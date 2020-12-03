Корпус першого катера для Морської охорони виробництва французької OCEA готовий на 50%, другого - на 30%, - Держприкордонслужба. ФОТО

В Адміністрації Держприкордонслужби України відбулася нарада з представниками французької компанії OCEA CONSTRUCTION NAVALE/SHIPBUILDING, яка буде виробляти катери для Морської охорони ДПСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Французькі представники повідомили, що корпус першого катера проєкту FPB98MKI для Морської охорони ДПСУ готовий на 50%, другого - на 30%.

Особливу увагу під час переговорів фокусували на обговоренні роботи української команди з нагляду за виробництвом катерів. Очікується, що вже на початку весни 2021 року група відбуде до французького міста Ле-Сабль-д'Олон для забезпечення постійного зворотного зв'язку і безперервності процесу побудови катерів.

Сторони також обговорили певні технічні питання про можливість комплектування майбутніх прикордонних катерів певним устаткуванням та іншими засобами, необхідними для охорони морських рубежів. Також порушувалися питання навчання технічного персоналу і команд катерів, технічної підтримки і післяпродажного обслуговування.

Нагадаємо, що 22 липня 2020 у Миколаєві було підписано контракт щодо реалізації українсько-французького проєкту, який передбачає впродовж трьох років будівництво й отримання Держприкордонслужбою України 20 сучасних патрульних катерів, 25% замовлення буде виконано вітчизняним суднобудівним підприємством за французькими технологіями. Французька компанія Осеан вибрала українським партнером суднобудівне підприємство "Нібулон".

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