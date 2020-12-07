Тексти стрічки новин Цензор.НЕТ потрапили до тритомника про війну на Донбасі. ФОТОрепортаж
Готується до видання тритомник про події на Донбасі "Хроніка війни 2014-2020".
Видання анонсував у Facebook директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, це "складений твір з текстів наших авторів і стрічки новин від Юрія Бутусова (головний редактор Цензор.НЕТ. - Ред.)".
Топ коментарі
+10 Стрелок
показати весь коментар07.12.2020 00:20
+5 Роман Шишацкий
показати весь коментар07.12.2020 00:09
+5 Сергей Марикуца
показати весь коментар07.12.2020 00:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вообще сейчас это хороший канал, там один Микола Вересень, который там работает, стоит того, чтобы его смотреть. Ведь это живая история и ходячая энциклопедия украинской журналистики. Он начинал свою работу еще в 90-е, долгое время работал на ВВС, лично знаком и интервьировал практически всех украинских политиков и принимал участие во всех значимых событиях в Украине, начиная со дня получения независимости, его слушать интересно.
(ще скріншоти найбільш феєричних коментів можна додати...)
с весны 2019 по настоящее время - позорный период под командованием главнокомандующего четырежды Дезертира Зеленского....