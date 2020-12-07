У Білорусі громадянку Швейцарії засудили до двох із половиною років колонії за зірвану з омонівця балаклаву. ФОТО

Наталя Херше понад 10 років живе у Швейцарії. У вересні вона була в Мінську і під час Жіночого маршу зірвала з силовика балаклаву. Тепер вона має провести 2 роки і 6 місяців у колонії загального режиму.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ.

Вирок виніс суд Радянського району Мінська. Крім ув'язнення, Херше має виплатити омонівцю 1000 білоруських рублів (майже 11 тис. грн. - Ред.).

"Речі Наталії, вилучені при затриманні (мобільний телефон, годинник Apple Watch) залишити під арештом, а її біло-червоно-білий прапор знищити. Зіпсовану балаклаву (раніше в суді звучала її вартість - 1 рубль) - відродити", - пише "Вясна" про рішення суду.

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Херше затримали 19 вересня. За версією слідства, вона заподіяла співробітникові ОМОНу Сергію Кончику тілесні ушкодження ("подряпина біля правого ока" і порвала балаклаву ("невелике ушкодження маски в районі прорізу очей").

Ось що сказала Наталія під час свого останнього слова на суді: ""Я живу в європейській демократичній країні. Демократичні принципи свободи є необхідними принципами правління на всіх рівнях правління влади. І права свободи слова та мирних зібрань чітко визначені Конституцією і гарантуються державою. Де поліцейські не ховають своїх облич перед мирними демонстрантами. Саме такою я бачу свою Батьківщину. Білорусь майбутнього. Вільну Білорусь".