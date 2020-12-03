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Новини Фото Хабарники
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На Харківщині під час спроби дати прокурору 3 тис. дол. хабаря затримано чиновника Дежржпродспоживслужби, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Одного з керівників Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів затримано при спробі дати хабар прокурору.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

На Харківщині під час спроби дати прокурору 3 тис. дол. хабаря затримано чиновника Дежржпродспоживслужби, - Офіс генпрокурора 01

"За даними слідства, до прокурора звернувся один із керівників державної лабораторії з пропозицією дати хабар за закриття кримінального провадження, в якому йому повідомлено про підозру за фактом отримання хабаря. Прокурор повідомив про цей факт керівництву. Крім того, в обласну прокуратуру звернувся громадянин з інформацією, що керівник лабораторії попросив його бути посередником і передати 3 тис доларів прокурору", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали керівника лабораторії в порядку ст. 208 КПК України після давання хабаря посереднику для подальшої передачі прокурору. В ході огляду місця події слідчими виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 3 тис доларів.

На Харківщині під час спроби дати прокурору 3 тис. дол. хабаря затримано чиновника Дежржпродспоживслужби, - Офіс генпрокурора 02

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

хабар (4702) підкуп (279) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Харківщина (6054) Держпродспоживслужба1 (574)


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Оскорбил прокурора суммой.
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03.12.2020 17:22 Відповісти
Сначала значит он был не против а когда узнал сумму...
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03.12.2020 18:36 Відповісти
Санэпидемстанции нет, а бизнес её процветает. Имитация реформ
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03.12.2020 17:28 Відповісти
Задержан за то, что мало давал.
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03.12.2020 17:48 Відповісти
Служба взяточников предлагает взятки - нашли новость,а для чего тогда эта потребслужба существует,только для сбора взяток,как и держпраця.
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03.12.2020 18:10 Відповісти
Я ДАВАЛ И БРАЛИ
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03.12.2020 19:39 Відповісти
 
 