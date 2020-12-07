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Меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Артему Санжаровцю, який загинув у Луганському аеропорту, відкрили в Дніпрі. ФОТО

У Дніпрі на фасаді загальноосвітньої школи №35 урочисто відкрили меморіальну дошку випускнику школи, старшому солдату Артему Санжаровцю, воїну 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. Воїн загинув 14 червня 2014 року у військово-транспортному літаку Іл-76, збитому під час заходження на посадку аеропорту Луганська.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Артему Санжаровцю, який загинув у Луганському аеропорту, відкрили в Дніпрі 01

На пам’ятному заході, організованому ГО "Родинне коло загиблих Героїв Дніпропетровщини", були присутні рідні Артема, бойові побратими, військовослужбовці бригади, оперативного командування "Схід", Дніпропетровського обласного і районних ТЦК та СП, старшокласники школи, представники духовенства, журналісти. Пам’ять загиблого вшанували хвилиною мовчання. До підніжжя пам’ятного знаку поклали квіти.

Меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Артему Санжаровцю, який загинув у Луганському аеропорту, відкрили в Дніпрі 02
Меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Артему Санжаровцю, який загинув у Луганському аеропорту, відкрили в Дніпрі 03

Меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Артему Санжаровцю, який загинув у Луганському аеропорту, відкрили в Дніпрі 04
Меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Артему Санжаровцю, який загинув у Луганському аеропорту, відкрили в Дніпрі 05
Меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Артему Санжаровцю, який загинув у Луганському аеропорту, відкрили в Дніпрі 06

Указом Президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі й незламність духу Санжаровець Артем Євгенович нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Читайте також: Меморіальну дошку воїну 25-ї бригади Дмитру Акімову, загиблому в боях за Шахтарськ, відкрили в Дніпрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Артему Санжаровцю, який загинув у Луганському аеропорту, відкрили в Дніпрі 07

Меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Артему Санжаровцю, який загинув у Луганському аеропорту, відкрили в Дніпрі 08

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Автор: 

Дніпро (3274) пам’ять (1186) меморіальна дошка (190) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


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Герою Слава!
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07.12.2020 18:41 Відповісти
Царство Небесне..
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07.12.2020 18:42 Відповісти
Вічного безхмарного неба тобі, хлопчику!!!
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07.12.2020 18:51 Відповісти
Вічна пам"ять Герою...
**
живем не так... общаемся не с теми,
не то творим, душою не горим,
не те совсем затрагиваем темы,
не те слова друг другу говорим!

легко бранимся… миримся натужно
преуспеваем в себялюбии своем..
и лишь о Том, кто был как воздух нужен,
мы только после смерти узнаем.
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07.12.2020 19:20 Відповісти
Герої не вмирають
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07.12.2020 19:47 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ Мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Артему Санжаровцу, погибшему в Луганском аэропорту, открыли в Днепре - Цензор.НЕТ 3655
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07.12.2020 21:39 Відповісти
Герої не вмирають!
Герою слава!
Меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Артему Санжаровцю, який загинув у Луганському аеропорту, відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 1844
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08.12.2020 08:25 Відповісти
 
 