Понад третина виборців проголосувала на виборах мера Кривого Рогу 6 грудня. ІНФОГРАФІКА

На дільниці в Кривому Розі 6 грудня прийшли 35,14% виборців.

"За інформацією від ЦВК, середня явка на виборах міського голови в Кривому Розі становить 35,14%", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення на сторінці ЦВК в фейсбуці.

У ЦВК зазначили, що 25 жовтня в Кривому Розі проголосувало 36,72% виборців.

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Явка виборців за даними Громадянської мережі ОПОРА в Кривому Розі під час повторного голосування станом на 20:00 становить 34,60% (похибка - 1,40%).

"Для порівняння, явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цей же час склала 23%. Під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах - 29,23%. Під час повторного голосування 15 листопада інтегрована явка виборців у 7 містах була 23,9%. А у всій Україні 25 жовтня на цей час явка становила 35,94%", - зазначають спостерігачі.

Нагадаємо, за посаду міського голови Кривого Рогу борються кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Нинішній міський голова Юрій Вілкул, який обіймає цю посаду протягом 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. При цьому Вілкул пообіцяв підтримку кандидату Павлову.