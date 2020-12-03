На Харківщині під час спроби дати прокурору 3 тис. дол. хабаря затримано чиновника Дежржпродспоживслужби, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Одного з керівників Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів затримано при спробі дати хабар прокурору.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, до прокурора звернувся один із керівників державної лабораторії з пропозицією дати хабар за закриття кримінального провадження, в якому йому повідомлено про підозру за фактом отримання хабаря. Прокурор повідомив про цей факт керівництву. Крім того, в обласну прокуратуру звернувся громадянин з інформацією, що керівник лабораторії попросив його бути посередником і передати 3 тис доларів прокурору", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали керівника лабораторії в порядку ст. 208 КПК України після давання хабаря посереднику для подальшої передачі прокурору. В ході огляду місця події слідчими виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 3 тис доларів.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.