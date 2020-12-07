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Новини Фото Силовики
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Контррозвідка СБУ викрила командування однієї з військових частин на розтраті понад 1 млн грн держкоштів під час закупівлі військового майна. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України викрили командування однієї з військових частин, дислокованих у Полтавській області, на розтраті бюджетних грошей під час держзакупівель військового майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, посадовці організували механізм одержання неправомірної вигоди через придбання захисних елементів військового обмундирування за безпідставно завищеними цінами. Для реалізації схеми і перемоги визначеної комерційної структури вони створили штучні умови.

Встановлено, що "різниця" у розмірі 30% від суми укладеного договору з постачальниками продукції була привласнена фігурантами.

Контррозвідка СБУ викрила командування однієї з військових частин на розтраті понад 1 млн грн держкоштів під час закупівлі військового майна 01

Під час обшуків на території військової частини правоохоронці виявили документацію із доказами протиправної діяльності. Також вилучено контрольні зразки придбаних товарів для проведення експертиз на відповідність технічним вимогам.

За оцінками експертів, оборудка завдала державі збитки у розмірі понад 1 мільйон гривень.

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Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Контррозвідка СБУ викрила командування однієї з військових частин на розтраті понад 1 млн грн держкоштів під час закупівлі військового майна 02
Фото: сайт СБУ

Заходи із викриття протиправної діяльності проводилися спільно з військовою прокуратурою Полтавського гарнізону Центрального регіону та слідчими Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Автор: 

держзакупівлі (383) контррозвідка (470) Правоохоронні органи (2708) розтрата (259) СБУ (12812) силовики (2514) Полтавська область (1107)


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Топ коментарі
+9
Вообще-то контрразведка должна заниматься борьбой со шпионами и предателями, а не хищением средств на закупках бронежилетов. Вечно у нас "правоохранители" занимаются всем, кроме того, для чего предназначены
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07.12.2020 09:56
+6
А кто проверит тех, кто строит дороги, которые в два раза дороже, чем год назад?
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07.12.2020 10:03
+3
Верховне командування за відкати теж затримали?
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07.12.2020 10:39
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Вообще-то контрразведка должна заниматься борьбой со шпионами и предателями, а не хищением средств на закупках бронежилетов. Вечно у нас "правоохранители" занимаются всем, кроме того, для чего предназначены
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07.12.2020 09:56 Відповісти
Може приведете приклад закупівель без розкрадання
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07.12.2020 10:01 Відповісти
А кто проверит тех, кто строит дороги, которые в два раза дороже, чем год назад?
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07.12.2020 10:03 Відповісти
Вот это очень плохо что СБУ врывается не территорию воинской части....Это совсем ненормально...Это развал Армии и Государства.В любой части есть куча проблем и милионные недостачи и т д...В любой.Если ктото этого не знает - то будете знать. Но СБУ пускать в этот огород нельзя.это не их компетенция - они не военные.....Жуть - развал страны идет полным ходом((.
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07.12.2020 10:14 Відповісти
ох и дятел...учи матчасть...
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07.12.2020 10:41 Відповісти
Я б ВООБЩЕ распустил бы СБУ - они кроме нак сбивать бабло с предпринимателей, и других людей с деньгами - ничего полезного не делают....Сейчас нашли новый источник прибыли - военных.И это очень страшно.Будут хороших боевых командиров терроризировать по всей Украине...Военным че больше нечем заняться как отбиваться от СБУ? Был бы с стране Президент - такого б небыло....Вызвал бы на ковер Главу СБУ - и начальника управления чьи "ОРЛЫ" решили что будут зарабатывать на военных и уволил бы....Я знаю много примеров как СБУ задерживае - сбивает бабло,а потом отпускает и ни одного примера где б был суд и когото посадили....Может вы мне скажите кого посадили в Украине???????
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07.12.2020 10:48 Відповісти
фСБ(у) у своєму репертуарі, лізе туди, куди не повинна за статутом, але де "крутяться" гроші, а от у справах, для яких, власне, і створена, тобто контрозвідки, робить менше ніж ні@єра.
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07.12.2020 10:14 Відповісти
Вагнерівців просрали А все тому що " довгий язык - находка для врага"
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07.12.2020 10:20 Відповісти
Верховне командування за відкати теж затримали?
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07.12.2020 10:39 Відповісти
И сколько лет эти воришки крутили этой схемой ?
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07.12.2020 11:16 Відповісти
Вы бы своих миллионеров и миллиардеров разоблачали.А при проверке ,все окажется пустым п-жом! Какую противоправную деятельность можно найти в документах?
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07.12.2020 11:57 Відповісти
При Сталінові уже би розстріляли і забули. Майно конфіскували а сім"ї вивезли за Урал без права повернення. І ні в одній тупій голові під портупєєю навіть думка би не проскочила красти у Армії, коли іде війна.
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07.12.2020 13:57 Відповісти
 
 