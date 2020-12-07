Мережа call-центрів Одеси обслуговувала російський бізнес, який фінансує "ЛДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберспеціалісти Служби безпеки України блокували в Одесі діяльність мережі нелегальних call-центрів, які обслуговували російський бізнес і фінансували терористичні організації "ЛДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що протиправну схему організувала група місцевих мешканців, серед яких комерсанти та ІТ-фахівці. П’ять сall-центрів забезпечували роботу служби клієнтської підтримки російських компаній, які, за даними слідства, причетні до фінансування окупаційних адміністрацій в ОРДЛО.

Під час обшуків у приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з країною-агресором.

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Слідчими Управління СБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Всіх організаторів схеми встановлено, з ними відбуваються процесуальні дії.

Перевіряється можлива причетність організаторів і працівників мережі call-центрів до сприяння діяльності спецслужб РФ на тимчасово окупованих територіях. Триває досудове слідство.







