Модульне військове містечко "Новоолексіївка" побудовано на Херсонщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж
У Херсонській області відбулося відкриття польового табору модульного типу "Новоолексіївка". Він призначений для підрозділів, підпорядкованих командуванню Об'єднаних сил ЗСУ, які несуть бойову службу на південному напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
"Проєкт реалізований відповідно до найкращих світових практик. Міноборони, як замовник будівництва, орієнтувалося на аналогічні табори наших партнерів по Північноатлантичному альянсу", - сказано в повідомленні.
Об'єкт має загальну площу 3,42 гектара, з якої 790 квадратних метрів припадає на житлову зону.
Військовий табір повністю автономний, має всі необхідні для побуту і несення служби комунікації - електромережі, водогін і каналізацію і складається з 46 різнофункціональних модулів. Зокрема, 24 з них розраховані на проживання особового складу, 4 - для харчування, 2 - для медичного забезпечення, 5 - для інженерно-технічного забезпечення, 1 - для побутових потреб і 7 модулів мають спеціальне призначення.
Містечко за три місяці було побудовано силами 26-ї окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту України. Будівництво об'єкту почалося у вересні цього року.
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Там небагато місця - кондиціонер в будь-якому випадку буде комусь віяти...
иначе обиделось бы
"ни один из этих материалов не предназначен для использования в качестве лицевого, финишного слоя отделки..."
Контейнер+пінопласт+OSB. Не найгірший варіант,але й не жир.
І на яку чисельність розраховане це містечко ? На батальйон вистачить ? А в нас бригади без ППД бомжують.
Понятно, что стулья складные, но можно же было сделать площадь соприкосновения с полом больше (проще говоря - не "ножки", а замкнутую конструкцию, по типу складных стульев для рыбаков).
Нужно еще видео снять, как на этот стол продукты ставят и как человек на стул при такой опоре садится
И, кстати говоря, видно что столовая - нифига не модульная, а обычная совковая палатка
А так, в целом, такой модульный городок лучше конечно, чем палатки и землянки