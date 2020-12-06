Легкомоторний літак упав на Київщині, пілота і пасажира госпіталізували, - Нацполіція. ФОТО

По спецлінії "102" 6 грудня о 14:00 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Гоголів Броварського району Київщини впав літак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, наразі на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції, рятувальники та медики.

Встановлено, що в результаті падіння двоє людей зазнали травм – пілот та інструктор. Їх каретою швидкої доправлено до лікарні для надання медичної допомоги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.

Також читайте: Вирок першої інстанції у справі генерала Назарова обґрунтований, просимо залишити в силі, - прокурор Крим

© О

Также читайте: Приговор первой инстанции по делу генерала Назарова обоснован, просим оставить в силе, - прокурор Крым