На Житомирщині бійці 95-ї ОДШБр провели нічні стрільби з великокаліберних кулеметів та озброєння бронемашин "Козак-2". ФОТОрепортаж

У Житомирській області десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади провели тактичні заняття з нічною стрільбою з великокаліберних кулеметів і озброєння бронемашин "Козак-2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Десантно-штурмових військ.

Також були відпрацьовані дії командирів відділень в управлінні підрозділами та їх вогнем у нічний час доби.







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Виконувати завдання вночі набагато складніше, оскільки потрібно чітко знати порядок дій і швидко орієнтуватися в обстановці обмеженої видимості. Особовий склад десантно-штурмових підрозділів використовував прилади нічного бачення, а на машинах - відповідні прилади спостереження.







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За словами командира десантно-штурмового підрозділу, такі стрільби показують рівень підготовки військовослужбовців, розрахунків та екіпажів бронемашин.