Меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Артему Санжаровцю, який загинув у Луганському аеропорту, відкрили в Дніпрі. ФОТО

У Дніпрі на фасаді загальноосвітньої школи №35 урочисто відкрили меморіальну дошку випускнику школи, старшому солдату Артему Санжаровцю, воїну 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. Воїн загинув 14 червня 2014 року у військово-транспортному літаку Іл-76, збитому під час заходження на посадку аеропорту Луганська.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

На пам’ятному заході, організованому ГО "Родинне коло загиблих Героїв Дніпропетровщини", були присутні рідні Артема, бойові побратими, військовослужбовці бригади, оперативного командування "Схід", Дніпропетровського обласного і районних ТЦК та СП, старшокласники школи, представники духовенства, журналісти. Пам’ять загиблого вшанували хвилиною мовчання. До підніжжя пам’ятного знаку поклали квіти.











Указом Президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі й незламність духу Санжаровець Артем Євгенович нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

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