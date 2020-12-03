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Винищувачі повернулися на луцький аеродром після бойового чергування над Азовським морем. ФОТОрепортаж
Винищувачі МіГ-29 і пілоти Севастопольської бригади імені Покришкіна повернулися з бойового чергування в акваторії Азовського моря на постійне місце дислокації - Луцький військовий аеродром.
Про це повідомила Організація волинських авіалюбителів "ОВАЛ", інформує Цензор.НЕТ.
До Луцька повернулися винищувачі двох типів: МіГ-29 та навчально-бойові винищувачі МіГ-29УБ (двомісна навчально-бойова модифікація).
Бойове чергування над Азовським морем пілотів 204-ї бригади тривало майже два місяці.
На Волині 204-та Севастопольська бригада перебуває третій рік. Після окупації Криму в 2014-му військових авіаторів передислокували спочатку до Миколаєва, потім - до Луцька.
Топ коментарі
+28 Solomon #418722
показати весь коментар03.12.2020 19:10
+18 phantom4
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+16 dtrscnij grsrt
показати весь коментар03.12.2020 19:15
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Чи флаг «малоросского фєдєрального округа»...
Україна мала багато асів, як у І, так і у ІІ Світових.
Та й у роки Русско-Української війни 1917-1920 років, теж.
«Тинченко Ярослав. Герої Українського неба. Пілоти Визвольної Війни 1917-1920 рр. - royallib.com»
и ваще,ты в курсе,что бандеровцев ,как таковых не было?бо бандера практически всю войну просидел в немецком концлагере.и своих войск по этой причинем не мог иметь?
Даа, были времена.
Риторичне питання.
та кацапи й так знають.
Прикинь час польоту...
(Взагалі не розуміюся в Повітряних силах, але бачу майже щодня вправи їх над Васильковом.
Красавці)
Не думав, що ПС так реабілітуються. Офіцери-пілоти, яких знав, демобілізувалися ще на початку 90-х.
Какой нормальный человек возьмет себе фамилию "Покрышкин"? Это типа "сын покрышки"?
Боевое дежурство с пустыми пилонами ?
Боевое дежурство над Азовским морем пилотов 204-й бригады длилось почти два месяца.Источник: https://censor.net/ru/p3234886
Так, цілих два місяці були в небі, пез посадок і без зброї.
Боевое дежурство над Азовским морем пилотов 204-й бригады длилось почти два месяца.Источник: https://censor.net/ru/p3234886
Так, цілих два місяці були в небі, пез посадок і без зброї.