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Невідомі підпалили базу відпочинку в Затоці, жертв немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У селищі Затока Одеської області цієї ночі невідомі підпалили базу відпочинку "Чорноморські зорі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"07 грудня о 05:37 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння на території бази відпочинку "Чорноморські зорі", за адресою: Білгород-Дністровський район, смт Затока, вул. Приморська, 39.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання 4-х одноповерхових дерев'яних будинків для відпочинку", - сказано в повідомленні.

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Невідомі підпалили базу відпочинку в Затоці, жертв немає, - ДСНС 01

О 6:25 пожежники пожежу локалізували та о 7:10 ліквідували на площі 500 м2. Відпочивальників, загиблих і постраждалих - немає.

"Ймовірна причина пожежі - занесення джерела запалювання невстановленою особою (особами). Збиток - встановлюється", - відзначили в ДСНС.

Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 21 рятувальник особового складу.

Невідомі підпалили базу відпочинку в Затоці, жертв немає, - ДСНС 02
Невідомі підпалили базу відпочинку в Затоці, жертв немає, - ДСНС 03
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

пожежа (4325) ДСНС (5105) Затока (53)


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Топ коментарі
+2
Если звезды зажигают, значит кому-то это нужно.
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07.12.2020 11:53
+2
Наоборот,поджог ,что бы отжать,обычное дело в Затоке...еще сынок овоча этим же там занимался-прорюзге мир привела зесрань своим кретинским голосованием за зедебила...
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07.12.2020 12:16
+1
Экспроприация экспроприаторов -всё в комуняцких традициях
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07.12.2020 11:54
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Не сторговались за продажу? Ну, теперь купят подешевле)
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07.12.2020 11:53 Відповісти
Если звезды зажигают, значит кому-то это нужно.
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07.12.2020 11:53 Відповісти
Экспроприация экспроприаторов -всё в комуняцких традициях
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07.12.2020 11:54 Відповісти
Сторож может просто грелся обогревателем. В сто раз вероятнее, чем поджог
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07.12.2020 12:06 Відповісти
Наоборот,поджог ,что бы отжать,обычное дело в Затоке...еще сынок овоча этим же там занимался-прорюзге мир привела зесрань своим кретинским голосованием за зедебила...
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07.12.2020 12:16 Відповісти
Да сразу в четырех домиках грелся)))
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07.12.2020 18:28 Відповісти
такие бомжатские условия что аж страх. старое древнее и гнилое.
скорее в его у владельца плохо шли дела и конкуренты его выдавливают с ранка. всё равно все выкупят, бульдозером снесут и построят новые номера.
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07.12.2020 12:28 Відповісти
Место там жирное. 100% кого то от туда выживали.
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07.12.2020 18:30 Відповісти
Директор базы умерла 2 месяца назад... Теперь базу палят... Бесконечный бардак в Затоке, с которым Баканов и Аваков ничего не могут сделать
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07.12.2020 20:43 Відповісти
База - комунальное предприятие, директор - мужского пола... Откуда бред?
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07.12.2020 20:56 Відповісти
 
 