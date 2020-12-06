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Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція. ФОТО

По спецлінії "102" 6 грудня о 14:00 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Гоголів Броварського району Київщини впав літак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, наразі на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції, рятувальники та медики.

Встановлено, що в результаті падіння двоє людей зазнали травм – пілот та інструктор. Їх каретою швидкої доправлено до лікарні для надання медичної допомоги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.

Також читайте: Вирок першої інстанції у справі генерала Назарова обґрунтований, просимо залишити в силі, - прокурор Крим

© ОЛегкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція 01

Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція 02

Также читайте: Приговор первой инстанции по делу генерала Назарова обоснован, просим оставить в силе, - прокурор Крым

Київська область (4022) Нацполіція (15164) літак (2903)


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Топ коментарі
+20
Здається не впав, а здійснив аварійне приземлення.
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06.12.2020 19:58
+14
наші люди в булочну на легкомоторних літаках не літають
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06.12.2020 19:52
+8
Тока на вертальотах
Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6378
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06.12.2020 20:29
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наші люди в булочну на легкомоторних літаках не літають
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06.12.2020 19:52 Відповісти
Тока на вертальотах
Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6378
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06.12.2020 20:29 Відповісти
Мажоры летают им пох
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06.12.2020 20:31 Відповісти
Твои из совка может и нет. А легкий самолетик б\у, около пятнашечки зелени стоит ,не так и много .В Европе права на него ,за неделю получают ,берут в аренду в аэроклубе и летают куда хотят . Овца. Смотрите https://www.youtube.com/watch?v=Joq6QU9Fm3Y&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%9F%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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07.12.2020 07:58 Відповісти
Санди - Респект за комментарий
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07.12.2020 12:13 Відповісти
Будуть жити. Ушкоджень кабіни пілота значних немає.
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06.12.2020 19:52 Відповісти
Здається не впав, а здійснив аварійне приземлення.
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06.12.2020 19:58 Відповісти
Наверное он жёстко преземлился, а не упал?
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06.12.2020 19:58 Відповісти
Мотор отказал, садились на брюхо. Лопасть целая. Не вращался пропеллер при посадке.
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06.12.2020 20:09 Відповісти
А вот стойки шасси вывернуты - непонятка. Если движок заглох при заходе на посадку - простительно. А если садились на пашню, и выпустили стойки - жирная двойка пилоту. Могли вообще убиться.
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06.12.2020 20:12 Відповісти
у 33-го бичкрафт монанза шасси складные..(((
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06.12.2020 20:34 Відповісти
Добре що живі. А ще, хто і в які гроші влетів на пошкодження літака ? Такі нові починаються зі 100тис.дол., Б/У з 40тис.дол
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06.12.2020 20:15 Відповісти
две фотки одного события - и разные ...на одной легкий снежок..на другой совсем снега нет...
сколько ж времени прошло между двумя кадрами ?
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06.12.2020 20:16 Відповісти
при чем тут зрада и подстава?
просто обычный вопрос... без подвоха... или так не интересно?
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06.12.2020 20:23 Відповісти
литак тот же..= номера читаем внимательнее- прошло м.б. 0.5-1-2ч- самое большее, на солнце легкая пороша аннигилировалась...
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06.12.2020 20:26 Відповісти
я увидел что и самолет тот же и поле то же...просто чисто любопытствующий вопрос (интересно сколько прошло времени..и все! без политики и подковырок)
спасибо за ответ. (думаю все возможно - 1 - 3 часа и поле "поплыть" легко может, до грязи)
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06.12.2020 20:32 Відповісти
немного не так - солнце встает (восходит) с востока...- фото с разных градусов и сторон - с той стороны , что с вечера дул ветер , и прихватило - остаток наморози от тумана и инея.... - чистая физика
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06.12.2020 20:56 Відповісти
и Ваш ответ засчитан!
ну ведь нормально жеж выслушать версии.. без обвинения друг друга в Бог знает чем? )))
(спасибо)
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06.12.2020 21:01 Відповісти
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06.12.2020 21:10 Відповісти
Виходячи з довжини тіней багато часу пройти не могло. А от знімки зроблено з діаметрально різних позицій. Вітер покладе такий сніг у ріллю з одного боку. З протилежного боку той сніг видно не буде.
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06.12.2020 20:32 Відповісти
дуже цікаво... як добре вміти міркувати і помічати (спостерігати) а не тільки вбачати щось погане в простому запитанні. (дякую за Вашу відповідь)
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06.12.2020 20:39 Відповісти
все вірно
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06.12.2020 20:57 Відповісти
"Птичку жалко...((("(С)
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06.12.2020 20:17 Відповісти
А было ли нарушение правил по ч. 2 ст. 276 ? Причины падения самолёта ещё будут установлены, но уголовное производство по статье "нарушение правил" и прочее.
Какая то расхлябанность и со стороны публикации, да со стороны правоохранителей: пиши по ч. 2 ст. 276 ,а там разберёмся.
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06.12.2020 20:21 Відповісти
Отжэж, но летают постоянно.
Оно, конечно, класно.
Но, блин, ну его нахер, такую смерть.
Оно ведь глупо.
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06.12.2020 20:24 Відповісти
не глупее,чем на зебре быть сбитым недоумком
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06.12.2020 20:45 Відповісти
Ребят ,а сколько зелени стоит такой девайс без супер наворотов в простой комплектации без холодильника и душевой кабинки с девками , хочу на на старость купить и побаловаться
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06.12.2020 20:37 Відповісти
100 тис$ новий, 40 тис$ б.у.
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06.12.2020 21:38 Відповісти
Понял 100 дней по 1000 БАКСОВ чистыми в день как хорошо быть прокурором ,а ещё лучше судьёй или депом там комплект за год можно заиметь то есть летак ,яхту и хамер для охоты
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06.12.2020 21:48 Відповісти
Судьям и прокурорВам, сразу на целую эскадрилью заносят...
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07.12.2020 09:38 Відповісти
б/у Год: 1986; ТТАФ: 4450h; Тип: одиночный пропеллер; Местонахождение: Франция, lyon, lfhv; IFR сертификат, IFR установлено, Всегда в ангаре; Номер регистратии: F-GRMB € 180.000

Включая налоги ЕС
Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6070
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06.12.2020 22:15 Відповісти
Ладно я пошутил, а вы мне предложения, словно я родственник Тодурова или Шокина
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06.12.2020 22:21 Відповісти
Адвокаты, они жулики, не бери у него, он цену завысил, бери у меня, у меня дешевле...
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07.12.2020 09:36 Відповісти
Та Пох шо **********. Лишь-бы нормальных людей внизу на земле не поубивали.
Видимо летели на свои дачки в Конча-Заспу.
Щоб вони усі всралися та не переставали срати до Віку.
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06.12.2020 20:45 Відповісти
... самолёт американской регистрации. К Конче Заспе не имеет никакого отношения. Прилетел в Украину с Инсбрука через Львов и Борисполь. Пилот и пассажир американцы. Возбуждение уголовного дела полудурками в полицейской форме Украины ..да ещё по статье..нарушение правил полётов.... ещё раз показало ..что наша полиция это сборище тупых и полоумных дурачков. И это американское посольство обязательно выскажет главному полицейскому Украины. Хотя чему удивляться... если у него в советниках ходил полоумный Кива!!!!))))
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06.12.2020 21:19 Відповісти
То что Кива ходил в советниках, то фигня! Гораздо хуже что Кива ходил в ментах...
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06.12.2020 21:42 Відповісти
Про кивка ,то что дрочил в зале рады пропускаем ,но то что переписывался с придурком жириком мечтавшим стереть с лица земли Украину это пистец кивок тупо предатель и должен отбывать в местах
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06.12.2020 22:27 Відповісти
Да ему лечится в психушке нужно, оно больное на голову, таких не садят.
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07.12.2020 09:43 Відповісти
Так, дійсно. Бортовий номер - США.

Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1211
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06.12.2020 22:16 Відповісти
Понапокупают всякого говна,того и гляди,чтоб на голову не свалилось ведро с болтами доисторическое.
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06.12.2020 21:29 Відповісти
В США считается нормальным летать на таких 50летних самолетах. Это же не автомобили.
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06.12.2020 22:21 Відповісти
Добре,що хоч живі залишились.
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06.12.2020 21:37 Відповісти
Сколько стоят такие самолеты в Украине: https://www.youtube.com/watch?v=Ez8qHJut2kY
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06.12.2020 22:10 Відповісти
Тоже смотрю Владимира Васильева. Интересно, познавательно, увлекательно.
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06.12.2020 22:27 Відповісти
 
 