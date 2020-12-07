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У центрі окупованого Севастополя вивісили новорічне привітання з Леніним і Сталіним. ФОТО

У центрі окупованого Севастополя розмістили новорічне привітання з портретами Йосипа Сталіна та Володимира Леніна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У центрі окупованого Севастополя вивісили новорічне привітання з Леніним і Сталіним 01

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Банер вивісили недалеко від офісу місцевого осередку КПРФ. Між портретами Сталіна і Леніна зобразили нагороду радянського періоду - Орден Перемоги. Увінчує композицію напис "З Новим роком!"

Традицію вивішувати агітаційні плакати та банери в центрі міста запровадили комуністи після окупації Криму і Севастополя Росією в 2014 році. На плакатах зображували молодого Леніна, Надію Крупську і Сталіна.

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Автор: 

Крим (14143) Ленін (132) Севастополь (554) Сталін (143)


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Топ коментарі
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В центре оккупированного Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным - Цензор.НЕТ 5306
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07.12.2020 22:38
+25
В центре оккупированного Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным - Цензор.НЕТ 6551
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07.12.2020 22:36
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В центре оккупированного Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным - Цензор.НЕТ 441
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07.12.2020 22:37
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ая-яй-яй, нехорошо паРашу на карте с оккупированным Крымом показывать
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07.12.2020 22:49 Відповісти
Вы цвет всей територии Украины посмотрите. Еще в том эту картинку выведете...или меня от температуры глючит?
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07.12.2020 23:17 Відповісти
В центре оккупированного Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным - Цензор.НЕТ 6551
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07.12.2020 22:36 Відповісти
"Хлопці, тільки не всі разом !"
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07.12.2020 23:25 Відповісти
Комсомолки отлично доились!
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07.12.2020 23:29 Відповісти
У центрі окупованого Севастополя вивісили новорічне привітання з Леніним і Сталіним - Цензор.НЕТ 925
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08.12.2020 13:40 Відповісти
В центре оккупированного Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным - Цензор.НЕТ 441
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07.12.2020 22:37 Відповісти
В центре оккупированного Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным - Цензор.НЕТ 5306
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07.12.2020 22:38 Відповісти
В центре оккупированного Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным - Цензор.НЕТ 7061
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07.12.2020 22:38 Відповісти
В центре оккупированного Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным - Цензор.НЕТ 2034
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07.12.2020 22:39 Відповісти
В центре оккупированного Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным - Цензор.НЕТ 5303
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07.12.2020 22:39 Відповісти
В центре оккупированного Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным - Цензор.НЕТ 3209
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07.12.2020 22:41 Відповісти
та це ж біси
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07.12.2020 22:44 Відповісти
Парашенский сифилитик. Земля гниду не принимает
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07.12.2020 23:02 Відповісти
Пару лет в Шушенском, 5 лет в Кремле--ото и все испытания симбирского гимназиста. А то что 12 лет прожил в Швейцарии, иногда наезжая в Лондон, Берлин, Цюрих, Вену поработать в библиотеках с понтом Искру выпуская и проедая бабло что присылал бандюга коба и рехнутый камо людей убивая--так тишина! Вот же тварь всемирная.
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07.12.2020 23:52 Відповісти
Семья Ульяновых вместе с прислугой - за неделю съедали барашка в Шушенском.
Это я в детстве читал в какой-то детской пропагандистской книжке о ленине.
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08.12.2020 08:24 Відповісти
Ну то в книжке. А в жизни вот что там произошло. Сильно дедушка заскучал в глухомани той. Та и не дедушка ещё был. А тут и Надя засобиралась к мужу. Это не стёб а факт. И попросил муж жену привезти пианино---капец зимой от скуки вечерами, на улицу 40* морозу. И привезла Надя пианино. Это по тем временам то. Так работала железная дорога. Как там уже пёрли от Красноярска---скорее на санях. Абы деньги платили. Такая вот была империя. Потеряли славяне весь 20 век вчистую---не стало такого как бы этноса. Размылись потоком идиотизма. Как волокли назад не было написано. Уехав видно новое купили по прибытию. Всё правда.
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08.12.2020 16:27 Відповісти
Ленин все революции пересидел в европе. Даже в 17, когда его за деньги Людендорфа притащил в Питер Пармус(Гельфанд) и организовал ему публику, Ленин( Ульянов) опять сбежал в Финляндию, и явился уже на все подготовленное Львом Троцким ( Лейба Бронштейн на самом деле) И вообще вся история с революцией- черное пятно в истории рашки. Сплошные предательсва, убийства, мародерства.
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08.12.2020 12:11 Відповісти
А про "победу" Сталина(Джугашвили) можно тоже поспорить. Все было не так однозначно, как нам вещал учитель истории в советской школе.
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08.12.2020 12:17 Відповісти
Та это капля в море что написали. Много ещё не вылезло. Уже примерно с 1975г когда многие уехавшие в 1917 от террора поумирали и внуки и дети их обнародовали переписки, письма и фото даже что творилось в Петрограде примерно 3-4 недели после взятия Зимнего. Там волосы дыбом. Осатаневшие матросы и прочая шваль а потом и уголовники переодетые матросами просто утопили город в крови. Что интересно под эту беду попали владельцы мастерских, врачи, профессура, технари инженеры ведущих заводов, владельцы пекарен, лесопилок итд. Инфраструктура города---владельцы этого. По настоящему богатые свалили ещё после февральской революции. Особо досталось женщинам и прислуге. Масса случаев описаных что когда возвращался домой владелец квартиры---сразу сходил с ума от увиденого. Рвали на куски людей утырки. Но так как это косвенные факты и увидав что происходит ВЧК почти всех перестреляла---официально не докажешь. Масса литературы на эту тему была выпущена на Западе спустя 50-70 лет по этой части. И было великолепное интервью в США взятое у Керенского вроде в 1968г. Там просто невероятно интересно. Можно копнуть.
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08.12.2020 16:18 Відповісти
Я слушал запись интервью Александра Федоровича. Он во всем винил Лавра Корнилова. Но по сути сам сделал все, чтобы человек, знакомый ему с детства не был арестован ( Володя Ульянов учил шахматам маленького Сашу Керенского в детстве. не на что не намекаю, наверняка совпадение)
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08.12.2020 16:56 Відповісти
Кстати. о том что Ленин и Керенский по сути земляки и почти соседи при совдепии замалчивали. Иначе вся подача революции в тех сказках в которые и по сей день верят---просто бы треснула вдребезги пополам! Керенский очень яркая фигура была в реале---технарь, финансы знал, администратор хороший. Есть одна деталька про него а вернее его сына. По молодости я часто бывал в Сиднейской бухте где театр красивый и мост Харбор очень вдалый. Работал на пас-лайнерах в ЧМП. Что оказалось. Сын Керенского в 40-70гг 20 века был известный проектант, инженер мостостроитель. По его книгам и сегодня учатся в строй-вузах по этой специализации---мостостроение. Очень много и сам строил по своим проектам. В том числе и упомянутый мост. Такая вот была семейка.
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08.12.2020 17:23 Відповісти
А-ха-ха!!
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07.12.2020 22:41 Відповісти
на то він і окупант, що насаджує свою ідеологію.
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07.12.2020 22:42 Відповісти
оказывается, днище еще не было пробито...
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07.12.2020 22:42 Відповісти
мені і нема слів, що на це сказать, бо це вже пистець повний
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07.12.2020 22:43 Відповісти
В конце октября товарищи по партийной борьбе, наконец, встретились. Случился октябрьский переворот, и Ленин вернулся в Петроград. Зиновьев выехал в это время в Москву руководить там завершением переворота. Оттуда он пишет Ленину:

«Ильич! Все, что ты мне поручил, я выполнил. А что еще не успел, обязательно сделаю... Здесь очень тяжело и непросто, но меня согревает мысль, что уже через несколько дней я увижу тебя и заключу в свои объятия. Хранишь ли ты наше гнездышко? Не водишь ли туда других? Я очень переживаю тут, и только надежда на твою верность согревает меня...
Целую тебя в твою марксистскую попочку. Твой Гершель».
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07.12.2020 22:44 Відповісти
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08.12.2020 08:02 Відповісти
та нормально, чо.
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07.12.2020 22:45 Відповісти
Здесь уже лечиться надо.
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07.12.2020 22:45 Відповісти
Поздно.
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08.12.2020 00:52 Відповісти
В следующем письме к Ленину с фронта Зиновьев спрашивает шутливо:

«Вова! Не заросла ли твоя попочка за время нашей разлуки? Не стала ли она уже за это время?.. Скоро я приеду, как только управлюсь тут с делами, и мы займемся прочисткой твоей милой попки».
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07.12.2020 22:46 Відповісти
походу Вовочка ******* загонять в попочку все время Россию шо Ульянов шо Путин шо Зеленский пытается загнать Украину но нет зараза попочка еврея очень маленькая и вся Украина не вмещается...Россия вроде как да больше в разы Украины но почему же она так легко влазит в попочку да все просто ее раз-дули как презерватив с виду огроменная а дырочку иголочкой тюк и сдулась Россия...
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07.12.2020 22:53 Відповісти
В центре оккупированного Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным - Цензор.НЕТ 1550
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07.12.2020 22:46 Відповісти
Проблема Компартии не политическая, а медицинская.
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07.12.2020 22:48 Відповісти
А поклоунская сцарём поздравления
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07.12.2020 22:49 Відповісти
Какой пипец!! Какое днище!!
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07.12.2020 22:51 Відповісти
А я б ще додав там десь бiля Ленiна "А на Рассии Новый Царь". Було б гармонiйно i дуже скрепно!😊
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07.12.2020 22:54 Відповісти
Севастополь всегда был совковый особо город. А украинским даже чуть---да никогда! А уже при бровеносце туда попёрли все отставники от генерала и адмирала начиная, особо с Крайнего Севера, Дальвостока, Заполярного круга---льготники имеющие право на Крым жить. Но была там Украина в одном деле. Чуть по стёбу конечно. Было в Украине до 1973г (пока не запретили промышленый лов китов) 2 китобойные флотилии. Как ни странно *Слава* в Одессе а вот *Советская Украина* в Севастополе! Ну вот и всё. Есть и давно в сети один сайт, кажись в Твитере, называется *Ацтойный Севас*. Сильно выступал ранее. Но как то притих. Вбейте в поиск---там ещё можно кое что реально узнать.
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07.12.2020 22:55 Відповісти
Ну что тут сказать...Сталина на них нет....
Кстати о птичках...по идее опричники верховного ватенфюрера должны были приехать ночью к вывесившим баннер, затолкать пинками в кабинет....и медленно вставляя палку резиновую в анус четко указать...чей лик должен возвышаться над ликами умерших вождей на баннере...
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07.12.2020 22:55 Відповісти
Клініка...
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07.12.2020 22:57 Відповісти
это то ещё фигня, читал руцким после прививки сказали мол нельзя спиртное хлещать целых 42 дня - это же им песта, половина кто не здохнет от вакцина повесяться а вторая не выздоровеет, и отмазка для них уже готова. Так ты сцукин сын водки нажралься, вот вакцина не подействовала. Какой же руцкии иван на новый год не нажрёться водки для величия, запой от 5 дней это для слабаков.
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07.12.2020 22:59 Відповісти
Тут надо глыбше копнуть. А я прочёл вот днями что мол прививатся *Спутником* пытка для русского. Но наоборот от того что вы указали. 42 дня не пить до вакцинации---иначе не возьмёт. Скорее и то и другое прогон. Спиртное конечно мешает---но не в таких сроках.
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07.12.2020 23:42 Відповісти
Ну так нащадки вертухаїв.
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07.12.2020 23:06 Відповісти
У центрі окупованого Севастополя вивісили новорічне привітання з Леніним і Сталіним - Цензор.НЕТ 4219
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07.12.2020 23:07 Відповісти
Я бы на месте того Рогожина что в танк таки сдуру как то влез а обратно хрен наны, эту поганку с патриотической точки зрения прямо бы на танке и выхарил танкистам на радость. Вот оборзела поганка южная!
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07.12.2020 23:45 Відповісти
Колись, ще в "Одноглазніках", мені одна "**********" написала, стосовно "лишения людей пресной воды", приблизно те саме. Я їй відповів: "Представьте: Ваш муж Вас бросил, послал "на три весёлых буквы" и ушёл к другой. А потом припёрся, с перепоя, и стал требовать от Вас деньги "на опохмёл"... ". У відповідь отримав "класичний мат" і епітет - "бандера недобитий"...
А Поклонську я можу заспокоїть - у "Макошино", яке її чекає, є не тільки макарони, але й вода в камерах цілодобово, без обмежень... Те ж саме і в Качанівці чи в Чернігові, якщо їй в Макошино місця не знайдуть... (В Макошино і Чернігові вода з Десни - чистенька, через піски фільтрована... Її весь Київ п"є...).
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08.12.2020 07:16 Відповісти
Ответ Маска - "Сосать, пишется с мягким знаком".
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08.12.2020 16:01 Відповісти
В целом празднично и в цветах Кака-Колы, что для крысчан сейчас актуально.
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07.12.2020 23:07 Відповісти
На черзі вітання від Пол Пота та Чингісхана...
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07.12.2020 23:15 Відповісти
это даже не дно......
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07.12.2020 23:22 Відповісти
жертвы красного террора в Крыму 1920-1921 гг. : 120 - 150 тысяч человек



а так, с Новым годом, с новым счастьем......
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07.12.2020 23:28 Відповісти
мозок вже розучився сприймати таку ху#ню
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07.12.2020 23:42 Відповісти
Це ще раз доводить той факт, що в Криму дуже багато потерпілих мешкає...
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08.12.2020 00:39 Відповісти
Признак, що населення Криму жде переїзд до Сибіру в товарних вагонах.
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08.12.2020 01:01 Відповісти
Там в тексте ошибочка, не с новым годом, а с новым гадом ******.
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08.12.2020 01:16 Відповісти
Крым превращается в Сев. Корею

У центрі окупованого Севастополя вивісили новорічне привітання з Леніним і Сталіним - Цензор.НЕТ 2448

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08.12.2020 02:02 Відповісти
фу яка гидота
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08.12.2020 12:15 Відповісти
Там оккупант страна победившего мракобесия. Они все зависли над гнездом кукушки.
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08.12.2020 06:18 Відповісти
Твою ты в качель.
Кацапи, ви невиліковні. Довбні срані.
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08.12.2020 07:55 Відповісти
Одному долбо....дятлу эта новость понравилась. Форум должен знать свих героев
У центрі окупованого Севастополя вивісили новорічне привітання з Леніним і Сталіним - Цензор.НЕТ 6569
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08.12.2020 08:36 Відповісти
Ну, прочитав... Що далі? Я не бачу "долбо...дятла". Я бачу, що людині сподобалося, як "мєстниє житєлі" "радіють" "камням с неба".
А от саме ти, своїм коментарем, мені нагадуєш тих "долбодятлів", які написали, що "США визнали всіх народжених на островах південної курільської гряди, "японцями"..." Твій коментар - з того ж, "набору"...
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08.12.2020 13:17 Відповісти
На самом то деле это не к смеху сделано. Вот так выращивается коллаборант. Промываются мозги. Если говорит об АРК, то там эти процессы шли с постоянно. После того как в 1944 году окончательно вывезли крымских татар и завезли мордовский и удмуртский скот, процесс стал необратимым. Все банально просто, количество нормальных людей в процентном соотношении стало меньше, а полудурков больше. Да, немного разбавили колорит украинцы после 1954 года. Но постоянная пропаганда сделали свое дело. После 1991 года Киев просто делал вид что ничего не происходит. Результат, оккупация. Так что, в этих банерах и плакатиках нет ничего удивительного. Товарищи закрепляют успех.
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08.12.2020 09:45 Відповісти
Если возвращать Крым и Дамбац,то только без населения.Там и до оккупации нормальных не больше 20-ти % было,а сейчас вообще 3-4 с трудом наберется
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08.12.2020 10:16 Відповісти
Т.е. ты предлагаешь уничтожать граждан Украины потому как КПРФ вывесила на оккупированной территории баннер?
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08.12.2020 10:31 Відповісти
А навіщо їх "уничтожать"? Самі повтікають... Як тільки "запахне смаленим", першими чкурнуть звідти "панаєхи" - кацапня з материка, і вірмени, що активно підтримали окупацію Криму. Потім побіжить "вата", що має якусь "зачіпку" на материку... Решта притихне, і буде сидіть, "як миш під віником...". А потім наввипередки побіжать в СБУ, "тарабанить" на сусідів, писать доноси... Чому, наприклад, у німців не вийшло організувать "Вервольф"? Та тому, що нацисти так привчили німців доносить один на одного, що вони продовжили це робить, тільки вже американцям і нашим... А, враховуючи, що в Криму половина жителів - потомки "вертухаїв", то буде те саме...
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08.12.2020 13:25 Відповісти
Описанный вами сценарий далек от получения «территории без населения»
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08.12.2020 14:01 Відповісти
Я вже звик до того, що основна маса форумчан "чеше язиком", не думаючи про наслідки того, що вони пропонують чи формулюють... Ефект Даннінга-Крюгера...
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08.12.2020 15:37 Відповісти
плять! няшка, а николашка ж где?
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08.12.2020 10:18 Відповісти
Ніколашка в няшкє...
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09.12.2020 14:40 Відповісти
Нет.По мосту отправить на историческую родину.Кстати,население Крыма за 6 лет увеличилось на полмиллиона.Угадаешь почему?
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08.12.2020 10:35 Відповісти
лишняя хромосома-она такая!
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08.12.2020 12:16 Відповісти
...скоро
У центрі окупованого Севастополя вивісили новорічне привітання з Леніним і Сталіним - Цензор.НЕТ 8314
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08.12.2020 12:52 Відповісти
У центрі окупованого Севастополя вивісили новорічне привітання з Леніним і Сталіним - Цензор.НЕТ 8576
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08.12.2020 12:54 Відповісти
Восхваляться советским союзом все равно что заниматься геронтофилией.
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08.12.2020 13:19 Відповісти
Кто на плакате Санта, а кто олень? Я не узнаю их в гриме...
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08.12.2020 14:47 Відповісти
Сталина на них нет!
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08.12.2020 16:03 Відповісти
Потрібно було ще під привітанням довідково написати скільки людей знищили ці 2 покидька.
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08.12.2020 16:06 Відповісти
дыбилизм крепчает.
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08.12.2020 18:07 Відповісти
Думаю, пенсионеры в экстазе.
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08.12.2020 19:48 Відповісти
у них сересере наступил. флаг им в жопу
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08.12.2020 20:06 Відповісти
У центрі окупованого Севастополя вивісили новорічне привітання з Леніним і Сталіним - Цензор.НЕТ 8301
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08.12.2020 20:54 Відповісти
Самодіяльність мацкальского дурбудинка...
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09.12.2020 14:38 Відповісти
 
 