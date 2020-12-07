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Новини Фото ДТП
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Легковик влетів у стовп у Дніпрі: пасажир автомобіля загинув, водійку госпіталізовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Дніпрі легковий автомобіль зіткнувся з електричною опорою. В результаті ДТП загинув чоловік і постраждала жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"7 грудня о 04:08 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на проспекті Богдана Хмельницького Чечелівського району міста Дніпро.

Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що легковик "Skoda Kamiq" зіткнувся з електричною опорою. Всередині була жінка, 1985 року народження, яка перебувала за кермом, та чоловік на пасажирському місці", - сказано в повідомленні.

Легковик влетів у стовп у Дніпрі: пасажир автомобіля загинув, водійку госпіталізовано, - ДСНС 01

За допомогою гідравлічних ножиць фахівці ДСНС деблокували чоловіка і жінку з конструкцій спотвореної машини і передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Врятовану жінку госпіталізували в Дніпровську міську клінічну лікарню №16. Чоловік, на жаль, помер на місці події.

До ліквідації наслідків аварії залучено 6 рятувальників особового складу та 2 одиниці техніки підрозділів Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

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Легковик влетів у стовп у Дніпрі: пасажир автомобіля загинув, водійку госпіталізовано, - ДСНС 02

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії зі встановлення обставин ДТП.

Легковик влетів у стовп у Дніпрі: пасажир автомобіля загинув, водійку госпіталізовано, - ДСНС 03
Легковик влетів у стовп у Дніпрі: пасажир автомобіля загинув, водійку госпіталізовано, - ДСНС 04
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

Дніпро (3273) ДТП (4467) ДСНС (5105)


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Мабуть встигли.
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07.12.2020 09:28 Відповісти
Ветер в харю,а я шпарю.Вдруг дорогу перебегают 2 столба.Один перебежал,а другой не успел.
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07.12.2020 09:34 Відповісти
Это не езда.
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07.12.2020 09:36 Відповісти
Когда за рулём дама
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07.12.2020 09:37 Відповісти
Це драйв, коли з жінкою.
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07.12.2020 10:09 Відповісти
быстрый шкода был....
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07.12.2020 09:36 Відповісти
Жаль усіх і шкода, що пасажир невдало сів. Певно, на передньому сидінні. Погана звичка.
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07.12.2020 09:37 Відповісти
про обезьянку с гранатой навеяло
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07.12.2020 09:52 Відповісти
підвезла....
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07.12.2020 10:02 Відповісти
 
 