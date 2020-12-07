У центрі окупованого Севастополя вивісили новорічне привітання з Леніним і Сталіним. ФОТО

У центрі окупованого Севастополя розмістили новорічне привітання з портретами Йосипа Сталіна та Володимира Леніна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

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Банер вивісили недалеко від офісу місцевого осередку КПРФ. Між портретами Сталіна і Леніна зобразили нагороду радянського періоду - Орден Перемоги. Увінчує композицію напис "З Новим роком!"

Традицію вивішувати агітаційні плакати та банери в центрі міста запровадили комуністи після окупації Криму і Севастополя Росією в 2014 році. На плакатах зображували молодого Леніна, Надію Крупську і Сталіна.

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