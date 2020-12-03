У зоні ООС на Луганщині військовослужбовців нагородили "Козацьким хрестом", - Міноборони. ФОТОрепортаж
З нагоди Дня Збройних Сил України військовослужбовців однієї з механізованих бригад, яка виконує завдання в складі операції Об'єднаних сил на Луганщині, привітав заступник командувача ОС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Генерал-майор Богдан Бондар вручив найкращим захисникам відзнаки командувача ОС "Козацький хрест".
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