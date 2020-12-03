20 осіб у балаклавах намагалися не пустити поліцію до нелегальних видобувачів бурштину на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Житель села за допомогою мотопомпи незаконно видобував бурштин на території заповідника в Рівненській області. Коли на місці з'явилися поліцейські, дорогу їм перегородили близько 20 невідомих у балаклавах.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

Незаконний видобуток бурштину в заповіднику поліцейські виявили під час рейду по області. Вони побачили, як 58-річний житель с. Борове за допомогою кустарної мотопомпи видобував бурштин.

"Неподалік від місця події орієнтовно 20 невідомих осіб у балаклавах перекрили дорогу працівникам поліції. На вимогу припинити протиправні дії не реагували. Незважаючи на опір, посилившись ще двома екіпажами, поліцейські задокументували факт незаконного видобутку бурштину", - сказано в повідомленні.

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У поліції зазначили, що в цей же вечір знайшли на території заповідника ще одне місце незаконного видобутку бурштину.

"Правоохоронці з місця події вилучили мотопомпу і автомобіль "Nissan Terrano" іноземної реєстрації, що мав до неї стосунок", - повідомили поліцейські.

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За обома фактами незаконного видобутку бурштину вони почали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України. Також тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за статтею 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу). Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.









