя СЛАВА !!!!!
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03.12.2020 18:32 Відповісти
 
 