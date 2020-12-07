Невідомі підпалили базу відпочинку в Затоці, жертв немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У селищі Затока Одеської області цієї ночі невідомі підпалили базу відпочинку "Чорноморські зорі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"07 грудня о 05:37 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння на території бази відпочинку "Чорноморські зорі", за адресою: Білгород-Дністровський район, смт Затока, вул. Приморська, 39.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання 4-х одноповерхових дерев'яних будинків для відпочинку", - сказано в повідомленні.

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О 6:25 пожежники пожежу локалізували та о 7:10 ліквідували на площі 500 м2. Відпочивальників, загиблих і постраждалих - немає.

"Ймовірна причина пожежі - занесення джерела запалювання невстановленою особою (особами). Збиток - встановлюється", - відзначили в ДСНС.

Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 21 рятувальник особового складу.





Фото: сайт ДСНС