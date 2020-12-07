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Харківський фермер викрав бізнесмена з Вінницької області і вимагав за нього викуп у $ 150 тис., - поліція. ФОТОрепортаж

Фермер з Харківської області викрав свого конкурента з Вінницької області і вимагав за його повернення викуп у 150 тис. доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Наприкінці листопада оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області Нацполіції отримали інформацію про можливе викрадення бізнесмена для подальшого отримання викупу. Під час перевірки інформація підтвердилася. Вже у межах кримінального провадження, відкритого слідчим управлінням поліції Чернівецької області, правоохоронці встановили не лише особу майбутньої жертви, але й замовника та його злочинні плани", - йдеться в повідомленні.

Харківський фермер викрав бізнесмена з Вінницької області і вимагав за нього викуп у $ 150 тис., - поліція 01
Фото: сайт поліції

Зазначається, що замовником виявися 50-річний фермер із Хмельницької області, який під приводом завдання йому збитків намагався отримати з бізнесмена компенсацію. Діяльність чоловіка також була пов’язана з аграрним сектором, але в іншому регіоні - на Вінниччині. Розуміючи, що підприємець не збирається сплачувати гроші, він вирішив його викрасти. В такий спосіб зловмисник хотів отримати 150 тис. доларів США. Крім того, у разі успіху за такою схемою планував викрадення ще кількох підприємців Хмельницької та Вінницької областей. Для реалізації своїх планів чоловік підшуковував особу, яка мала сформувати угруповання для виконання його замовлень.

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"Аби завадити злочинним намірам зловмисника, проведена поліцейська спецоперація. Тому правоохоронці зв’язалися з майбутньою жертвою, залучили в ролі виконавця свою особу та інсценували викрадення. Відвезли підприємця до місця утримання – складське приміщення на території одного з районів Чернівецької області, та надали підтверджуючі докази замовнику. Надалі фігурант надіслав родичам потерпілого відео з вимогою сплати 150 тис. доларів США викупу. Після отримання коштів він планував виїхати за межі України", - повідомили в поліції.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції за силової підтримки бійців КОРДу затримали замовника відразу після надсилання вимоги рідним підприємця.

Затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

За скоєне підозрюваному може загрожувати до 7 років ув’язнення.

Автор: 

затримання (4339) Нацполіція (15164) викрадення (819) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+7
Это называется одолжил товарищу без нотариуса.
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07.12.2020 11:35
+6
Так харьковский или хмельницкий фермер?...
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07.12.2020 11:15
+4
Гепа похитил Гросю?
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07.12.2020 11:25
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Так харьковский или хмельницкий фермер?...
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07.12.2020 11:15 Відповісти
-Фермер з Харківської області викрав свого конкурента з Вінницької області...

- оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області Нацполіції отримали інформацію...

-замовником виявися 50-річний фермер із Хмельницької області... у разі успіху за такою схемою планував викрадення ще кількох підприємців Хмельницької та Вінницької областей.
За скоєне підозрюваному може загрожувати до 7 років ув'язнення. Джерело: https://censor.net/ua/p3235357
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07.12.2020 11:50 Відповісти
Да, с областями разберитесь. А то, какая то трансконтинентальная группировка получается
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07.12.2020 11:19 Відповісти
Да уж!!!!
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07.12.2020 11:19 Відповісти
Кроме того, в случае успеха по такой схеме планировал похищение еще нескольких предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей. Источник: https://censor.net/ru/p3235357\\\\\\\\\\

После получения средств он планировал выехать за пределы Украины", - сообщили в полиции. Источник: https://censor.net/ru/p3235357\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

то есть следующих бы "похищал" виртуально? кто-то наверное заврался. не распродав все имущество выехал бы прочь, да?
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07.12.2020 11:19 Відповісти
Гепа похитил Гросю?
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07.12.2020 11:25 Відповісти
Это называется одолжил товарищу без нотариуса.
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07.12.2020 11:35 Відповісти
Фермер з Харківської області

конкурента з Вінницької області..

оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області

замовником виявися 50-річний фермер із Хмельницької області

вот это мафия разгулялась..
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07.12.2020 11:59 Відповісти
Я взагалі в шоці - В Хмельницькій області харків'янин спланував викрадення в Вінницькій області, але завадила йому Чернівецька поліція. Що???
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07.12.2020 12:09 Відповісти
Вот какие чудеса что дедуктивный метод делает
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07.12.2020 12:47 Відповісти
/Похитил не ради выкупа (это ментовские слова), а долг таких мудацким способом пробовал вернуть
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07.12.2020 12:11 Відповісти
Надо срочно страховать всех пизнесменов на случай похищения
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07.12.2020 12:46 Відповісти
в сша пожизненое за киднепинг. а в Украине 7 лет.
потом удо чрез 3 года.
и сразу в депутаты дорога открыта.
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07.12.2020 13:03 Відповісти
 
 