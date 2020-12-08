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На Житомирщині бійці 95-ї ОДШБр провели нічні стрільби з великокаліберних кулеметів та озброєння бронемашин "Козак-2". ФОТОрепортаж

У Житомирській області десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади провели тактичні заняття з нічною стрільбою з великокаліберних кулеметів і озброєння бронемашин "Козак-2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Десантно-штурмових військ.

На Житомирщині бійці 95-ї ОДШБр провели нічні стрільби з великокаліберних кулеметів та озброєння бронемашин Козак-2 01

Також були відпрацьовані дії командирів відділень в управлінні підрозділами та їх вогнем у нічний час доби.

На Житомирщині бійці 95-ї ОДШБр провели нічні стрільби з великокаліберних кулеметів та озброєння бронемашин Козак-2 02
На Житомирщині бійці 95-ї ОДШБр провели нічні стрільби з великокаліберних кулеметів та озброєння бронемашин Козак-2 03
На Житомирщині бійці 95-ї ОДШБр провели нічні стрільби з великокаліберних кулеметів та озброєння бронемашин Козак-2 04

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На Житомирщині бійці 95-ї ОДШБр провели нічні стрільби з великокаліберних кулеметів та озброєння бронемашин Козак-2 05

Виконувати завдання вночі набагато складніше, оскільки потрібно чітко знати порядок дій і швидко орієнтуватися в обстановці обмеженої видимості. Особовий склад десантно-штурмових підрозділів використовував прилади нічного бачення, а на машинах - відповідні прилади спостереження.

На Житомирщині бійці 95-ї ОДШБр провели нічні стрільби з великокаліберних кулеметів та озброєння бронемашин Козак-2 06
На Житомирщині бійці 95-ї ОДШБр провели нічні стрільби з великокаліберних кулеметів та озброєння бронемашин Козак-2 07
На Житомирщині бійці 95-ї ОДШБр провели нічні стрільби з великокаліберних кулеметів та озброєння бронемашин Козак-2 08

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На Житомирщині бійці 95-ї ОДШБр провели нічні стрільби з великокаліберних кулеметів та озброєння бронемашин Козак-2 09

За словами командира десантно-штурмового підрозділу, такі стрільби показують рівень підготовки військовослужбовців, розрахунків та екіпажів бронемашин.

Автор: 

оборона (4780) військові навчання (2775) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Десантно-штурмові війська (220) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+11
Класно. Молодці.
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08.12.2020 01:31
+4
у "фельдмарашала" горит - на фотко Дашка модернизирована Доником и КО
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08.12.2020 01:32
+3
Было б в разы эффективнее ежели бойцы проводили "учебно-неприцельные" стрельбы по донсепарам,чем впустую тратить дорогостоящие патроны на житомирщине..
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08.12.2020 09:45
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Класно. Молодці.
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08.12.2020 01:31 Відповісти
у "фельдмарашала" горит - на фотко Дашка модернизирована Доником и КО
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08.12.2020 01:32 Відповісти
Це через них був конфлікт з Савельєвим ?
Я стежу за новинами про армію, але вже не аж так розбираюся у зброї і техніці, щоб визначити по фото.
От набої сподобалися в кулуметі, великий калібр. Добре.
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08.12.2020 01:45 Відповісти
*кулеметі
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08.12.2020 01:45 Відповісти
угу
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08.12.2020 01:46 Відповісти
Чим гірший станок, зроблений Савельєвим і однодумцями?
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08.12.2020 08:03 Відповісти
Ага молодці. Для нашої армії провести тренувальні стрільби це прирівнюється до подвигу!
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08.12.2020 09:48 Відповісти
шож тут классного? после первого выстрела из дшк зарево от выстрела видно за километр.
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08.12.2020 01:34 Відповісти
нунуну
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08.12.2020 01:37 Відповісти
А при бойовому використанні зарево і по той бік. Тільки від розривів пуканів!
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08.12.2020 03:07 Відповісти
Так это же учения! Днем надо стрелять из ДШК!
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08.12.2020 06:10 Відповісти
На Житомирщине бойцы 95-й ОДШБр провели ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин "Козак-2" - Цензор.НЕТ 5761На Житомирщине бойцы 95-й ОДШБр провели ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин "Козак-2" - Цензор.НЕТ 5051
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08.12.2020 08:01 Відповісти
А де виготовляють патрони, і як ці навчаня корелюють з війною 21 віку? Як би ці стрільби провели безпілотники то це була б велика подія, у даному випадку ми маємо анахронізм військових дій , на фоні коли не виконано жодної оборонної програми, коли так і не збудовано, ні високоточних балістичних ракет , ні безпілотників, ні патронного заводу нічого! Це щось нагадує маневри 30 років минулого століття. При цьому народу так зброю і не дозволили, щоб хоч він в партизанських загонах подібно до руху гайдамаків захистив Україну, бо ці ЗЕ і його ЄР колаборанять з ворогом України, розкарадають країну і влаштовують подібні ні дочого не здатні маневри
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08.12.2020 08:54 Відповісти
Было б в разы эффективнее ежели бойцы проводили "учебно-неприцельные" стрельбы по донсепарам,чем впустую тратить дорогостоящие патроны на житомирщине..
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08.12.2020 09:45 Відповісти
 
 