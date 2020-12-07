Кандидат від "Слуги народу" Шевчик програв вибори мера в рідному місті Зеленського Кривому Розі, суперник з ОПЗЖ Павлов набрав 56,97% голосів. ІНФОГРАФІКА
Міська територіальна виборча комісія Кривого Рогу 7 грудня отримала всі протоколи від районних комісій із результатами повторного голосування на виборах мера.
На засіданні голова Валентин Орлов оголосив підсумки виборів міського голови, пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Первый городской".
За інформацією міської територіальної виборчої комісії, найбільше голосів при повторному голосуванні набрав Костянтин Павлов (ОПЗЖ). Його підтримали 97 591 виборець - 56,97%. За Дмитра Шевчика ("Слуга народу") проголосували 69369 виборців.
Також голова міської ТВК Валентин Орлов повідомив, що 4339 виборців зіпсували свій бланк для голосування.
Таким чином, новим мером Кривого Рогу став Костянтин Павлов. Він пробуде на цій посаді наступні п'ять років.
Нагадаємо, за посаду міського голови Кривого Рогу боролися кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.
Нинішній міський голова Юрій Вілкул, який обіймає цю посаду впродовж 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. При цьому Вілкул пообіцяв підтримку кандидату Павлову.
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Может там не 30% а 3???
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Только хер вам , а не Украина
1. Партія Вілкула "Українська перспектива" - 35,19%
2. Слуга народу - 29,63%
3. ОПЗЖ - 16,67%
4. Європейська солідарність - 9,26%
5. Сила людей - 9,26%
..
Поэтому неудивительно, что избиратель Зе на востоке голосует за ОПЗЖ и Шария.
Лучше уж зелёніе, чем ОПЗЖ!
Тауде как и в 2019.
ТАК ЩО ЦЕ ЛОГІЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОЛІТИТКИ ЗЕ
І ще: перемога паДлова - це наочна демонстрація тези: ворога треба знищувати фізично. Після Майдану цей упир ходив та озирався, але зараз знахабнів, і от - отримали результат.
Ещё более символично, что именно в Кривом Роге закончилась электоральная "магия Зеленского". Президент слишком явно и активно вмешивался в выборы и агитировал за кандидата от слуг Шевчика. Раньше модно было сравнивать такие позорные политические поражения со Сталинградом. Проигрыш Зеленского в полной мере соответствует этому эпитету.
Проиграть родной город - это не просто вишенка на торте провальных для Зеленского местных выборов (проиграны подчистую все областные центры). Проигрыш в родном для Зеленского Кривом Роге - это его личный Сталинград.
Закат Зеленского стал очевидным для всех, включая его ближайших сторонников. Впереди неминуемый исход из партии Слуга народа. Зеленскому предстоит испытать предательство вечно угодливых ноунеймов, которые найдут нового хозяина.
Один из них, Разумков, топчется в прихожей, направляясь на выход.
https://antikor.com.ua/articles/424848-lichnyj_stalingrad_zelenskog