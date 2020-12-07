У Конго від раптової зупинки серця помер український миротворець Сергій Савченко. ФОТОрепортаж

6 грудня внаслідок раптової зупинки серця помер військовослужбовець 18 окремого вертолітного загону, старший солдат Сергій Савченко.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці 18-го окремого вертолітного загону місії ООН зі стабілізації в ДР Конго, передає Цензор.НЕТ.

"6 грудня внаслідок раптової зупинки серця помер військовослужбовець 18 окремого вертолітного загону старший солдат Сергій Савченко. Командування та особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з передчасною втратою побратима", - йдеться в повідомленні.

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