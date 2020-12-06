Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція. ФОТО
По спецлінії "102" 6 грудня о 14:00 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Гоголів Броварського району Київщини впав літак.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, наразі на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції, рятувальники та медики.
Встановлено, що в результаті падіння двоє людей зазнали травм – пілот та інструктор. Їх каретою швидкої доправлено до лікарні для надання медичної допомоги.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.
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сколько ж времени прошло между двумя кадрами ?
просто обычный вопрос... без подвоха... или так не интересно?
спасибо за ответ. (думаю все возможно - 1 - 3 часа и поле "поплыть" легко может, до грязи)
ну ведь нормально жеж выслушать версии.. без обвинения друг друга в Бог знает чем? )))
(спасибо)
Какая то расхлябанность и со стороны публикации, да со стороны правоохранителей: пиши по ч. 2 ст. 276 ,а там разберёмся.
Оно, конечно, класно.
Но, блин, ну его нахер, такую смерть.
Оно ведь глупо.
Включая налоги ЕС
Видимо летели на свои дачки в Конча-Заспу.
Щоб вони усі всралися та не переставали срати до Віку.