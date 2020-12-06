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Новини Фото Місцеві вибори-2020
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Понад третина виборців проголосувала на виборах мера Кривого Рогу 6 грудня. ІНФОГРАФІКА

На дільниці в Кривому Розі 6 грудня прийшли 35,14% виборців.

"За інформацією від ЦВК, середня явка на виборах міського голови в Кривому Розі становить 35,14%", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення на сторінці ЦВК в фейсбуці.

У ЦВК зазначили, що 25 жовтня в Кривому Розі проголосувало 36,72% виборців.

Понад третина виборців проголосувала на виборах мера Кривого Рогу 6 грудня 01

Також читайте: Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора"

Явка виборців за даними Громадянської мережі ОПОРА в Кривому Розі під час повторного голосування станом на 20:00 становить 34,60% (похибка - 1,40%).

"Для порівняння, явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цей же час склала 23%. Під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах - 29,23%. Під час повторного голосування 15 листопада інтегрована явка виборців у 7 містах була 23,9%. А у всій Україні 25 жовтня на цей час явка становила 35,94%", - зазначають спостерігачі.

Понад третина виборців проголосувала на виборах мера Кривого Рогу 6 грудня 02

Нагадаємо, за посаду міського голови Кривого Рогу борються кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Нинішній міський голова Юрій Вілкул, який обіймає цю посаду протягом 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. При цьому Вілкул пообіцяв підтримку кандидату Павлову.

Кривий Ріг (1358) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) явка (69) ОПОРА (216)


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Топ коментарі
+3
Зебила и в Кривом Рогу прокатили. Правда, в пользу жопоблока, но какая разница?
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06.12.2020 22:16
+2
И шо, за зельоного ідіота ?!_
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06.12.2020 22:12
+2
ти недооцінюєш слаборозумність наших жителів. за опзжшника. такої ганьби нема в жодному великому місті, але Кривий Ріг завжди міг виділятися
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06.12.2020 22:14
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И шо, за зельоного ідіота ?!_
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06.12.2020 22:12 Відповісти
ти недооцінюєш слаборозумність наших жителів. за опзжшника. такої ганьби нема в жодному великому місті, але Кривий Ріг завжди міг виділятися
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06.12.2020 22:14 Відповісти
Все за кремлівським сценарієм!!! Зелена пліснява торує шлях до влади в Україні зажопінцям !!))
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06.12.2020 22:22 Відповісти
Ваша шмаркля назавжди відвернула мене від тих , хто б колись згадав цей крывый рог, як шось , тіпо не примитивну
квартальну самодіяльність.
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06.12.2020 22:34 Відповісти
Хуже,вате неизлечима за опзжиста По данным опроса от Центра исследования развития территорий на выходе из избирательных участков, у кандидата от Оппозиционной платформы - За жизнь Павлова 58,86% голосов, а у Шевчика от Слуги народа - 41,14%.
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06.12.2020 22:25 Відповісти
по словам знакомых - людей на голосовании было очень мало.. да и выбор был по сути из двух видов помоев... разницы между которыми как бы и нет.
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07.12.2020 00:05 Відповісти
У вас Кривой Рог уехал.
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06.12.2020 22:13 Відповісти
А він що колись приїжджав ???)))
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06.12.2020 22:25 Відповісти
Зебила и в Кривом Рогу прокатили. Правда, в пользу жопоблока, но какая разница?
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06.12.2020 22:16 Відповісти
А ось різниця велика !! Зелена пліснява,в порівняні з зажопінцями,це хлопчиська з брудними попками !!))
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06.12.2020 22:24 Відповісти
В чому "різниця", що не вибрали знову одіозного Вілкула, а лише його протеже?
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06.12.2020 22:31 Відповісти
Я не про особистості ,а про політсилу !!! ))))
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06.12.2020 22:34 Відповісти
Я навіть не хочу порівнювати Мертвечука з Віслючком,це геть різні вагові категоріі !!))
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06.12.2020 22:37 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває!!! До влади вже дорвалися зажопінці !!)))
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06.12.2020 22:21 Відповісти
в одессе жопоблоку дали по зубам

https://news.liga.net/politics/video/draka-v-odesskom-oblsovete-opzj-i-ee-soyuzniki-pytayutsya-sozdat-koalitsiyu-video

https://news.liga.net/politics/video/draka-v-odesskom-oblsovete-opzj-i-ee-soyuzniki-pytayutsya-sozdat-koalitsiyu-video
https://news.liga.net/politics/video/draka-v-odesskom-oblsovete-opzj-i-ee-soyuzniki-pytayutsya-sozdat-koalitsiyu-video
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Драка в Одесском облсовете: ОПЗЖ и ее союзники пытаются создать коалицию - видео
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06.12.2020 22:26 Відповісти
Кривий ріг вибрав зажопне міс криворіжжя. Сєпарня обирала собі прихвостня *****.
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06.12.2020 22:32 Відповісти
Обирали чи такі обрала ??)))
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06.12.2020 22:38 Відповісти
Обирали і обрали,не треба навіть миротворців вводити.Цапа не сховаєш,він себе показав демократично.
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06.12.2020 22:42 Відповісти
Нда,к вам же самолично зекретин приезжал,просил,а вы его нагло прокатили...
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06.12.2020 22:39 Відповісти
Та вони і пекретина так само прокатили.
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06.12.2020 22:55 Відповісти
Два кандидата и оба от путинского патриархата. Результат не заставит ждать Луганск Донецк Кривой Рог Кривой Рог становитcя именем нарbцательным. Как в русcкой песне " Гавном бросались в вентилятор"
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06.12.2020 23:10 Відповісти
 
 