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Схопили на вулиці і силою заштовхали в машину: четверо чоловіків зґвалтували жінку на Закарпатті. ФОТО

Закарпатські патрульні затримали чотирьох чоловіків, які підозрюються в зґвалтуванні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Facebook.

"Приблизно о 6 ранку (6 грудня. - Ред.) патрульним надійшло повідомлення про зґвалтування. Вони поїхали на місце події. Там інспектори зустріли заявницю. Жінка крізь сльози розповіла про страшну подію, яка годину тому трапилась з нею.

За її словами, четверо чоловіків іншої національності схопили її на вулиці і силою посадили в авто. Після цього привезли у свій будинок і зґвалтували", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що передусім патрульні викликали швидку допомогу для жінки. Потім поліцейські під‘їхали до вказаного потерпілою будинку і виявили там чотирьох імовірних винуватців, на яких прямо вказала заявниця. Під час огляду подвір‘я будинку правоохоронці знайшли розірваний одяг жінки.

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Патрульні затримали всіх підозрюваних, забезпечили охорону місця події та викликали слідчих.

Схопили на вулиці і силою заштовхали в машину: четверо чоловіків зґвалтували жінку на Закарпатті 01
Фото: сайт патрульної поліції

Схопили на вулиці і силою заштовхали в машину: четверо чоловіків зґвалтували жінку на Закарпатті 02

Автор: 

зґвалтування (385) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+61
Це не "мущини другой національності", це тварини іншого виду.
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07.12.2020 08:24
+33
Цыганва естественно похожа на индусов, это их потомки, а на Закарпатье их больше, чем мадьяр
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07.12.2020 09:29
+27
справедливости ради эти больше погожи или на индусов или на футболистов донецкого шахтера ака бразильцев
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07.12.2020 08:16
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циганва якась...
індуси ?
араби ?
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07.12.2020 15:12 Відповісти
На циган вони не дуже схожі. Скоріше на індусів - у всіх однаковий рівний колір, зачіска модна, шмотки імпортні
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07.12.2020 18:30 Відповісти
в сортах топлива для печки разбираться нет смысла. "Не наши" - и достаточно. Живут по своим законам в нашей стране, еще и охраняются законом как меньшинство, тьфу, где уже украинский Адольф, чтоб спас нас от этой заразы?
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07.12.2020 20:34 Відповісти
Все-таки різниця є. Одне діло - роми, громадяни України, і зовсім інше - нелегальні мігранти, тим більше індуси, які завжди ведуть себе тихо, а тут якась така борзота в гостях.
На рахунок Адольфа - не кличте біду, адже заразою можуть назвати вас.
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07.12.2020 20:44 Відповісти
Ну назовут - значит так надо. Как-то до смерти устал я от либерализма и всех вытекающих из него...
Гражданин украины и украинец - разные понятия. Это как благородный конь и крыса что пролезла и живет в конюшне. Она ж от своего проживания не становится лошадью?
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07.12.2020 20:50 Відповісти
На Закарпатті дуже багато циган. Тому напевно це цигани. Тим більше сказано про іншу національність, а не про інше громадянство.
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18.05.2021 14:14 Відповісти
утилизировать к х..- и дело с концом)))
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07.12.2020 16:21 Відповісти
зато теперь у них будет регулярный секс в тюрьме, правда уже в роли женщин.
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07.12.2020 16:51 Відповісти
Не варто фантазувати! Ви що думаєте що увязнені щоденно гвалтують гвалтівників? У нормального чоловіка, а таких у вязницях не просто більшість, а 99%!, трахати тварину в зад або горлянку ніякого бажання не виникає. "Опускають" в статусі перетворюючи на рабів а не фізично.
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07.12.2020 19:30 Відповісти
А кто они, цыгане?
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07.12.2020 17:02 Відповісти
похоже на Бангладеш
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08.12.2020 01:50 Відповісти
Только прочитал "другой национальности", сразу догадался кто это. А почему нету адекватных действий от "первой национальности"?
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07.12.2020 17:09 Відповісти
на зону их!!! там научат любви по настоящему!!!
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07.12.2020 17:25 Відповісти
Отпустят под личное обязательство
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07.12.2020 18:49 Відповісти
Ох, напустили паразитов в страну, нам потом, когда рухнет этот гнилой парламентаризм и идеи либерализма, придется весь волынский уголь потратить, чтоб провести дератизацию...
Но не расслабляйтесь, либерахи и любители насильников копченого цвета будут сопротивляться вплоть до закрытия заслонки в печке.
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07.12.2020 19:33 Відповісти
Есть для зоны новые "девочки", повезло уголовничкам...
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07.12.2020 20:18 Відповісти
Яка різниця якої національності ця мерзота.Коротка автоматна черга швидко вірішить проблему і запобіжить з'являння такої нової.
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07.12.2020 21:19 Відповісти
Предлагаю немножко растрелять.
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07.12.2020 22:15 Відповісти
еСЛИ ЭТО ЦЫГАНЕ, БУДЕТ САМОСУД, ЕСЛИ НЕ ИСПАРЯТСЯ С ТОЙ МЕСТНОСТИ.
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08.12.2020 00:04 Відповісти
но цыганские хаты точно сожгут люди. Посмотрите чем эта история повернется.
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08.12.2020 00:09 Відповісти
Зробити їм операцію зі зміни статі і на зону.
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08.12.2020 07:54 Відповісти
На Закарпатті дуже багато циган. Тому напевно це цигани. Тим більше сказано про іншу національність, а не про інше громадянство.
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18.05.2021 14:16 Відповісти
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