Контррозвідка СБУ викрила командування однієї з військових частин на розтраті понад 1 млн грн держкоштів під час закупівлі військового майна. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України викрили командування однієї з військових частин, дислокованих у Полтавській області, на розтраті бюджетних грошей під час держзакупівель військового майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, посадовці організували механізм одержання неправомірної вигоди через придбання захисних елементів військового обмундирування за безпідставно завищеними цінами. Для реалізації схеми і перемоги визначеної комерційної структури вони створили штучні умови.

Встановлено, що "різниця" у розмірі 30% від суми укладеного договору з постачальниками продукції була привласнена фігурантами.

Під час обшуків на території військової частини правоохоронці виявили документацію із доказами протиправної діяльності. Також вилучено контрольні зразки придбаних товарів для проведення експертиз на відповідність технічним вимогам.

За оцінками експертів, оборудка завдала державі збитки у розмірі понад 1 мільйон гривень.

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Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.



Фото: сайт СБУ

Заходи із викриття протиправної діяльності проводилися спільно з військовою прокуратурою Полтавського гарнізону Центрального регіону та слідчими Головного управління Національної поліції в Полтавській області.