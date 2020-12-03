Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили пам'ятний знак. ФОТОрепортаж

У Київській області встановили пам'ятний знак, присвячений трагічній загибелі українського добровольця і ​​воїна АТО Аміни Окуєвої.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Пам'ятний знак встановлено на повороті біля залізничного переїзду в смт Глеваха Київської області - на місці, де загинула Окуєва.

На пам'ятному знаку вказано, що Аміна Окуєва є народним героєм України і загинула на цьому повороті від рук російських найманців. Також на камені процитовані слова з Корану: "Не вважайте мертвими тих, хто були вбиті на шляху Всевишнього. Ні, вони живі і отримають свою долю у Господа свого".

У церемонії відкриття взяли участь заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, близькі, побратими Аміни по Майдану, однополчани з добровольчих батальйонів "Київ-2" і батальйону ім. Джохара Дудаєва, активісти і представники Глевахівської громади.

Також на заході був присутній син Аміни Окуєвої.

Мати Аміни Ірина Никифорова зазначила, що пам'ятку зробили у вигляді скелі, які є на Кавказі.

"Це місце потрібно було відзначити, тому що тут сказано, що вона народний герой України. Їй не дали жодної державної нагороди, але є любов народу і в пам'яті українського народу вона залишиться. Пройдуть століття, а цей камінь буде стояти ... Ми не знаємо, хто насправді це зробив, хто технічно підняв цей автомат і завдав ці 14 пострілів. Але це і не важливо, це хтось технічно виконав. А хто найняв і послав - я знаю", - зазначила Никифорова.

Антон Геращенко зазначив, що правоохоронці розуміли ще під час першого замаху на Аміну Окуєву і її чоловіка, що російські найманці не залишать їх у спокої.

"Це була помста за пильність Адама Осмаєва (чоловіка) і Аміни у підтримці Чеченської діаспори, у захисті України, це була помста за їхню відверту проукраїнську позицію. І коли ввечері 30 жовтня мені зателефонувала мама і тремтячим голосом сказала, що в Аміну стріляли, я виїхав сюди з начальником Національної поліції Князєвим, тут стояла розстріляна десятками куль машина і ми тоді пообіцяли мамі й Адаму зробити все, щоб знайти причетних до загибелі Аміни", - зазначив Геращенко.

За словами Геращенка зараз Адам Осмаєв переховується, оскільки є загроза його життю. Він також зазначив, що цього року була затримана група осіб, які причетні до виконання вбивства.

Командир 92-ї окремої механізованої бригади Віктор Ніколюк і військовий капелан.







Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол.

Виступ радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка.





Виступ батька Адама Осмаєва, який зараз змушений переховуватися.





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Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

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Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.