Харківський фермер викрав бізнесмена з Вінницької області і вимагав за нього викуп у $ 150 тис., - поліція. ФОТОрепортаж

Фермер з Харківської області викрав свого конкурента з Вінницької області і вимагав за його повернення викуп у 150 тис. доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Наприкінці листопада оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області Нацполіції отримали інформацію про можливе викрадення бізнесмена для подальшого отримання викупу. Під час перевірки інформація підтвердилася. Вже у межах кримінального провадження, відкритого слідчим управлінням поліції Чернівецької області, правоохоронці встановили не лише особу майбутньої жертви, але й замовника та його злочинні плани", - йдеться в повідомленні.



Фото: сайт поліції

Зазначається, що замовником виявися 50-річний фермер із Хмельницької області, який під приводом завдання йому збитків намагався отримати з бізнесмена компенсацію. Діяльність чоловіка також була пов’язана з аграрним сектором, але в іншому регіоні - на Вінниччині. Розуміючи, що підприємець не збирається сплачувати гроші, він вирішив його викрасти. В такий спосіб зловмисник хотів отримати 150 тис. доларів США. Крім того, у разі успіху за такою схемою планував викрадення ще кількох підприємців Хмельницької та Вінницької областей. Для реалізації своїх планів чоловік підшуковував особу, яка мала сформувати угруповання для виконання його замовлень.

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"Аби завадити злочинним намірам зловмисника, проведена поліцейська спецоперація. Тому правоохоронці зв’язалися з майбутньою жертвою, залучили в ролі виконавця свою особу та інсценували викрадення. Відвезли підприємця до місця утримання – складське приміщення на території одного з районів Чернівецької області, та надали підтверджуючі докази замовнику. Надалі фігурант надіслав родичам потерпілого відео з вимогою сплати 150 тис. доларів США викупу. Після отримання коштів він планував виїхати за межі України", - повідомили в поліції.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції за силової підтримки бійців КОРДу затримали замовника відразу після надсилання вимоги рідним підприємця.

Затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

За скоєне підозрюваному може загрожувати до 7 років ув’язнення.