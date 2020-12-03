У Запоріжжі затримано матір, яка за 600 грн на день віддала свого сина жебракувати. ФОТО

У Запоріжжі мати віддала свого 12-річного сина для заняття жебрацтвом за 600 гривень на день.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

За даними слідства, 53-річна мати двох дітей домовилася з невстановленими особами про передачу свого 12-річного сина для заняття жебрацтвом за грошову винагороду в розмірі 600-700 гривень на день. Хлопчик повинен був просити гроші на вулицях міста.

Сьогодні, 3 грудня, правоохоронці затримали матір при передачі свого малолітнього сина для заняття жебрацтвом та одержання за це грошей в розмірі 600 грн.

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За вчинення торгівлі малолітньою особою (ч. 3 ст. 149 КК України) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.