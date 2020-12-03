20 осіб у балаклавах намагалися не пустити поліцію до нелегальних видобувачів бурштину на Рівненщині. ФОТОрепортаж
Житель села за допомогою мотопомпи незаконно видобував бурштин на території заповідника в Рівненській області. Коли на місці з'явилися поліцейські, дорогу їм перегородили близько 20 невідомих у балаклавах.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.
Незаконний видобуток бурштину в заповіднику поліцейські виявили під час рейду по області. Вони побачили, як 58-річний житель с. Борове за допомогою кустарної мотопомпи видобував бурштин.
"Неподалік від місця події орієнтовно 20 невідомих осіб у балаклавах перекрили дорогу працівникам поліції. На вимогу припинити протиправні дії не реагували. Незважаючи на опір, посилившись ще двома екіпажами, поліцейські задокументували факт незаконного видобутку бурштину", - сказано в повідомленні.
У поліції зазначили, що в цей же вечір знайшли на території заповідника ще одне місце незаконного видобутку бурштину.
"Правоохоронці з місця події вилучили мотопомпу і автомобіль "Nissan Terrano" іноземної реєстрації, що мав до неї стосунок", - повідомили поліцейські.
За обома фактами незаконного видобутку бурштину вони почали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України. Також тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за статтею 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу). Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.
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у нарида еще мало-мало осталось.... но то нарида проблема )))
Одно дело - холопы, их много, бабы ишо нарожают, а царь ТО один.
Участие президента РФ Владимира Путина в качестве добровольца для испытаний вакцины «Спутник V» - невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На вопрос, почему президент Владимир Путин ещё не сделал прививку от коронавируса, Песков ответил так:
«Я сказал, что президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым».
Песков пояснил, что глава государства не может принимать участие в вакцинировании в качестве добровольца, «это невозможно».
Источник: «Президент не может использовать несертифицированную вакцину», - отметил Песков. По словам Пескова, российская вакцина не прошла третью фазу испытания и массовая вакцинация в РФ еще не началась. Отметим, несмотря на заверения о якобы эффективности вакцины «Спутник V», люди привитые ею продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. Напомним, ранее стало известно, что российскую вакцину «Спутник V» передали в разные страны, в частности в числе первых её получили Беларусь, Венгрия и Армения
И сам сядет пассажиром.
С чемоданами...
3 июля 2015 года Петр Порошенко устроил памятный спитч, о котором ему вспоминают до сих пор. Во Львове во время регионального совещания с руководителями силовых структур тогдашний глава государства эмоционально выпалил:
Две недели даю для ликвидации крышевания добычи янтаря! Ни один участок не работает без милицейской, без прокурорской и СБУ-шной крыши и без крыши на уровне районной администрации. Великолепная координация! Мириться с этим я не собираюсь. Подъеду без охраны на одну из трех областей Житомирскую, Ровненскую или Волынскую и покажу, каким образом и кто крышует беззаконие!
Но ни через две недели, ни через год, ни даже до конца своей президентской каденции Порошенко так никуда и не приехал, так ничего и не показал...
https://news.24tv.ua/ru/ukraina-bespomoshhna-protiv-jantarnoj-mafii_n1354409
а ще ухилилась від продовження суддівської реформи, пенсійної реформи, педагогічної...митниці
та й адміністративної, лише затвердивши напрацювання попередників...
так вони працюють не лише по бурштину, але і касових апаратах і євробляхах..
тобто, ніяк
Зеленский В.А. НСК "Олимпийский" 19.04.2019.
УПС! Владимир Александрович! Какова ваша доля с незаконного копания янтаря???
Может дать полиции права стрелять на поражение даже без предупредительного выстрела? В какой еще стране с полицией обращаются как с пацанами сопливыми? У сомнительных граждан при виде полиции автоматически должна диарея начинаться...