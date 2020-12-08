На Харківщині офіцера військкомату затримано на хабарі 600 дол., - військова прокуратура. ФОТО

Під час одержання хабаря затримано начальника відділення одного з районних військкоматів Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

Майор М. за хабар у сумі 600 доларів обіцяв забезпечити непризов на строкову військову службу та видачу військового квитка.

7 грудня безпосередньо після одержання всієї суми хабаря офіцера було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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