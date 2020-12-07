Харківський фермер викрав бізнесмена з Вінницької області і вимагав за нього викуп у $ 150 тис., - поліція. ФОТОрепортаж
Фермер з Харківської області викрав свого конкурента з Вінницької області і вимагав за його повернення викуп у 150 тис. доларів США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
"Наприкінці листопада оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області Нацполіції отримали інформацію про можливе викрадення бізнесмена для подальшого отримання викупу. Під час перевірки інформація підтвердилася. Вже у межах кримінального провадження, відкритого слідчим управлінням поліції Чернівецької області, правоохоронці встановили не лише особу майбутньої жертви, але й замовника та його злочинні плани", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що замовником виявися 50-річний фермер із Хмельницької області, який під приводом завдання йому збитків намагався отримати з бізнесмена компенсацію. Діяльність чоловіка також була пов’язана з аграрним сектором, але в іншому регіоні - на Вінниччині. Розуміючи, що підприємець не збирається сплачувати гроші, він вирішив його викрасти. В такий спосіб зловмисник хотів отримати 150 тис. доларів США. Крім того, у разі успіху за такою схемою планував викрадення ще кількох підприємців Хмельницької та Вінницької областей. Для реалізації своїх планів чоловік підшуковував особу, яка мала сформувати угруповання для виконання його замовлень.
"Аби завадити злочинним намірам зловмисника, проведена поліцейська спецоперація. Тому правоохоронці зв’язалися з майбутньою жертвою, залучили в ролі виконавця свою особу та інсценували викрадення. Відвезли підприємця до місця утримання – складське приміщення на території одного з районів Чернівецької області, та надали підтверджуючі докази замовнику. Надалі фігурант надіслав родичам потерпілого відео з вимогою сплати 150 тис. доларів США викупу. Після отримання коштів він планував виїхати за межі України", - повідомили в поліції.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції за силової підтримки бійців КОРДу затримали замовника відразу після надсилання вимоги рідним підприємця.
Затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
За скоєне підозрюваному може загрожувати до 7 років ув’язнення.
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- оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області Нацполіції отримали інформацію...
-замовником виявися 50-річний фермер із Хмельницької області... у разі успіху за такою схемою планував викрадення ще кількох підприємців Хмельницької та Вінницької областей.
За скоєне підозрюваному може загрожувати до 7 років ув'язнення. Джерело: https://censor.net/ua/p3235357
После получения средств он планировал выехать за пределы Украины", - сообщили в полиции. Источник: https://censor.net/ru/p3235357\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
то есть следующих бы "похищал" виртуально? кто-то наверное заврался. не распродав все имущество выехал бы прочь, да?
конкурента з Вінницької області..
оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області
замовником виявися 50-річний фермер із Хмельницької області
вот это мафия разгулялась..
потом удо чрез 3 года.
и сразу в депутаты дорога открыта.