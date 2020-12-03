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Новини Фото Силовики
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У Запоріжжі затримано матір, яка за 600 грн на день віддала свого сина жебракувати. ФОТО

У Запоріжжі мати віддала свого 12-річного сина для заняття жебрацтвом за 600 гривень на день.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

У Запоріжжі затримано матір, яка за 600 грн на день віддала свого сина жебракувати 01

За даними слідства, 53-річна мати двох дітей домовилася з невстановленими особами про передачу свого 12-річного сина для заняття жебрацтвом за грошову винагороду в розмірі 600-700 гривень на день. Хлопчик повинен був просити гроші на вулицях міста.

Сьогодні, 3 грудня, правоохоронці затримали матір при передачі свого малолітнього сина для заняття жебрацтвом та одержання за це грошей в розмірі 600 грн.

У Запоріжжі затримано матір, яка за 600 грн на день віддала свого сина жебракувати 02

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За вчинення торгівлі малолітньою особою (ч. 3 ст. 149 КК України) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

діти (5065) Запоріжжя (2265) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) торгівля людьми (212)


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Топ коментарі
+13
а для того, кто использовал мальчика в качестве попрошайки, статьи не нашлось....
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03.12.2020 17:43
+12
У тех крыша...
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03.12.2020 17:45
+9
Они "неустановленные лица".
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03.12.2020 18:00
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а для того, кто использовал мальчика в качестве попрошайки, статьи не нашлось....
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03.12.2020 17:43 Відповісти
У тех крыша...
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03.12.2020 17:45 Відповісти
Они "неустановленные лица".
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03.12.2020 18:00 Відповісти
Дорогой попрошайка, талантливый, наверное...
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03.12.2020 17:46 Відповісти
Та не. Просто обещал порешать с Зю снижение тарифов.)))
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03.12.2020 17:54 Відповісти
Как это - если задержали при передаче сына - личности тех кому передали остались неустановленными?
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03.12.2020 18:00 Відповісти
Статья за попрошайничество отдаёт советских духом. Наказывают нищих за то, что они нищие, и на этом борьба с нищетой заканчивается. В оставшейся советской Беларуси наказывают штрафом за то, что человек безработный.
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03.12.2020 18:01 Відповісти
Блин, нафиг я на работу хожу за 200 в день? Еще и аренду с ЕСВ плачу? Ото я дебил.
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03.12.2020 18:02 Відповісти
тебя туда не возьмут, блат ,связи
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03.12.2020 18:31 Відповісти
Та да. Деньги для большинства серьёзные. Если только за аренду пацана 18000, то доход там под 40тыщ.
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03.12.2020 18:50 Відповісти
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03.12.2020 19:45 Відповісти
Неплохой "заработок" у попрошаек. Мало кто у станка так зарабатывает.
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03.12.2020 19:06 Відповісти
...договорилась с неустановленными лицами...

...задержана мать при передаче своего малолетнего сына для занятия попрошайничеством и получении за это денег в размере 600 грн...

это как вообще, задержана при передаче денег а лица неустановлены
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04.12.2020 11:51 Відповісти
 
 