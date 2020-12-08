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На Харківщині офіцера військкомату затримано на хабарі 600 дол., - військова прокуратура. ФОТО

Під час одержання хабаря затримано начальника відділення одного з районних військкоматів Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

На Харківщині офіцера військкомату затримано на хабарі 600 дол., - військова прокуратура 01

Майор М. за хабар у сумі 600 доларів обіцяв забезпечити непризов на строкову військову службу та видачу військового квитка.

7 грудня безпосередньо після одержання всієї суми хабаря офіцера було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На Харківщині офіцера військкомату затримано на хабарі 600 дол., - військова прокуратура 02

Також дивіться: На Київщині голову військово-лікарської комісії військкомату затримано на хабарі 1 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

На Харківщині офіцера військкомату затримано на хабарі 600 дол., - військова прокуратура 03

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також дивіться: Співробітника військкомату на Хмельниччині затримано на хабарі 1,1 тис. дол., - військова прокуратура. ФОТО

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хабар (4702) Харківщина (6054) Військова прокуратура (722) військкомат (432)


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как гаварил бацька, их нужно пэрэтрахивать каждые полгода. дабы не успевали обжиться накомствами с врачами. военком без врачей ноль. почему разговор только об одной морде-лица?
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07.12.2020 22:19 Відповісти
Тоесть вариант потерять дело призывника вы не рассматриваете? Говорят просто кладут нечаяно ненату полку и дело с концом, зачем себе карму диагнозами портить мож пригодится еще
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08.12.2020 06:33 Відповісти
що ж так дешево? звичайна такса 1000-2000 баксів
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07.12.2020 22:30 Відповісти
 
 