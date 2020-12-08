Перше у світі щеплення проти COVID-19 поза випробуваннями отримала 90-річна мешканка Північної Ірландії. ВІДЕО+ФОТО

У Великій Британії 90-річна Маргарет Кінан стала першою людиною у світі, яка отримала вакцину Pfizer / BioNTech проти COVID-19 поза клінічними випробуваннями.

Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

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Місіс Кінан, яка живе в місті Ковентрі у Великій Британії вже шість десятиліть, але родом з Енніскіллена, Північна Ірландія, отримала вакцину від медсестри Мей Парсонс у міській університетській лікарні о 6:31 за місцевим часом.

Вона сказала, що бути першою людиною, яка одержала вакцину, - це "привілей" і "накращий подарунок на день народження, який я могла побажати", оскільки це означало б, що вона могла б провести час зі своєю сім'єю і друзями в Новому році "після того, як більшу частину року була сама".

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Нагадаємо, сьогодні Велика Британія першою у світі розпочинає масову вакцинацію проти COVID-19.