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Модульне військове містечко "Новоолексіївка" побудовано на Херсонщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У Херсонській області відбулося відкриття польового табору модульного типу "Новоолексіївка". Він призначений для підрозділів, підпорядкованих командуванню Об'єднаних сил ЗСУ, які несуть бойову службу на південному напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Модульне військове містечко Новоолексіївка побудовано на Херсонщині, - Міноборони 01

"Проєкт реалізований відповідно до найкращих світових практик. Міноборони, як замовник будівництва, орієнтувалося на аналогічні табори наших партнерів по Північноатлантичному альянсу", - сказано в повідомленні.

Об'єкт має загальну площу 3,42 гектара, з якої 790 квадратних метрів припадає на житлову зону.

Модульне військове містечко Новоолексіївка побудовано на Херсонщині, - Міноборони 02

Модульне військове містечко Новоолексіївка побудовано на Херсонщині, - Міноборони 03

Військовий табір повністю автономний, має всі необхідні для побуту і несення служби комунікації - електромережі, водогін і каналізацію і складається з 46 різнофункціональних модулів. Зокрема, 24 з них розраховані на проживання особового складу, 4 - для харчування, 2 - для медичного забезпечення, 5 - для інженерно-технічного забезпечення, 1 - для побутових потреб і 7 модулів мають спеціальне призначення.

Модульне військове містечко Новоолексіївка побудовано на Херсонщині, - Міноборони 04

Модульне військове містечко Новоолексіївка побудовано на Херсонщині, - Міноборони 05
Модульне військове містечко Новоолексіївка побудовано на Херсонщині, - Міноборони 06

Містечко за три місяці було побудовано силами 26-ї окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту України. Будівництво об'єкту почалося у вересні цього року.

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Автор: 

армія (3771) Міноборони (7364) оборона (4780) ЗСУ (7544) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+4
хенерали на печерске хатынки отхватывают, а солдатики на камнях чаек гоняют.....
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07.12.2020 23:29
+3
Хусточку можна причепити, щоб запобігати прямому струму холодного повітря.
Там небагато місця - кондиціонер в будь-якому випадку буде комусь віяти...
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07.12.2020 23:26
+3
Тіснувато як для казарми - кроваті дуже рясно стоять, і щебенюка під ногами у столовій зимой це якийсь екстрім, доски покрали чи як ?
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07.12.2020 23:41
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Ох и достанется тому кто возле окошка кроватку схватит по горячке удачи! Кондёр прямо в бошку дуть будет. А без него штын стоять будет---мухи попадают на первой минуте полёта.
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07.12.2020 23:18 Відповісти
Хусточку можна причепити, щоб запобігати прямому струму холодного повітря.
Там небагато місця - кондиціонер в будь-якому випадку буде комусь віяти...
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07.12.2020 23:26 Відповісти
Я чуть ниже пропечатал ответ по кондёрам. Когда вешают кондёр над входными дверями, тогда прохлада сохраняется. А когда наоборот---то идёт потеря свежего воздуха через дверь что часто открывается. И кондёр молотит на пределе. Тут просто.
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07.12.2020 23:35 Відповісти
А поясни, звідки береться свіже повітря в кондіционері?
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07.12.2020 23:59 Відповісти
Я ведь там пропечатат что не знаток сильный. Свежий воздух кондёру не так и нужен. Он сам его фильтрует, обогащает как бы, охлаждает---одним слово как бы кондиционирует. Доводит до кондиции как бы.Знаете--так сообщите. Здесь же форум.
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08.12.2020 00:04 Відповісти
Кондіционер - бере повітря з приміщення де знаходиться, трішечки, відсотків на 10, очищає його від пилу і охолоджує його. Ва цьому ВСЕ! Від слова ЗОВСІМ. В таких доволі тісних приміщеннях, розрахованих на шістьох людей, навіть при працюючому кондиціонері, потрібно прочиняти вікно, для того щоб було те свіже повітря, яке охолодить кондиціонер.
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08.12.2020 00:17 Відповісти
А внешний блок что в это время делает?
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08.12.2020 00:25 Відповісти
О-о-о-о, як все запущено! Закон збереження енергії. Для того, щоб десь, щось охолодити, в іншому місці потрібно щось нагріти. Кондиціонер працює за принципом холодильника, всередені холод (внутрішній блок кондиціонера), а в задні частині холодильника - теплий радіатор (зовнішній блок кондиціонера). Зовнішній блок кондиціонера існує для відведення тепла від внутрішнього блоку і зєднані вони двома тубками високого тиску з фреоном, і одною ПВХ для відведення кондесату.
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08.12.2020 00:44 Відповісти
Дождусь лета если, то своим дружбанам пенсам продам как от себя. Я ведь не технарь. Но мне не приходит в голову всем любящим спиртное рассказывать про коктейли. Часть жизни поработал барменом, правда давно и далеко от родины. Теперь всё на своих местах. Спасибо.
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08.12.2020 16:42 Відповісти
С кондером не продумали, это точно кому захочется, чтобы на тебя постоянно что то дуло.
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07.12.2020 23:28 Відповісти
Не сильный я знаток по кондёрам---но как правило их ставить надо на входом, над дверями в комнату. А у нас привыкли лупить ближе к окну. Монтажа меньше, медные трубки экономят. Ну примерно так.
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07.12.2020 23:32 Відповісти
Ти впевнений, що вмієш користуваться кондиціонером? Функція "напрям потоків повітря" для тебе недоступна?
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07.12.2020 23:53 Відповісти
Обычная бытовка -для 6-х человек тесновато
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07.12.2020 23:19 Відповісти
Да уж
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07.12.2020 23:21 Відповісти
НАТО не догадывается о своих "стандартах"
иначе обиделось бы
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07.12.2020 23:34 Відповісти
хенерали на печерске хатынки отхватывают, а солдатики на камнях чаек гоняют.....
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07.12.2020 23:29 Відповісти
Интересно сколько распилили на этих «халабудах»?. В ЕС для обезьян временные лагеря лучшего качества строят....
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07.12.2020 23:58 Відповісти
Тіснувато як для казарми - кроваті дуже рясно стоять, і щебенюка під ногами у столовій зимой це якийсь екстрім, доски покрали чи як ?
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07.12.2020 23:41 Відповісти
А у іншому непогано, краще ніж у 2014 му
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07.12.2020 23:42 Відповісти
І ще одне - меблі військові повинні бути металеві як картотеки, а не з ДВП яка розбухає в труху від вологи, де металеві меблі?
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07.12.2020 23:44 Відповісти
Вологість що розбухає ДСП? В середені приміщення? Ти впевнений що в такому приміщені допустимо перебувать?
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07.12.2020 23:56 Відповісти
Підлогу там водою будуть мити чи спиртом? Через рік після таких прибирань і буде трухляві меблі.
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08.12.2020 12:12 Відповісти
В тебе вдома, звичайно, всі меблі з натуральної деревини, а кухонні меблі з оніксу. Ні? То ти підлогу вдома не миєш? Чи вже всі меблі розвалилися?
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08.12.2020 12:27 Відповісти
І перехід на особистості означає що в цих модулях підлогу водою мити не будуть ?
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08.12.2020 12:43 Відповісти
До чого тут особистості? Я тебе лише спитав - як ти собі уявляєш миття підлоги, від якого "розбухають" меблі?
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08.12.2020 12:52 Відповісти
Бачу ти не мав справи з ******* з дсп у побутті чи в офісі, но все буває колись у перший раз
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08.12.2020 13:01 Відповісти
Звичайно, звідки мені. В мене всся кухонна стінка зробле з ДСП, лише фасади з ламінованої деревини. В неї врізана кухонна мийка, посудомийка, пральна машина, варильна поверхня, духова шафа. Все це, звичайно, не миється, та не має контакту з водою, вже на протязі десяти років. Впертість, шановний, це перший признак тупості.
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08.12.2020 13:16 Відповісти
Хтось із дописувачів розуміє для чого взагалі иснують подібні модульні містечка? Ні? Так ось, існують вони для того, щоб була можливість, швиденько, завантажити його на автівки, чи ЖД, і перекинути в потрібне місце. Тіснувато? Так! Не так комфортно як в стаціонарних казармах? Теж вірно. Але набагато зручніше ніж в палатках, старих школах, дитсадках та піонер.лагерях. Про льохи та землянки взагалі промовчу.
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08.12.2020 00:11 Відповісти
Мда... В 21 веке ДСП-плиты на стенах это жесть...
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08.12.2020 00:36 Відповісти
То не ДСП а OSB. Різницю знаєш, "будівельник"?
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08.12.2020 01:03 Відповісти
Очень нужный комментарий. Просто жизненно необходимый.
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08.12.2020 01:10 Відповісти
Так дурнів потрібно навчати.
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08.12.2020 12:32 Відповісти
Быдло.
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08.12.2020 13:02 Відповісти
Ось тут не можу не погодитись! Дійсно, замість того щоб визнати свою помилку, людина починає хамить. Бидло.
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08.12.2020 13:09 Відповісти
У нас у некоторых с OSB фронтоны на домах сделаны) Даже не покрашенные по десятку лет стоят и им хоть бы что))) А ДСП от тумана за месяц "вздуется")))
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08.12.2020 13:08 Відповісти
ДСП или OSB, сравнение характеристик материалов и их применения.

"ни один из этих материалов не предназначен для использования в качестве лицевого, финишного слоя отделки..."
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08.12.2020 01:42 Відповісти
За звичай, в стаціонарних спорудах, OSB закривають гіпсокартоном, але, чи виправдано використання гіпсокартону в модульному будиночку де дуже ймовірні динамічні коливання?
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08.12.2020 12:31 Відповісти
"Проєкт реалізований відповідно до найкращих світових практик."

Контейнер+пінопласт+OSB. Не найгірший варіант,але й не жир.
І на яку чисельність розраховане це містечко ? На батальйон вистачить ? А в нас бригади без ППД бомжують.
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08.12.2020 00:44 Відповісти
Так там рядом, в нескольких сотнях метров, бат и стоит)
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08.12.2020 13:00 Відповісти
Хорошие домики. Особенно хорошо гореть будут, ибо электрику там наверняка кривожопо сделали.
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08.12.2020 04:50 Відповісти
А что там за пластины над поручнями над каждой кроватью? Керамические нагреватели? Если да, то вешать их над кроватью - это жесть. Люди термодинамику хотя бы понаслышке знают?
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08.12.2020 04:57 Відповісти
Вы на другие фотки гляньте и поймете, что то обыкновенные полки) Откидные)
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08.12.2020 12:57 Відповісти
Да, уже увидели.
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08.12.2020 18:35 Відповісти
Все привязались к этим кондиционерам, а я вот обратила внимание на мебель и пол в "столовой". Представляю, как бойцы будут "балансировать" на таких стульях, поставленных, мать его, НА ЩЕБЕНЬ!
Понятно, что стулья складные, но можно же было сделать площадь соприкосновения с полом больше (проще говоря - не "ножки", а замкнутую конструкцию, по типу складных стульев для рыбаков).
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08.12.2020 07:48 Відповісти
Да там проще все нужно сделать: уложить на щебень деревянные поддоны, а на них приколотить листы фанеры или линолеум расстелить.
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08.12.2020 12:22 Відповісти
Ну хоть так, хоть эдак. А то сфоткали, какая у них новенькая и блестящая мебель в столовой, а что пол такой - так это просто же полевой лагерь.
Нужно еще видео снять, как на этот стол продукты ставят и как человек на стул при такой опоре садится
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08.12.2020 12:28 Відповісти
Модульні будиночки, якраз, і використовують для польового лагеря. Не знав? Звик як в совку - палатки та зємлянкі?
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08.12.2020 12:35 Відповісти
Да зналА я, что они для полевых условий. Но, согласитесь, что высидить на таких стульях на щебенке - это не то что "некомфортно" (ладно уж, опустим комфорт в полевом лагере), а откровенно нелогично и глупо, поскольку для устойчивости ножки придется фактически "прикопать" в щебенку.
И, кстати говоря, видно что столовая - нифига не модульная, а обычная совковая палатка
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08.12.2020 12:40 Відповісти
Звичайно палатка. Їх, як раз, і використовують під їдальні, от тільки ставити їх потрібно на деревянну підлогу. Чому поставили на щебінь? Мабуть дуже поспішали до приїзду начальства.
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08.12.2020 13:06 Відповісти
Ну вот собственно у меня была претензия только к полу в столовой, просто представила как это усидеть на таком стуле
А так, в целом, такой модульный городок лучше конечно, чем палатки и землянки
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08.12.2020 13:22 Відповісти
Где они умудрились такие чайники раскопать ?
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08.12.2020 08:51 Відповісти
Подстава наших хлопцев под залп града из Крыма....Война хенералов ничему не научила....от така муйня ,малята....
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08.12.2020 10:00 Відповісти
В Мелитополе предлагаете поставить ближайшие части?) Или сразу во Львове?) Главное, что бы с элеватора вовремя сигнал прошел)))
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08.12.2020 12:47 Відповісти
Хмм...) А в сентябре там была только выравненная площадка)
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08.12.2020 12:55 Відповісти
Городок в зоне обстрела с Крыма.Нельзя так кучно....
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08.12.2020 13:45 Відповісти
Такие все умные......вы експертики диванные хоть раз пожили бы в палатке дырявой или блиндаже или на ферме заброшенной вот тогда бы вы свой поганый рот не открывали....нормальные условия для солдата....главное чтобы там жили именно солдаты,а не штабы
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08.12.2020 18:28 Відповісти
39 км от границы, как раз москалям удобно градом накрыть фанерные домики
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08.12.2020 19:29 Відповісти
 
 