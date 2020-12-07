Схопили на вулиці і силою заштовхали в машину: четверо чоловіків зґвалтували жінку на Закарпатті. ФОТО
Закарпатські патрульні затримали чотирьох чоловіків, які підозрюються в зґвалтуванні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Facebook.
"Приблизно о 6 ранку (6 грудня. - Ред.) патрульним надійшло повідомлення про зґвалтування. Вони поїхали на місце події. Там інспектори зустріли заявницю. Жінка крізь сльози розповіла про страшну подію, яка годину тому трапилась з нею.
За її словами, четверо чоловіків іншої національності схопили її на вулиці і силою посадили в авто. Після цього привезли у свій будинок і зґвалтували", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що передусім патрульні викликали швидку допомогу для жінки. Потім поліцейські під‘їхали до вказаного потерпілою будинку і виявили там чотирьох імовірних винуватців, на яких прямо вказала заявниця. Під час огляду подвір‘я будинку правоохоронці знайшли розірваний одяг жінки.
Патрульні затримали всіх підозрюваних, забезпечили охорону місця події та викликали слідчих.
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На рахунок Адольфа - не кличте біду, адже заразою можуть назвати вас.
Гражданин украины и украинец - разные понятия. Это как благородный конь и крыса что пролезла и живет в конюшне. Она ж от своего проживания не становится лошадью?
Но не расслабляйтесь, либерахи и любители насильников копченого цвета будут сопротивляться вплоть до закрытия заслонки в печке.