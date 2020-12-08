На Житомирщині бійці 95-ї ОДШБр провели нічні стрільби з великокаліберних кулеметів та озброєння бронемашин "Козак-2". ФОТОрепортаж
У Житомирській області десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади провели тактичні заняття з нічною стрільбою з великокаліберних кулеметів і озброєння бронемашин "Козак-2".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Десантно-штурмових військ.
Також були відпрацьовані дії командирів відділень в управлінні підрозділами та їх вогнем у нічний час доби.
Виконувати завдання вночі набагато складніше, оскільки потрібно чітко знати порядок дій і швидко орієнтуватися в обстановці обмеженої видимості. Особовий склад десантно-штурмових підрозділів використовував прилади нічного бачення, а на машинах - відповідні прилади спостереження.
За словами командира десантно-штурмового підрозділу, такі стрільби показують рівень підготовки військовослужбовців, розрахунків та екіпажів бронемашин.
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Я стежу за новинами про армію, але вже не аж так розбираюся у зброї і техніці, щоб визначити по фото.
От набої сподобалися в кулуметі, великий калібр. Добре.