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У центрі окупованого Севастополя вивісили новорічне привітання з Леніним і Сталіним. ФОТО
У центрі окупованого Севастополя розмістили новорічне привітання з портретами Йосипа Сталіна та Володимира Леніна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Банер вивісили недалеко від офісу місцевого осередку КПРФ. Між портретами Сталіна і Леніна зобразили нагороду радянського періоду - Орден Перемоги. Увінчує композицію напис "З Новим роком!"
Традицію вивішувати агітаційні плакати та банери в центрі міста запровадили комуністи після окупації Криму і Севастополя Росією в 2014 році. На плакатах зображували молодого Леніна, Надію Крупську і Сталіна.
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+38 Fish Man
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+25 Анатолик
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Это я в детстве читал в какой-то детской пропагандистской книжке о ленине.
«Ильич! Все, что ты мне поручил, я выполнил. А что еще не успел, обязательно сделаю... Здесь очень тяжело и непросто, но меня согревает мысль, что уже через несколько дней я увижу тебя и заключу в свои объятия. Хранишь ли ты наше гнездышко? Не водишь ли туда других? Я очень переживаю тут, и только надежда на твою верность согревает меня...
Целую тебя в твою марксистскую попочку. Твой Гершель».
«Вова! Не заросла ли твоя попочка за время нашей разлуки? Не стала ли она уже за это время?.. Скоро я приеду, как только управлюсь тут с делами, и мы займемся прочисткой твоей милой попки».
Кстати о птичках...по идее опричники верховного ватенфюрера должны были приехать ночью к вывесившим баннер, затолкать пинками в кабинет....и медленно вставляя палку резиновую в анус четко указать...чей лик должен возвышаться над ликами умерших вождей на баннере...
А Поклонську я можу заспокоїть - у "Макошино", яке її чекає, є не тільки макарони, але й вода в камерах цілодобово, без обмежень... Те ж саме і в Качанівці чи в Чернігові, якщо їй в Макошино місця не знайдуть... (В Макошино і Чернігові вода з Десни - чистенька, через піски фільтрована... Її весь Київ п"є...).
а так, с Новым годом, с новым счастьем......
Кацапи, ви невиліковні. Довбні срані.
А от саме ти, своїм коментарем, мені нагадуєш тих "долбодятлів", які написали, що "США визнали всіх народжених на островах південної курільської гряди, "японцями"..." Твій коментар - з того ж, "набору"...