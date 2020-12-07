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Новини Фото Революція в Білорусі
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У Білорусі громадянку Швейцарії засудили до двох із половиною років колонії за зірвану з омонівця балаклаву. ФОТО

Наталя Херше понад 10 років живе у Швейцарії. У вересні вона була в Мінську і під час Жіночого маршу зірвала з силовика балаклаву. Тепер вона має провести 2 роки і 6 місяців у колонії загального режиму.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ.

Вирок виніс суд Радянського району Мінська. Крім ув'язнення, Херше має виплатити омонівцю 1000 білоруських рублів (майже 11 тис. грн. - Ред.).

"Речі Наталії, вилучені при затриманні (мобільний телефон, годинник Apple Watch) залишити під арештом, а її біло-червоно-білий прапор знищити. Зіпсовану балаклаву (раніше в суді звучала її вартість - 1 рубль) - відродити", - пише "Вясна" про рішення суду.

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Херше затримали 19 вересня. За версією слідства, вона заподіяла співробітникові ОМОНу Сергію Кончику тілесні ушкодження ("подряпина біля правого ока" і порвала балаклаву ("невелике ушкодження маски в районі прорізу очей").

Ось що сказала Наталія під час свого останнього слова на суді: ""Я живу в європейській демократичній країні. Демократичні принципи свободи є необхідними принципами правління на всіх рівнях правління влади. І права свободи слова та мирних зібрань чітко визначені Конституцією і гарантуються державою. Де поліцейські не ховають своїх облич перед мирними демонстрантами. Саме такою я бачу свою Батьківщину. Білорусь майбутнього. Вільну Білорусь".

У Білорусі громадянку Швейцарії засудили до двох із половиною років колонії за зірвану з омонівця балаклаву 01

Автор: 

Білорусь (7930) протест (2398) Швейцарія (863)


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Топ коментарі
+50
Солдаты дают присягу народу, а не банде, узурпировавшей власть.
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07.12.2020 17:05
+27
Присягу давал народу, а служит мафии. Ничего не жмет?
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07.12.2020 17:25
+18
Дятел, поинтересуйся, кому солдаты дают присягу!!! И где безнаказанность, о которой ты тут блеешь?!
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07.12.2020 17:11
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и что будет?
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08.12.2020 14:34 Відповісти
Жалко дівчину...
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08.12.2020 12:17 Відповісти
Лукашенко небіжчик і тримається до тих пір доти белоруси не зрозуміють що ЇХ ВРАГ ЦЕ МОСКОВІЯ, а не колгоспник який і так піде на пенсію.
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08.12.2020 12:42 Відповісти
У клапатлівага Бацькі Лукі не толькі для беларусаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
«Вось і добра. Цяпер Беларусь два сезона будзе прадаваць бульбу з рэкламным слоганам - выраблена з ужываннем прагрэсіўных швейцарскіх тэхналогій:
- бульба перабіралася і сартавалася вытанчанымі швейцарскімі пальчыкамі;
- Каларадскія жукі з бульбы збіраліся вытанчанымі швейцарскімі пальчыкамі.»
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08.12.2020 13:14 Відповісти
народ має знати своїх "героїв", особливо тих, які гвалтують та мутузять не знімаючи балаклав тих, кому мали б служити.
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08.12.2020 14:29 Відповісти
А Мы вообще понимаем что воообще происходит.Некая большая и дохлая жаба передала,-Причем по Украинскому телевидению,как хорошо быть большой и дохлой жабой -Медведчюка,что-бы ВАС максимально защитить от вашей жизни.Оне предоставят ,вакцину Руско мира.Пользуйтесь испуганные дебилы.Весь остальной мир продолжит просто жить Своей жизьнью.
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08.12.2020 15:26 Відповісти
чому вона йому ще очі не видряпала
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08.12.2020 16:35 Відповісти
Плохо ей в той Швейцарии было? Теперь тоже дубинкой изнасилуют, а она улыбается. Омон не понимает ни юмора не чего, они отмороженные там все до последнего. В такие службы умных и сознательных не берут..
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08.12.2020 16:51 Відповісти
Сдать ее в публичный дом, в светлоее будущее, которого она добивается для белоруского народа.
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08.12.2020 16:53 Відповісти
Светлое будущее под мудрым руководством иудоглобализаторской мафии.
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08.12.2020 16:54 Відповісти
Как бы ни пугала Тихановская омоновцев, омоновцам нечего бояться за свое будущее. Любой власти необходимы люди, которые выполняют приказы. Те. кто ослушались приказа, их карьера навсегда потеряна. Они не подходят для такой работы.
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29.12.2020 21:00 Відповісти
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