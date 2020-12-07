Легковик влетів у стовп у Дніпрі: пасажир автомобіля загинув, водійку госпіталізовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Дніпрі легковий автомобіль зіткнувся з електричною опорою. В результаті ДТП загинув чоловік і постраждала жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"7 грудня о 04:08 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на проспекті Богдана Хмельницького Чечелівського району міста Дніпро.

Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що легковик "Skoda Kamiq" зіткнувся з електричною опорою. Всередині була жінка, 1985 року народження, яка перебувала за кермом, та чоловік на пасажирському місці", - сказано в повідомленні.

За допомогою гідравлічних ножиць фахівці ДСНС деблокували чоловіка і жінку з конструкцій спотвореної машини і передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Врятовану жінку госпіталізували в Дніпровську міську клінічну лікарню №16. Чоловік, на жаль, помер на місці події.

До ліквідації наслідків аварії залучено 6 рятувальників особового складу та 2 одиниці техніки підрозділів Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

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Співробітниками поліції проводяться слідчі дії зі встановлення обставин ДТП.





Фото: сайт ДСНС