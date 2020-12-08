На Харківщині офіцера військкомату затримано на хабарі 600 дол., - військова прокуратура. ФОТО
Під час одержання хабаря затримано начальника відділення одного з районних військкоматів Харківської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.
Майор М. за хабар у сумі 600 доларів обіцяв забезпечити непризов на строкову військову службу та видачу військового квитка.
7 грудня безпосередньо після одержання всієї суми хабаря офіцера було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Юрий Вингорский
показати весь коментар07.12.2020 22:19 Відповісти Мені подобається 0
Alex Rud #391212
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Alexey Timofeev #468147
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