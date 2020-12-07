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ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх. ФОТО

Міноборони придбало влітку 41 вантажний автомобіль підвищеної прохідності. Закуплені машини за багатьма критеріями не відповідають транспорту такого класу. Фактично, це пофарбовані в зелений колір цивільні автомобілі, ще й дорожче, ніж у вітчизняних виробників.

Про це пише у фейсбуці колишній радник міністра оборони Юрій Повх, інформує Цензор.НЕТ.

Тендер на поставку автомобілів виграло ТОВ "Торговий дім "Будшляхмаш". Повх стверджує, що інших конкурентів військові чиновники під надуманими приводами відсторонили від участі в тендері ще на етапі подачі документації.

За даними Повха, різниця між ціною, за якою минулого року поставлялися в Збройні сили України (ЗСУ) автомобілі "Богдан-63172", і запропоновані "Будшляхмаш" цивільні вантажівки "МАЗ-631727" становить близько 200 тис. гривень. Тобто, в цілому держава на закупівлю 41 автомобіля втратила понад 8 млн гривень.

При цьому на вантажівці "МАЗ-631 727" відсутні опції, яких раніше вимагали військові - наприклад, радіостанція.

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Замість повноцінної лебідки з приводом від двигуна, з зусиллям 12 тонн і довжиною 60 метрів, на автомобілях "Будшляхмаш" розташована китайська із зусиллям нижче 10 тонн і довжиною троса 30 метрів.

Бортова платформа закріплена низько, що погіршує можливості обслуговування в польових умовах, зокрема - фактично унеможливлює швидку заміну паливного фільтра і заправку автомобіля через лійку. А ящик для інструментів розташований так, що погіршує геометричну прохідність авто і при подоланні серйозного бездоріжжя має всі шанси відірватися. Також у автомобіля відсутні шторки світломаскування кабіни.

"Окремої згадки потребують і набір інструментів. У цивільній версії відсутні кріплення для буксирувального тросу та шанцевого інструменту. А сам інструмент – збірка низькоякісного посміховиська. Як, наприклад, можна орудувати туристичною лопаткою, якщо треба відкопати з землі чи снігу багатотонну машину (запальничка на фото – для масштабу)?", - пише Повх.

У кузові не передбачили освітлення і вентиляційні клапани. Зеленим кольором пофарбована вся фронтальна частина відсіку двигуна, включаючи радіатор і маркування частин двигуна.

"Що, напевно, має символізувати "військовість" машини, а насправді просто погіршило теплообмін системи охолодження і ідентифікацію запчастин", - пише Повх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони скасувало і заморозило низку важливих закупівель для ЗСУ, - джерело

Він стверджує, що військові вантажівки підміняють цивільними не вперше за цей рік, і сумарні збитки держави на цих закупівлях перевищують 10 млн грн.

ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх 01
ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх 02
ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх 03
ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх 04
ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх 05
ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх 06
ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх 07
ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх 08
ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх 09
ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх 10
ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх 11
ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх 12
ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх 13
ЗСУ купили замість військових вантажівок цивільні МАЗи на 8 млн грн дорожче, - ексрадник міністра оборони Повх 14

Автор: 

авто (6166) Міноборони (7361) техніка (1826) закупівлі (3372)


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Топ коментарі
+43
Зеботи, можете спростувати?

ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх - Цензор.НЕТ 7279
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07.12.2020 16:43
+37
А де ж ті бігуси?
Чи, за свинарчуків більше платять ?
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07.12.2020 16:42
+30
свинарчуки грабили расейские склады и ставили запчасти на нашу технику(после бигуса на расейских складах был переполох и многих посадили), эти идиоты грабят свою армию.
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07.12.2020 16:57
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Это по сравнению с чем?
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07.12.2020 19:37 Відповісти
а их междупрочим шоколадный клепает .получается с бацькой общий бизнес ))
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07.12.2020 19:37 Відповісти
а шо Кразы нельзя было купить? обязательно картофельного ************* надо поддерживать? или откат хороший?
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07.12.2020 20:26 Відповісти
Тендер на поставку автомобілів виграло ТОВ "Торговий дім "Будшляхмаш". Джерело: https://censor.net/ua/p3235467 То це той везучий Торговий дім, який раніше виграв гроші з COVID-фонду на "будівництво доріг"?
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07.12.2020 20:27 Відповісти
Минобороны приобрело эти летом 41 грузовой автомобиль повышенной проходимости. Закупленные машины по многим критериям не отвечают транспорту такого класса. Фактически, это покрашенные в зеленый цвет гражданские автомобили, еще и дороже, чем у отечественных производителей. Источник: https://censor.net/ru/p3235467

PDRST, що тут ще скажеш, Клічко той теж далеко не відійшов - для Киїіва теж купив автобуси МАЗ. Може у нащій влади договорняки з Кремлем щоб підтримували на плаву Белорусь ??
ЦЕ Б ВСЕ ПОЯСНИЛО.
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07.12.2020 20:37 Відповісти
Вместо военных украинских КрАЗов - для ВСУ закупили партию гражданских МАЗов, да еще и с переплатой в 8 миллионов.
КрАЗ тем временем стал банкротом.
Украинская самоходная гаубица «Богдана» в серию не пошла -
зато есть контракт на чехословацкие «Даны» 70-х годов, которые чехи два года назад не могли продать по 812 тысяч евро, а наши покупают по 1 млн 290 тысяч.
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07.12.2020 21:20 Відповісти
Появились зелені свинарчуки!
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07.12.2020 21:49 Відповісти
Та посадіть ви їх в кінці кінців,надоїло вже. Дійсно скотиняки. І при Зелепукині відчувають повну безкарність.
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07.12.2020 21:50 Відповісти
Появились зелені свинарчуки!
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07.12.2020 21:51 Відповісти
МАЗ всегда был хорош. Старые водилы скажут всегда. Отличные были автокраны на базе МАЗа----10 тонники. Во всяком случае на фоне остальных что выпускались. Другое дело что наш КРАЗ возможно гораздо дороже? Но на сколько? Так в наглую врядли бы купили. Пусть назовут причину.
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07.12.2020 21:59 Відповісти
Абы не Рошен. Зеленки
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07.12.2020 22:10 Відповісти
Вместо военных украинских КрАЗов - для ВСУ закупили партию гражданских МАЗов, да еще и с переплатой в 8 миллионов.
КрАЗ тем временем стал банкротом.
Украинская самоходная гаубица «Богдана» в серию не пошла -
зато есть контракт на чехословацкие «Даны» 70-х годов, которые чехи два года назад не могли продать по 812 тысяч евро, а наши покупают по 1 млн 290 тысяч.
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07.12.2020 22:20 Відповісти
Яж говорю это уже военные преступления.В первую очередь 90% если есть своё нада загружать свои заводы.Если соотношения цены и качества актуальны.В Европе или других странах за такие вещи просто бы размазали по стенке и посадили пожизненно.У нас война и такие вещи вытворяют.Страх потеряли.Президент клоуном подрабатывает нет уважения военных и никто его не воспринимает серьёзно темболее за рубежом.
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07.12.2020 22:56 Відповісти
Речь не о КРАЗах, а о Богдан-МАЗах, которые собирались с учетом всех требований военных и стоили при этом дешевле вот этих подделок под военные авто. При этом, намного большая часть денег из бюджета туда же и возвращалась и плюс несколько десятков рабочих мест. Но зачем это все зелюканам.
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07.12.2020 23:34 Відповісти
Зєльонскиє сіречь воровство...
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07.12.2020 22:21 Відповісти
Партию вернуть всех причастных посадить по полной программе с конфискацией имущества.Всё что связано с безопасностью страны особенно комплектацией ВСУ по закону обман при тендерах вообще нада ставить к стенке.
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07.12.2020 22:51 Відповісти
А где же наши "величайшие борцуны с барыгами": шабунька-лещ-найен-бигус-нацжены-егорка-парасюк-семенченко-тягнибок-сявкошвили???
Им все подходит теперь, нравится, устраивает? Лишь бы не Порох, а там хоть камни с неба?
Шоб вы повыздыхали вместе со всей зеленой пошестью с лохдауном во главе!
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07.12.2020 23:33 Відповісти
Да это не лебедка а посмешище...в нормальной стране ..всю цепочку причастных посадили бы..а у нас в лучшем случае если будет резонанс ..снимут с должностей..а скорее просто ракеровку сделают...для отвода глаз((
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08.12.2020 01:56 Відповісти
Авгиевы конюшни страны... как же в Украине все прогнило... прогнила армия, цементура, прокуратура, энкавэдэшники... пронила после полного соития партийной номенклатуры с организованной преступностью и прододлджила гниение после прихода украинской власти во главе с укрывателем партийной кассы кравчуком... а может уже пришло время прочистить Авгиевы конюшни... и не надо бояться, что вместе с водой выскочит плод... плода нет... есть только гной...
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08.12.2020 07:04 Відповісти
Опять сраные МАЗы в ВСУ!! Интересно,. кто так сильно, напористо, нагло и ежегодно и закупает этот металлолом , МАЗы! Что наши КРАЗы хуже??? Алло, Гарант конституции Зеленский, ты куда смотришь?? Ведь тебя уже имеют по полной, не только россия , но с сранная беларусь!! Тебе , что это нравится!??!
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08.12.2020 11:43 Відповісти
Мрази
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08.12.2020 12:16 Відповісти
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