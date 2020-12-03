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Корпус першого катера для Морської охорони виробництва французької OCEA готовий на 50%, другого - на 30%, - Держприкордонслужба. ФОТО

В Адміністрації Держприкордонслужби України відбулася нарада з представниками французької компанії OCEA CONSTRUCTION NAVALE/SHIPBUILDING, яка буде виробляти катери для Морської охорони ДПСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Корпус першого катера для Морської охорони виробництва французької OCEA готовий на 50%, другого - на 30%, - Держприкордонслужба 01

Французькі представники повідомили, що корпус першого катера проєкту FPB98MKI для Морської охорони ДПСУ готовий на 50%, другого - на 30%.

Корпус першого катера для Морської охорони виробництва французької OCEA готовий на 50%, другого - на 30%, - Держприкордонслужба 02

Особливу увагу під час переговорів фокусували на обговоренні роботи української команди з нагляду за виробництвом катерів. Очікується, що вже на початку весни 2021 року група відбуде до французького міста Ле-Сабль-д'Олон для забезпечення постійного зворотного зв'язку і безперервності процесу побудови катерів.

Корпус першого катера для Морської охорони виробництва французької OCEA готовий на 50%, другого - на 30%, - Держприкордонслужба 03

Сторони також обговорили певні технічні питання про можливість комплектування майбутніх прикордонних катерів певним устаткуванням та іншими засобами, необхідними для охорони морських рубежів. Також порушувалися питання навчання технічного персоналу і команд катерів, технічної підтримки і післяпродажного обслуговування.

Нагадаємо, що 22 липня 2020 у Миколаєві було підписано контракт щодо реалізації українсько-французького проєкту, який передбачає впродовж трьох років будівництво й отримання Держприкордонслужбою України 20 сучасних патрульних катерів, 25% замовлення буде виконано вітчизняним суднобудівним підприємством за французькими технологіями. Французька компанія Осеан вибрала українським партнером суднобудівне підприємство "Нібулон".

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) корабель (1612) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Франція (3060)


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Топ коментарі
+13
я безумно рад за французский ВПК !
откаты от Сабакова они получают хорошие
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03.12.2020 19:34
+12
Колись в Ніколаєві і авіаносці будували..
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03.12.2020 19:35
+9
ща не модно кузне заказы давать...
ща модно поддерживать французского производителя.
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03.12.2020 19:43
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я безумно рад за французский ВПК !
откаты от Сабакова они получают хорошие
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03.12.2020 19:34 Відповісти
Разом із "Нібулоном" бюджет пиляють , катери досі не збудовано .
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03.12.2020 19:34 Відповісти
Колись в Ніколаєві і авіаносці будували..
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03.12.2020 19:35 Відповісти
добре будували .кузя й досі користь Україні приносить
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03.12.2020 19:41 Відповісти
І скільки їх було побудовано там? Одна штука і та каліка.
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03.12.2020 20:17 Відповісти
На Моїй пам'ті- два...))
Гугліть...
😁
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03.12.2020 20:22 Відповісти
Вибачаюсь..три...
Один в Індії..
Один в Китаї..
Третій " Кузькіна Мать" в паРашці..))
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03.12.2020 20:25 Відповісти
Да, это так---строили и авианосцы, и балкеры, и танкера итд. Но в реале не строили---а собирали. А вот то , из чего собирали, свозили со всей страны. Такие предприятия тогда и называли правильно кстати----предприятия союзного значения. Поставщиков было тысячи и часто очень далеко. Именно такие и накрылись первыми. И не только у нас в стране. Просто в Украине больше собирали. Людские ресурсы и профессионализм позволяли. Теперь не соберёшь уже ничего. Кстати и фуфло встречалось. Спросите у моряков загранплаванья какие ценились суда. Отвечю. Югославия, Италия, конечно финны, Неплохие сухогрузы отдельных серий Польша клепала итд.
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03.12.2020 20:23 Відповісти
Спрашивать у Меня не надо...
Все озвученное Я прошел.. и знаю....
Наші, херсонські, типу "Герої Панфіловці" ,
були дуже добрі..
Таки миколаївскі турбоходи типу " Ермошкін", "Капітан Смірнов" та ще один (не пам'ятаю)...
))
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03.12.2020 20:40 Відповісти
Могу конечно ошибиться. Вроде *Капитан Евграшкин*. Фамилию не охота портить. Я не знаток тут, работал на пас-лайнерах ЧМП с 1974 по 1984г. Тема технически эта большая. Не для форума тут. Речь о том что было. Тут главное как всегда и по сей день не втюхалось ни простым ребятам, и при власти кто тоже вроде не ку-ку. Мы ушли от плановой экономики---но к рыночной реально пока не причалили. В этом и беда что по средине.
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03.12.2020 20:49 Відповісти
На "Капитане Смирнове" Я півтора року працював в 80-ті роки... Комсостав ..))
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03.12.2020 20:57 Відповісти
Я в ЧМП теж з 1974 після воєнного.. потім, після розкрадання Кравчуко_Кудюкіним пішов під флаги...))
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03.12.2020 21:20 Відповісти
У меня два товарища приятели допустим, один до 60 лет вот на пенсии пару лет на японских балкера коком доработал, а второй до 65 лет в машине котельным машинистом---всю жизнь в море! Тоже заряжался сам на много. НО! Но разного там налетело. Работал в службе ресторанов на пас-лайнерах. Чуть *Максим Горький*, 4 года тбх *Леонид Собинов*, автопаром *Азербайджан* 3 года и чуть *Белоруссия* и чуть в самом начале *Иван Франко*. За всё время только две недели Крым-Кавказа. Остальное абсолютно везде в круизах от Нью-Йорка, Генуи, Венеции, Сиднея итд. Звонкая эпоха. Много осталось кстати форумов, групп, клубов по экипажам пас-лайнеров в сети, фото, встречи иногда в Одессе и прочая.
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03.12.2020 22:08 Відповісти
Якщо вже пишеш українською то правильно Миколаїв, а не Ніколаєв
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03.12.2020 20:24 Відповісти
Вибач, пацакчику...
Буває...))
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03.12.2020 20:28 Відповісти
Сам ти пацакчик, а я вже у зрілому віці...
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03.12.2020 20:43 Відповісти
Одні старіють..
Другим розуму вік добавляє..))
Зобачте Мій рейтинг..))
Всього найкращого!!
))
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03.12.2020 20:50 Відповісти
готов на 50%, второго - на 30%

Просто денег нет, ушли на вертолеты авакову и "компенсацию" мужу венедиктовой...
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03.12.2020 19:35 Відповісти
КузНя на Р'ібальськом??
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03.12.2020 19:40 Відповісти
ща не модно кузне заказы давать...
ща модно поддерживать французского производителя.
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03.12.2020 19:43 Відповісти
Ну и слава богу, лучше валюту французам заплатить, чем этим работникам на ленкузне. Пусть эти дармоеды вааще из страны валят. Правда?🤔
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03.12.2020 20:17 Відповісти
по той цене, шо кузня бронешлюпки клепала, дешевле у французов купить
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04.12.2020 01:05 Відповісти
это все?или есть цифры,сравнения?
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04.12.2020 08:40 Відповісти
первые две гюрзы 2012--го года обошлись кажется по 14 миллионов долларов за штуку. сейчас строят кентавры по 7 миллионов за штуку. и это цена за 30 тонные шлюпки вооруженные пулеметами. для сравнения, израиль свои 450 тонные ракетные катера саар продает по 8 миллионов. 250 тонные норвежские ракетные катера скъельд с стелс технологиями, меньшим чем наших бронешлюпок экипажем, современным ударным вооружением, скоростью и средствами навигации стоят 25 за штуку.
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04.12.2020 10:10 Відповісти
Позорно..лучче в жабоїдів..)))
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03.12.2020 19:54 Відповісти
Позор.
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03.12.2020 19:56 Відповісти
О майн гот, какое позорище. При развитой металлургии и исторически крупнейших верфях, мы уже не можем сварить корпус катера. Русня, со своими атомными ледоколами и т.п., будет над нами ржать, и правильно сделает!
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03.12.2020 20:39 Відповісти
На хрена нам нужны атомные ледоколы?
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03.12.2020 21:54 Відповісти
А где я сказал, что они нам нужны?
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03.12.2020 22:05 Відповісти
я не понял катера из стеклопластика?Судя по фото это катера будут с корпусами из стеклопластика.
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03.12.2020 22:21 Відповісти
Арматура - похоже клёпанная, из алюминия. Обшивка - может и из стеклопластика.

А что вам не нравится? Будет точно легче чем сталь. Касательно защиты - кораблик слишком мал. Даже противопульную броню на него не привесишь. Уж если шанса выдержать удар нет - надо попробовать хотя бы от него увернуться (или в крайнем случае - удрать).
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03.12.2020 22:38 Відповісти
русня не палится
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03.12.2020 23:21 Відповісти
Я к тому ,что у нас куча фирм которые могли бы сделать такие катера.Так я вот и думаю ,что это коррупция или политика?
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04.12.2020 09:32 Відповісти
 
 