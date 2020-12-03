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20 осіб у балаклавах намагалися не пустити поліцію до нелегальних видобувачів бурштину на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Житель села за допомогою мотопомпи незаконно видобував бурштин на території заповідника в Рівненській області. Коли на місці з'явилися поліцейські, дорогу їм перегородили близько 20 невідомих у балаклавах.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

Незаконний видобуток бурштину в заповіднику поліцейські виявили під час рейду по області. Вони побачили, як 58-річний житель с. Борове за допомогою кустарної мотопомпи видобував бурштин.

"Неподалік від місця події орієнтовно 20 невідомих осіб у балаклавах перекрили дорогу працівникам поліції. На вимогу припинити протиправні дії не реагували. Незважаючи на опір, посилившись ще двома екіпажами, поліцейські задокументували факт незаконного видобутку бурштину", - сказано в повідомленні.

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У поліції зазначили, що в цей же вечір знайшли на території заповідника ще одне місце незаконного видобутку бурштину.

"Правоохоронці з місця події вилучили мотопомпу і автомобіль "Nissan Terrano" іноземної реєстрації, що мав до неї стосунок", - повідомили поліцейські.

Також дивіться: На Рівненщині прикордонники виявили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО

За обома фактами незаконного видобутку бурштину вони почали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України. Також тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за статтею 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу). Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

20 осіб у балаклавах намагалися не пустити поліцію до нелегальних видобувачів бурштину на Рівненщині 01
20 осіб у балаклавах намагалися не пустити поліцію до нелегальних видобувачів бурштину на Рівненщині 02
20 осіб у балаклавах намагалися не пустити поліцію до нелегальних видобувачів бурштину на Рівненщині 03
20 осіб у балаклавах намагалися не пустити поліцію до нелегальних видобувачів бурштину на Рівненщині 04
20 осіб у балаклавах намагалися не пустити поліцію до нелегальних видобувачів бурштину на Рівненщині 05

Автор: 

Нацполіція (15164) бурштин (509) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+35
Порохоботское вранье. Вглазимир Ссаныч поборол нелегальную добычу янтаря еще в прошлом году. Вырубку карпатских лесов, кстати, тоже поборол.
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03.12.2020 18:30
+34
Жесть... люди в балаклавах не пустили поліцію ( Карл!) я ще такого цірка не бачив. Що це ***** за Зімбабве ???
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03.12.2020 18:35
+25
А внутренние войска нафига? Демонстрантов гонять? Вот и вперед, с БТРами и вертушками. И на закарпатье заедьте.
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03.12.2020 18:31
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Порохоботское вранье. Вглазимир Ссаныч поборол нелегальную добычу янтаря еще в прошлом году. Вырубку карпатских лесов, кстати, тоже поборол.
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03.12.2020 18:30 Відповісти
Согласен . Всё ему по роялю .
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03.12.2020 18:32 Відповісти
ЗЕ так поборол вырубку Карпат, что за всю историю Украины в ООН первый раз серьезно забеспокоились, что от Карпат ничего не останется.
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03.12.2020 18:35 Відповісти
так и коронавирус поборол...(себя не щадил...ермака не пожалел...степашку выморил...)
у нарида еще мало-мало осталось.... но то нарида проблема )))
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03.12.2020 18:35 Відповісти
Лаптерог, на роССии с этим, конечно же лучше. Я думал обмылок не жалеет живота своего, для спасения холопов, ан нет:

Одно дело - холопы, их много, бабы ишо нарожают, а царь ТО один.
Участие президента РФ Владимира Путина в качестве добровольца для испытаний вакцины «Спутник V» - невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На вопрос, почему президент Владимир Путин ещё не сделал прививку от коронавируса, Песков ответил так:
«Я сказал, что президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым».
Песков пояснил, что глава государства не может принимать участие в вакцинировании в качестве добровольца, «это невозможно».
Источник: «Президент не может использовать несертифицированную вакцину», - отметил Песков. По словам Пескова, российская вакцина не прошла третью фазу испытания и массовая вакцинация в РФ еще не началась. Отметим, несмотря на заверения о якобы эффективности вакцины «Спутник V», люди привитые ею продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. Напомним, ранее стало известно, что российскую вакцину «Спутник V» передали в разные страны, в частности в числе первых её получили Беларусь, Венгрия и Армения
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03.12.2020 18:41 Відповісти
Поборол як **** пА рАялю?
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03.12.2020 19:09 Відповісти
зеленый шлема заявил ,что с незаконной добычей покончено ! ОПЯТЬ понты ???
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03.12.2020 19:22 Відповісти
Согласен с вами коллега. Скорее всего это были переодетые бюджетники завезенные Порошенко троллейбусами из Волновахи.
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03.12.2020 20:50 Відповісти
Вывод ?
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03.12.2020 18:30 Відповісти
Треба було цих в балаклаві мордою в багнюку, щоб полежали так півдня. А потім впаяти посадити на пару років умовно, або впаяти штрафи здоровенні.
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03.12.2020 18:33 Відповісти
это реакция на избрание мера ровно и главы облсовета от ес порошенка
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03.12.2020 18:41 Відповісти
вивод такий : дурбеликів в балаклавах і з мотопомпою треба було розстріляти на місці -і все-проблема з незаконною кражею бурштину вирішена надовго.
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03.12.2020 19:04 Відповісти
А внутренние войска нафига? Демонстрантов гонять? Вот и вперед, с БТРами и вертушками. И на закарпатье заедьте.
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03.12.2020 18:31 Відповісти
вертушек жаль: новые, французские..их беречь нужно, пестовать и лелеять...вылетать в крайнем случае...если аваков лично разрешит и укажет направление
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03.12.2020 18:40 Відповісти
...если аваков лично разрешит и укажет направление

И сам сядет пассажиром.
С чемоданами...
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03.12.2020 18:44 Відповісти
Жесть... люди в балаклавах не пустили поліцію ( Карл!) я ще такого цірка не бачив. Що це ***** за Зімбабве ???
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03.12.2020 18:35 Відповісти
И на фотках этих людей нету... Что-то не то...
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03.12.2020 18:46 Відповісти
Бо вони попросили іх не знімати
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03.12.2020 18:49 Відповісти
Очень энергично попросили.
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03.12.2020 19:20 Відповісти
"20 человек в балаклавах пытались не пустить полицию к нелегальным добытчикам янтаря на Ривненщине" Н а м а г а л и с ь не пропустити і не пропустили - трохи різницю бачите ?
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04.12.2020 04:23 Відповісти
Не бачу , сам ФАКт що 20 довбнів в балаклавах вийшли на зустрч поліціі , далі вже можн не продовжувати
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04.12.2020 06:26 Відповісти
поліція недогледіла...то мабуть не балаклави а ковідні маски
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04.12.2020 16:25 Відповісти
Форменное варварство, сколько они там территории уже привели в полную негодность? За такое нужно сажать пожизненно.
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03.12.2020 18:38 Відповісти
Топить как щенков в тех ямах, которые они намыли.
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03.12.2020 18:48 Відповісти
Нє, ну навіщо писати таку хєрню!. "Сивочолий брехун" ще в 2015 році розгромив бурштинову мафію! "Не вірите, запишіть!"///
3 июля 2015 года Петр Порошенко устроил памятный спитч, о котором ему вспоминают до сих пор. Во Львове во время регионального совещания с руководителями силовых структур тогдашний глава государства эмоционально выпалил:
Две недели даю для ликвидации крышевания добычи янтаря! Ни один участок не работает без милицейской, без прокурорской и СБУ-шной крыши и без крыши на уровне районной администрации. Великолепная координация! Мириться с этим я не собираюсь. Подъеду без охраны на одну из трех областей Житомирскую, Ровненскую или Волынскую и покажу, каким образом и кто крышует беззаконие!
Но ни через две недели, ни через год, ни даже до конца своей президентской каденции Порошенко так никуда и не приехал, так ничего и не показал...
https://news.24tv.ua/ru/ukraina-bespomoshhna-protiv-jantarnoj-mafii_n1354409
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03.12.2020 18:40 Відповісти
авжеж розромив...але за півтора роки нова молода команда не вберегла напрацювання сивочолих...і ось маємо
а ще ухилилась від продовження суддівської реформи, пенсійної реформи, педагогічної...митниці
та й адміністративної, лише затвердивши напрацювання попередників...
так вони працюють не лише по бурштину, але і касових апаратах і євробляхах..
тобто, ніяк
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03.12.2020 18:50 Відповісти
"Господин Порошенко, какова ваша доля с незаконного копания янтаря?"

Зеленский В.А. НСК "Олимпийский" 19.04.2019.

УПС! Владимир Александрович! Какова ваша доля с незаконного копания янтаря???
20 осіб у балаклавах намагалися не пустити поліцію до нелегальних видобувачів бурштину на Рівненщині - Цензор.НЕТ 5983
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03.12.2020 18:41 Відповісти
Отож! Замість "цинічного..." в крісло президента всівся "зелений...", достойний продовжувач діла "цинічного..." - брехати і ще раз брехати!
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03.12.2020 18:54 Відповісти
ЗЕнелох хотів ціну взнати,щоб його потім не надурили.
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03.12.2020 19:06 Відповісти
То были обычные предвыборные грязные терки-гнобилки. Обвинять в том, что нельзя быстро опровергнуть. Зелю в наркоте обвинили. Есть предвыборные конторы, пишущие сценарии гнобления конкурентов. А кандидаты как в боксе: или дерешься как противник, или проигрываешь.
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04.12.2020 13:27 Відповісти
пытались не пустить полицию....

Может дать полиции права стрелять на поражение даже без предупредительного выстрела? В какой еще стране с полицией обращаются как с пацанами сопливыми? У сомнительных граждан при виде полиции автоматически должна диарея начинаться...
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03.12.2020 18:43 Відповісти
За собственные интересы полиция и сейчас находит желание и право действовать жестко.
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03.12.2020 18:51 Відповісти
А что же с теми 20-тью в балаклавах? Собирали грибы и обознались?
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03.12.2020 18:52 Відповісти
///"...Также продолжаются следственные действия в уголовном производстве по статье 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа)."/// Источник: https://censor.net/ru/p3234876
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03.12.2020 18:58 Відповісти
и куда они, действия, продолжились? "А біл ли мальчик или мальчики?"
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04.12.2020 02:19 Відповісти
Аваков проти Авакова? Чи хтось заліз на його територію?
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03.12.2020 19:00 Відповісти
зрада.....на помпе мотор от москвича 412
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03.12.2020 19:08 Відповісти
Точно?) А может БМВ М10?)))
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04.12.2020 04:23 Відповісти
Зєля всівсь в усі корупційні схеми Пєці і краде ще нахабніше і зухваліше. Схоже, що Зєля має завдання кремля - закрити проект Україна. Погоджуємось? Чи Зєлю геть і дострокові?
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03.12.2020 19:49 Відповісти
Нууу связывать 20 придурков с лопатками с президентом надо иметь дууууужееее вэлыку фантазию, как любят рагули выражаться!
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04.12.2020 13:15 Відповісти
Этот добытчик у Авакова "билет" не купил, безобразие конечно!
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03.12.2020 21:36 Відповісти
Кучма не потопляемый бизнесмен
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03.12.2020 21:47 Відповісти
как кацапский броню сосец в потемках?
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03.12.2020 21:51 Відповісти
Когда эти ЗЕ-дебили легализуют это дело! Чтоб люди могли нормально и цивилизованно работать !Это же позор для страны!
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03.12.2020 22:31 Відповісти
Цивилизованно уничтожать экосистемы страны за несоизмеримо жалкие копейки? Это рагулье надо в тех же болотах и окунать до просветления.
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04.12.2020 02:15 Відповісти
Намывание янтаря самый быстрый и варварский метод. Державные конторы добывают янтарь копанием. А потом раскопки восстанавливают и сажают деревья. Это конечно изрядно стоит!
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04.12.2020 13:18 Відповісти
Сепары донбаса со своими захватами админзданий нервно курят в сторонке. Оказывается можно просто надеть балаклаву и не пустить полицию куда тебе вздумается. И никто ничего не сделает в ответ при том что ты грабишь страну и вместо леса дклаешь лунный ланшафт. И так годами. Который год уже пошел Бурштынной Народной республике?
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03.12.2020 22:58 Відповісти
Ну так может те кто в балаклавах - заслуженные и уважаемые люди.Активисты какие нибудь или волонтеры.А может просто герои майдана.Поэтому они имеют особые права.Например не пускать полицию.
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04.12.2020 06:58 Відповісти
Зеленский самого Трампа победил, а вы говорите. Теперь Байден запустит в зелю своего червячка
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03.12.2020 23:37 Відповісти
20 осіб у балаклавах намагалися не пустити поліцію. Це що таке? Зброя у поліції для чого? Якщо такий випадок - стріляти на ураження. Менти тільки бабок по переходам ганяти вміють.
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04.12.2020 07:07 Відповісти
Ага, завтра пресса взвоет: "менты расстреляли 20 безоружных селян, гулявших по лесу. Позор, отставка, наказать!" Вот для таких случаев есть тайзеры-шокеры. И усмирить быстро, и без пуль
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04.12.2020 13:23 Відповісти
це ж ті вуйки, які не хочуть нічого платити державі, а тільки дай мені, дай, падло, бо, я дітей настрогав 5 чоловік, таких самих, як я, дай мені грошей, Україно !!!
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04.12.2020 10:35 Відповісти
так і є.
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04.12.2020 10:55 Відповісти
Так я не понял - балаклавы с неизвестных сняли чтобы идентефицировать? а помпу потом вернули и всех отпустили ? шо было ?
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04.12.2020 12:47 Відповісти
 
 