Корпус першого катера для Морської охорони виробництва французької OCEA готовий на 50%, другого - на 30%, - Держприкордонслужба. ФОТО
В Адміністрації Держприкордонслужби України відбулася нарада з представниками французької компанії OCEA CONSTRUCTION NAVALE/SHIPBUILDING, яка буде виробляти катери для Морської охорони ДПСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Французькі представники повідомили, що корпус першого катера проєкту FPB98MKI для Морської охорони ДПСУ готовий на 50%, другого - на 30%.
Особливу увагу під час переговорів фокусували на обговоренні роботи української команди з нагляду за виробництвом катерів. Очікується, що вже на початку весни 2021 року група відбуде до французького міста Ле-Сабль-д'Олон для забезпечення постійного зворотного зв'язку і безперервності процесу побудови катерів.
Сторони також обговорили певні технічні питання про можливість комплектування майбутніх прикордонних катерів певним устаткуванням та іншими засобами, необхідними для охорони морських рубежів. Також порушувалися питання навчання технічного персоналу і команд катерів, технічної підтримки і післяпродажного обслуговування.
Нагадаємо, що 22 липня 2020 у Миколаєві було підписано контракт щодо реалізації українсько-французького проєкту, який передбачає впродовж трьох років будівництво й отримання Держприкордонслужбою України 20 сучасних патрульних катерів, 25% замовлення буде виконано вітчизняним суднобудівним підприємством за французькими технологіями. Французька компанія Осеан вибрала українським партнером суднобудівне підприємство "Нібулон".
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откаты от Сабакова они получают хорошие
Гугліть...
😁
Один в Індії..
Один в Китаї..
Третій " Кузькіна Мать" в паРашці..))
Все озвученное Я прошел.. и знаю....
Наші, херсонські, типу "Герої Панфіловці" ,
були дуже добрі..
Таки миколаївскі турбоходи типу " Ермошкін", "Капітан Смірнов" та ще один (не пам'ятаю)...
))
Буває...))
Другим розуму вік добавляє..))
Зобачте Мій рейтинг..))
Всього найкращого!!
))
Просто денег нет, ушли на вертолеты авакову и "компенсацию" мужу венедиктовой...
ща модно поддерживать французского производителя.
А что вам не нравится? Будет точно легче чем сталь. Касательно защиты - кораблик слишком мал. Даже противопульную броню на него не привесишь. Уж если шанса выдержать удар нет - надо попробовать хотя бы от него увернуться (или в крайнем случае - удрать).