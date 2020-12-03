Винищувачі повернулися на луцький аеродром після бойового чергування над Азовським морем. ФОТОрепортаж

Винищувачі МіГ-29 і пілоти Севастопольської бригади імені Покришкіна повернулися з бойового чергування в акваторії Азовського моря на постійне місце дислокації - Луцький військовий аеродром.

Про це повідомила Організація волинських авіалюбителів "ОВАЛ", інформує Цензор.НЕТ.

До Луцька повернулися винищувачі двох типів: МіГ-29 та навчально-бойові винищувачі МіГ-29УБ (двомісна навчально-бойова модифікація).

Бойове чергування над Азовським морем пілотів 204-ї бригади тривало майже два місяці.

На Волині 204-та Севастопольська бригада перебуває третій рік. Після окупації Криму в 2014-му військових авіаторів передислокували спочатку до Миколаєва, потім - до Луцька.

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