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Винищувачі повернулися на луцький аеродром після бойового чергування над Азовським морем. ФОТОрепортаж

Винищувачі МіГ-29 і пілоти Севастопольської бригади імені Покришкіна повернулися з бойового чергування в акваторії Азовського моря на постійне місце дислокації - Луцький військовий аеродром.

Про це повідомила Організація волинських авіалюбителів "ОВАЛ", інформує Цензор.НЕТ.

До Луцька повернулися винищувачі двох типів: МіГ-29 та навчально-бойові винищувачі МіГ-29УБ (двомісна навчально-бойова модифікація).

Бойове чергування над Азовським морем пілотів 204-ї бригади тривало майже два місяці.

На Волині 204-та Севастопольська бригада перебуває третій рік. Після окупації Криму в 2014-му військових авіаторів передислокували спочатку до Миколаєва, потім - до Луцька.

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Винищувачі повернулися на луцький аеродром після бойового чергування над Азовським морем 01
Винищувачі повернулися на луцький аеродром після бойового чергування над Азовським морем 02
Винищувачі повернулися на луцький аеродром після бойового чергування над Азовським морем 03
Винищувачі повернулися на луцький аеродром після бойового чергування над Азовським морем 04
Винищувачі повернулися на луцький аеродром після бойового чергування над Азовським морем 05

Автор: 

авіація (4123) Луцьк (414)


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Топ коментарі
+28
Эх, увидим ли мы Ф-15 с Украинскими флагами на крыльях?
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03.12.2020 19:10
+18
Не каркай. Быстрее увидим зеленых на фонарях, чем под кацапию пойдем. Не то пальто.
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03.12.2020 19:24
+16
Та тут зараз питання, чи побачимо ми прапор України у 2024 році.
Чи флаг «малоросского фєдєрального округа»...
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03.12.2020 19:15
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Эх, увидим ли мы Ф-15 с Украинскими флагами на крыльях?
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03.12.2020 19:10 Відповісти
якщо хтось подарує - тоді побачимо...а так , тільки байрактарів декілька буде...
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03.12.2020 19:13 Відповісти
Та тут зараз питання, чи побачимо ми прапор України у 2024 році.
Чи флаг «малоросского фєдєрального округа»...
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03.12.2020 19:15 Відповісти
Не каркай. Быстрее увидим зеленых на фонарях, чем под кацапию пойдем. Не то пальто.
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03.12.2020 19:24 Відповісти
тіпа: «смєтьом» ?
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03.12.2020 19:25 Відповісти
Они сами себя "уграют", мы им только поможем, быстрей свалить нахер из власти..
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03.12.2020 19:46 Відповісти
тіпа: "рассадім на бутилкі"
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04.12.2020 02:22 Відповісти
"Разработка самолёта была завершена в https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 1972 году ; передан в эксплуатацию в https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 1976 году . Применялся на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и Югославии. Истребитель F-15 Eagle останется в ВВС США до https://ru.wikipedia.org/wiki/2025_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2025 года ." Вот после 2025 года и увидим.
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03.12.2020 20:25 Відповісти
от разработки 1972 года там остался только корпус
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04.12.2020 02:23 Відповісти
F-16
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03.12.2020 20:34 Відповісти
Так, якщо побачимо (з безпечної відстані) Ф-1 без запобіжної чеки у вибитих зубах владних агентів кремля.
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06.12.2020 00:27 Відповісти
Уже пора истребители отправлять в конче-заспу - там столько рыго-зеленой мрази розвелось,что надо с этим решать, пока не поздно
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03.12.2020 19:12 Відповісти
у них там мабуть власне ПВО своє є...
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03.12.2020 19:16 Відповісти
у овоща в Межигорье було "власне ПВО" - сильно он ему помогло?
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04.12.2020 02:24 Відповісти
и кстати за счет Конче- Заспы можно не одну эскадрилью Ф-15 закупить...
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03.12.2020 19:18 Відповісти
Це точно. Мені той Покришкін теж око різонув.
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03.12.2020 19:19 Відповісти
А не різонуло тебе те, що засрата кацапська балалайка, тіпа стєбьотся над тобою?
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03.12.2020 19:24 Відповісти
Ну то треба зробити так, щоб воно не мало підстав стібатися.
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03.12.2020 21:48 Відповісти
роби
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04.12.2020 02:25 Відповісти
Так.
Україна мала багато асів, як у І, так і у ІІ Світових.
Та й у роки Русско-Української війни 1917-1920 років, теж.
«Тинченко Ярослав. Герої Українського неба. Пілоти Визвольної Війни 1917-1920 рр. - royallib.com»
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03.12.2020 19:21 Відповісти
кацапа,не приватизируй героев...а то ведь если истинные хозяева разберут своих героев по своим хатам-у вас только власов с его роа и останется
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03.12.2020 19:23 Відповісти
А у вас?
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03.12.2020 19:42 Відповісти
у нас бандера есть ,мазепа и порошенко .да и кожедуб наш
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03.12.2020 19:45 Відповісти
а вот кацапский биомусор типа https://censor.net/ru/user/476606,надо вымести с Украины сраной метлой!
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03.12.2020 20:08 Відповісти
Та половина РОА и были бандеровцами. Перед финалом, РОА прорывались к бандеровцам.
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03.12.2020 20:24 Відповісти
к каким имненно бандеровцам?части назвать можешь*ну или хоть командиров.
и ваще,ты в курсе,что бандеровцев ,как таковых не было?бо бандера практически всю войну просидел в немецком концлагере.и своих войск по этой причинем не мог иметь?
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03.12.2020 20:40 Відповісти
А оно мне надо? ИванатДемьянюка пробей. Там тысячи таких были.
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03.12.2020 21:28 Відповісти
ну ,то есть виноваты хахлы...а про локотскую республику чёнить слыхивал:
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03.12.2020 21:38 Відповісти
Зачем Ивана Демьянюка пробивать? Лучше тебя на бутылку поглубже насадить, ччело лишнехромосомное!
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04.12.2020 02:27 Відповісти
Не слышал, а что это? Расскажи, покажи, лапотному))))
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04.12.2020 05:48 Відповісти
Ты еще расскажи что хохлы сами себе Голодомор устроили, чтобы кацапов прокормить
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04.12.2020 02:28 Відповісти
А зачем вы себе голодомор устроили? Моя бабушка его просто голодом называла.
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04.12.2020 05:51 Відповісти
Ні, Гуньдяєвці кажуть, що голодомор був, щоб "гординю усміріть".
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06.12.2020 04:06 Відповісти
F-35 з Українським прапором краще виглядатимуть.
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03.12.2020 19:15 Відповісти
100 лямов баксов 1 штука это анрил с сегодняшней экономикой! Даже ф-15 для нас дорого...
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03.12.2020 19:20 Відповісти
Кажуть Джо Байден добра людина.
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03.12.2020 19:25 Відповісти
та дай Бог! давно пора вооружить Украину для борьбы против москальной орды
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03.12.2020 20:09 Відповісти
А ближчого базування винищувачів немає? Бо поки вони з Луцька долетять, кацапи вичерпають Азовське море лаптями
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03.12.2020 19:18 Відповісти
а ти для чого питаєш?чи для кого?
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03.12.2020 19:24 Відповісти
Луцьк -- постійне місце дислокації, куди винищувачі повернулися, після двох місяців....
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03.12.2020 19:56 Відповісти
мой дядька летал на стратегических бомбардировщиках,так он говорил: для разворота самолета на всей скорости -не хватает территории Польши
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03.12.2020 20:11 Відповісти
дядька теперь пенсию от Украины получает?
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04.12.2020 02:29 Відповісти
Знакомый до боли аэродром. Отец служил в 806 **** (потом стал БАП). Я служил до 1995 г. (правда в 289 БАД г. Луцк), потом смотался в "контору".
Даа, были времена.
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03.12.2020 19:21 Відповісти
хотел поставить тебе лайк,а потом подумал: в какую "контору" ты смотался? не кгб случайно?
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03.12.2020 20:14 Відповісти
Какое КГБ в 1995 г, ?
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03.12.2020 20:21 Відповісти
не знаю,помнится в те смутные времена, народ презрительно называл "контора " -КГБ
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03.12.2020 20:29 Відповісти
"Контора Глубокого Бурения"
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03.12.2020 20:31 Відповісти
Имени Мартышкина - да сразу бы имени Сралина, у нас ведь нету никого достойного. Можно хоть именем Григория Сковороды назвать, но каким-то Мартышкиным, так понимаю это раб коммунистов был скорее всего.
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03.12.2020 19:21 Відповісти
Далеко нет. Покрышкина очень нелолюбливали при совке, поэтому и сплавили в ДОСААФ.
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03.12.2020 19:26 Відповісти
Таки да. Читал его мемуары. Так он там часто загрызался с начальством, потому что постоянно критиковал командование ВВС , которое неумело и неэффективно использовало авиацию. И это мемуары, которые прошли совковую цензуру. А как оно там было на самом деле - можно только догадываться.
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03.12.2020 19:49 Відповісти
на самом деле там была мясорубка
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04.12.2020 02:31 Відповісти
Есть надежда, что со временем Украина закупит современные западные истребители у др. военную технику, и включится в западные технологические цепи производства и ремонта военной техники. Скорее бы уже!
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03.12.2020 19:22 Відповісти
Ні один Джавелін не був задіяний за 6 років війни. Це може спіткати і літаки. Гетьмани у нас якісь несправжні.
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03.12.2020 19:48 Відповісти
от не кизди токо, ок?
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04.12.2020 02:31 Відповісти
А грошi де вiзьмеш? Халява там не катит.
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04.12.2020 21:00 Відповісти
Де Азов, а де Луцьк. А де ж аеродром підльоту?
Риторичне питання.
та кацапи й так знають.
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03.12.2020 19:28 Відповісти
Бро, ну це ж не По-2...
Прикинь час польоту...
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03.12.2020 19:31 Відповісти
Не спец, але здається, що таки трохи далекувато.
(Взагалі не розуміюся в Повітряних силах, але бачу майже щодня вправи їх над Васильковом.
Красавці)
Не думав, що ПС так реабілітуються. Офіцери-пілоти, яких знав, демобілізувалися ще на початку 90-х.
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03.12.2020 19:36 Відповісти
Они вернулись в ППД, после дежурства. Естественно, что им на замену прилетели из другого аэродрома. Что ж непонятного?
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03.12.2020 19:51 Відповісти
Байрактары дешевле и эффективнее, чем эти пепелацы.
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03.12.2020 19:45 Відповісти
Коля, сиди на бутылке ровно вместе с байрактарами
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04.12.2020 02:32 Відповісти
Байрактары дешевле и эффективнее, чем эти пепелацы.
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03.12.2020 19:46 Відповісти
ети истребители могут управлять в полете Байрактарами
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03.12.2020 20:16 Відповісти
Хорошо что турки об этом не знают.
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03.12.2020 20:59 Відповісти
Как там ваш Фюрер? Он в курсє што Ви на Цензорє гуляєте?))
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03.12.2020 21:01 Відповісти
ето ты об етом не знаешь: истребитель может выполнять задачи в паре с беспилотником (дроном)
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04.12.2020 02:29 Відповісти
Покрышкин не дурак был, большинство боевых вылетов на пиндосской кобре совершил.Нужно брать с него пример и пересаживать нашу авиацию на американские самолеты.
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03.12.2020 21:51 Відповісти
...настоящая его фамилия наверняка была Шникельштукер
Какой нормальный человек возьмет себе фамилию "Покрышкин"? Это типа "сын покрышки"?
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04.12.2020 02:34 Відповісти
Истребители вернулись на луцкий аэродром после боевого дежурства над Азовским морем.

Боевое дежурство с пустыми пилонами ?
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04.12.2020 16:22 Відповісти
Що дурню, читати так і не навчилось, чи просто важко збагнути прочитане?
Боевое дежурство над Азовским морем пилотов 204-й бригады длилось почти два месяца.Источник: https://censor.net/ru/p3234886

Так, цілих два місяці були в небі, пез посадок і без зброї.
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05.12.2020 19:50 Відповісти
бойове чергування без... РАКЕТ!! АХАХАХАХАХ
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05.12.2020 07:12 Відповісти
Що дурню, читати так і не навчилось, чи просто важко збагнути прочитане?
Боевое дежурство над Азовским морем пилотов 204-й бригады длилось почти два месяца.Источник: https://censor.net/ru/p3234886

Так, цілих два місяці були в небі, пез посадок і без зброї.
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05.12.2020 19:51 Відповісти
Шо? Не все кацапью оставили под Гимн Украины??
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05.12.2020 08:59 Відповісти
 
 