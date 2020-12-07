ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх. ФОТО

Міноборони придбало влітку 41 вантажний автомобіль підвищеної прохідності. Закуплені машини за багатьма критеріями не відповідають транспорту такого класу. Фактично, це пофарбовані в зелений колір цивільні автомобілі, ще й дорожче, ніж у вітчизняних виробників.

Про це пише у фейсбуці колишній радник міністра оборони Юрій Повх, інформує Цензор.НЕТ.

Тендер на поставку автомобілів виграло ТОВ "Торговий дім "Будшляхмаш". Повх стверджує, що інших конкурентів військові чиновники під надуманими приводами відсторонили від участі в тендері ще на етапі подачі документації.

За даними Повха, різниця між ціною, за якою минулого року поставлялися в Збройні сили України (ЗСУ) автомобілі "Богдан-63172", і запропоновані "Будшляхмаш" цивільні вантажівки "МАЗ-631727" становить близько 200 тис. гривень. Тобто, в цілому держава на закупівлю 41 автомобіля втратила понад 8 млн гривень.

При цьому на вантажівці "МАЗ-631 727" відсутні опції, яких раніше вимагали військові - наприклад, радіостанція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа системи харчування у ЗСУ: всі компанії, які поставляли в армію продукти, вибиваються з ринку трьома старими аутсорсерами, - волонтерка Петреня

Замість повноцінної лебідки з приводом від двигуна, з зусиллям 12 тонн і довжиною 60 метрів, на автомобілях "Будшляхмаш" розташована китайська із зусиллям нижче 10 тонн і довжиною троса 30 метрів.

Бортова платформа закріплена низько, що погіршує можливості обслуговування в польових умовах, зокрема - фактично унеможливлює швидку заміну паливного фільтра і заправку автомобіля через лійку. А ящик для інструментів розташований так, що погіршує геометричну прохідність авто і при подоланні серйозного бездоріжжя має всі шанси відірватися. Також у автомобіля відсутні шторки світломаскування кабіни.

"Окремої згадки потребують і набір інструментів. У цивільній версії відсутні кріплення для буксирувального тросу та шанцевого інструменту. А сам інструмент – збірка низькоякісного посміховиська. Як, наприклад, можна орудувати туристичною лопаткою, якщо треба відкопати з землі чи снігу багатотонну машину (запальничка на фото – для масштабу)?", - пише Повх.

У кузові не передбачили освітлення і вентиляційні клапани. Зеленим кольором пофарбована вся фронтальна частина відсіку двигуна, включаючи радіатор і маркування частин двигуна.

"Що, напевно, має символізувати "військовість" машини, а насправді просто погіршило теплообмін системи охолодження і ідентифікацію запчастин", - пише Повх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони скасувало і заморозило низку важливих закупівель для ЗСУ, - джерело

Він стверджує, що військові вантажівки підміняють цивільними не вперше за цей рік, і сумарні збитки держави на цих закупівлях перевищують 10 млн грн.



























