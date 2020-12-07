Схопили на вулиці і силою заштовхали в машину: четверо чоловіків зґвалтували жінку на Закарпатті. ФОТО

Закарпатські патрульні затримали чотирьох чоловіків, які підозрюються в зґвалтуванні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Facebook.

"Приблизно о 6 ранку (6 грудня. - Ред.) патрульним надійшло повідомлення про зґвалтування. Вони поїхали на місце події. Там інспектори зустріли заявницю. Жінка крізь сльози розповіла про страшну подію, яка годину тому трапилась з нею.

За її словами, четверо чоловіків іншої національності схопили її на вулиці і силою посадили в авто. Після цього привезли у свій будинок і зґвалтували", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що передусім патрульні викликали швидку допомогу для жінки. Потім поліцейські під‘їхали до вказаного потерпілою будинку і виявили там чотирьох імовірних винуватців, на яких прямо вказала заявниця. Під час огляду подвір‘я будинку правоохоронці знайшли розірваний одяг жінки.

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Патрульні затримали всіх підозрюваних, забезпечили охорону місця події та викликали слідчих.



Фото: сайт патрульної поліції