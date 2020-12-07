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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Тексти стрічки новин Цензор.НЕТ потрапили до тритомника про війну на Донбасі. ФОТОрепортаж

Готується до видання тритомник про події на Донбасі "Хроніка війни 2014-2020".

Видання анонсував у Facebook директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це "складений твір з текстів наших авторів і стрічки новин від Юрія Бутусова (головний редактор Цензор.НЕТ. - Ред.)".

Тексти стрічки новин Цензор.НЕТ потрапили до тритомника про війну на Донбасі 01

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Тексти стрічки новин Цензор.НЕТ потрапили до тритомника про війну на Донбасі 02
Тексти стрічки новин Цензор.НЕТ потрапили до тритомника про війну на Донбасі 03
Тексти стрічки новин Цензор.НЕТ потрапили до тритомника про війну на Донбасі 04

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Автор: 

книги (446) Донбас (22356) Бутусов Юрій (3589) Цензор.НЕТ (138)


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Топ коментарі
+10
Кому интересно - на ютубе на канале "Прямого" есть документальный сериал "Війна за незалежність ". там видео из документальных кадров с рассказом что и как происходило на востоке Украины начиная с 20.02.2014
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07.12.2020 00:20
+5
А комментарии опубликуют ?
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07.12.2020 00:09
+5
Цензура не пропустит.
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07.12.2020 00:14
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молодець Бутусов и команда- так тримати-
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07.12.2020 00:05 Відповісти
А комментарии опубликуют ?
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07.12.2020 00:09 Відповісти
Цензура не пропустит.
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07.12.2020 00:14 Відповісти
Кому интересно - на ютубе на канале "Прямого" есть документальный сериал "Війна за незалежність ". там видео из документальных кадров с рассказом что и как происходило на востоке Украины начиная с 20.02.2014
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07.12.2020 00:20 Відповісти
Дивилися "Тоніс" ще будучи студентами з 3-ї общаги індустріалки, спаявши підсилювач для антени. Прям був кінозал в ті далекі часи. Але часи пройшли , і дійсно канал став пропагандиським. То саша "стоматолог" ним керував то Маке́єнко Володи́мир Володи́мирович. Риг з 2003 року. Так що канал напевно став пропагандистом "рузьке гімно".. З такими власниками. Ось звідки у тебе ненависть до українців.
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07.12.2020 00:59 Відповісти
с чего ты взял рукожоп с паяльником что мне интересна история твоей жизни?
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07.12.2020 01:07 Відповісти
А вы посмотрите этот фильм, он, наверное, есть на ютубе Прямого.
Вообще сейчас это хороший канал, там один Микола Вересень, который там работает, стоит того, чтобы его смотреть. Ведь это живая история и ходячая энциклопедия украинской журналистики. Он начинал свою работу еще в 90-е, долгое время работал на ВВС, лично знаком и интервьировал практически всех украинских политиков и принимал участие во всех значимых событиях в Украине, начиная со дня получения независимости, его слушать интересно.
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07.12.2020 01:49 Відповісти
Прямий - Війна за незалежність https://www.youtube.com/playlist?list=PLuFlabNyN8mP6yzm3YeVaYY8cd5NWFIeg
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07.12.2020 02:28 Відповісти
Перемога! Вітання команді Цензора! Тексты ленты новостей Цензор.НЕТ попали в трехтомник о войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 4628
(ще скріншоти найбільш феєричних коментів можна додати...)
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07.12.2020 00:28 Відповісти
интересно предзаказ есть?
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07.12.2020 00:31 Відповісти
Никто не сказал, что это дата последняя. Точно будет и четвертый том, а может быть, и пятый, увы. Пример Карабаха и Приднестровья, а особенно Курильських островов, показывает, что такие территориальные конфликты могут длиться десятилетиями, к сожалению. Но! Верим - победа будет за нами!
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07.12.2020 00:49 Відповісти
2014-весна 2019 - героический период
с весны 2019 по настоящее время - позорный период под командованием главнокомандующего четырежды Дезертира Зеленского....
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07.12.2020 01:49 Відповісти
Интересно. А хвалебные песнопения святому Петру тоже включат?
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07.12.2020 06:14 Відповісти
Звісно.(Якщо твоя дорога-в рай).
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07.12.2020 08:03 Відповісти
не бойся цапа - ты ведь даже бутылки не боишься...!
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07.12.2020 08:12 Відповісти
 
 