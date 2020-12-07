Рятувальники провели навчання з гасіння пожежі у столичних багатоповерхівках. ФОТОрепортаж

Упродовж чотирьох днів 24 листопада, 1, 4 і 7 грудня пожежники Святошинського району відпрацьовували тактику і навички пожежогасіння у багатоповерхових будинках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як підкреслюється, умовно пожежа сталася на даху 25-поверхового житлового будинку.

"Щоб подати воду на таку відстань потрібно створити необхідний тиск і не пошкодити рукавну лінію, тим самим не викликавши втрати напору. Для цього встановлювалися переносні мотопомпи. Також, у таких випадках використовується і колінчастий підйомник для подачі вогнегасних речовин із зовнішнього боку будівлі", - підкреслюється в повідомленні рятувальників.

Крім цього зазначається, що такі навчання вже проходили в Солом'янському і в Голосіївському районах, і найближчим часом відбудуться і в інших районах столиці.







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