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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Перше у світі щеплення проти COVID-19 поза випробуваннями отримала 90-річна мешканка Північної Ірландії. ВІДЕО+ФОТО

У Великій Британії 90-річна Маргарет Кінан стала першою людиною у світі, яка отримала вакцину Pfizer / BioNTech проти COVID-19 поза клінічними випробуваннями.

Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Відео DW

Місіс Кінан, яка живе в місті Ковентрі у Великій Британії вже шість десятиліть, але родом з Енніскіллена, Північна Ірландія, отримала вакцину від медсестри Мей Парсонс у міській університетській лікарні о 6:31 за місцевим часом.

Перше у світі щеплення проти COVID-19 поза випробуваннями отримала 90-річна мешканка Північної Ірландії 01

Вона сказала, що бути першою людиною, яка одержала вакцину, - це "привілей" і "накращий подарунок на день народження, який я могла побажати", оскільки це означало б, що вона могла б провести час зі своєю сім'єю і друзями в Новому році "після того, як більшу частину року була сама".

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Нагадаємо, сьогодні Велика Британія першою у світі розпочинає масову вакцинацію проти COVID-19.

Автор: 

вакцина (4419) Велика Британія (5581) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Выглядит лучше чем у нас в 60(((
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08.12.2020 09:56
+14
Это же тебе не козлостан и прививка не из г-на,типа спутник.
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08.12.2020 09:58
+9
Как удобно. Любые побочные эффекты теперь можно списать на... "та она старая была, букет болезней... "
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08.12.2020 09:51
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Как удобно. Любые побочные эффекты теперь можно списать на... "та она старая была, букет болезней... "
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08.12.2020 09:51 Відповісти
Это же тебе не козлостан и прививка не из г-на,типа спутник.
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08.12.2020 09:58 Відповісти
Серьезно?
Назовите мне, пожалуйста, наименования вакцин ну или хотя бы то, от каких они болезней - которые были произведены компанией BionTech до создания вакцины от ковид.
Спойлер: Да, они ранее не занимались разработкой вакцин. Прям как те ребятки, что сваяли бормотуху от бармалея.
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08.12.2020 10:03 Відповісти
Значить, кацапський бот. Отже, говноспутнік твій.
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08.12.2020 10:36 Відповісти
А причем здесь германская BioTech?

Британская AstraZeneca сделала вакцину от ковид. Не понимаю зачем, при этом, им вакцина от Pfizer
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08.12.2020 10:34 Відповісти
Но тетеньке делали прививку не от AstraZeneca, если Вы читали текст статьи
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08.12.2020 10:46 Відповісти
Если бы осилили и дочитали мой короткий комментарий до конца, не задавали бы глупых вопросов
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08.12.2020 11:54 Відповісти
Немецкую компанию BioNTech, разработавшую вместе с Pfizer многообещающую мРНК-вакцину от COVID-19, основали потомки турецких мигрантов Угур Шахин и его жена Озлем Тюречи - выходцы из семей трудовых мигрантов в Германии.

у.. проклятые мигранты, заполонили всю Европу, ишь ты, биотехнологически екомпании создают..
а москали думают, что мигранты сплошь немок насилуют
https://www.dw.com/ru/vakcinu-biontech-sozdali-nemeckie-uchenye-s-tureckimi-kornjami/a-55562867
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08.12.2020 15:48 Відповісти
Про что вопрос? Еще раз напоминаю ,это сделано не в ********* ,а в Британии.Хоть на носочной фабрике! Если они получили сертификат на использование ,значит вакцина безопасная на 99% не меньше. А бормотуху как раз производят в козлостане.
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08.12.2020 10:39 Відповісти
Вопрос в том, что нужно давать одинаковую оценку одинаковым событиям. Еще раз. Оцениваем события.
Есть событие. Производство вакцины компанией, которая ранее их НИКОГДА не производила. Вне зависимости от того, где это сделано - это = фактор риска.
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08.12.2020 10:46 Відповісти
Причем тут оценки форумного идиота, когда есть сертификаты и ряд испытаний?
С таким подходом вакцины от ковида никто не делал до этого , тогда это тоже фактор риска
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08.12.2020 11:21 Відповісти
Эх. Сертификаты... ряд испытаний...
Послушай, форумный умник - назови мне вещество, которое использовалось в качестве плацебо при РКИ для этой вакцины в ходе "ряда испытаний".
Или тебе этикетки красивой остаточно и того что она сделана в Британии?
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08.12.2020 11:40 Відповісти
Ты понимаешь слова "успешно прошла испытание"?
Не?
И чему вас там в Ольгино учат...
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08.12.2020 11:28 Відповісти
Понимаю. Но нигде не публикуются результаты РКИ по этой вакцине. По другим кстати тоже.
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08.12.2020 11:38 Відповісти
где искал?
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08.12.2020 12:35 Відповісти
Ну к примеру на сайте FDA, регистрацию в которой эта вакцина проходит.
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08.12.2020 12:38 Відповісти
там есть отчеты об испытаниях других, препаратов, проходящих регистрацию?
через какое время после регистрации обычно публикуется отчет?
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08.12.2020 12:44 Відповісти
Да. Даже вкладыши аптечные есть.
Кстати, где поглядеть на вкладыш к этой вакцине (в нем кстати как за пишутся и некоторые детали по РКИ)? Ну Вы же эксперт судя по критическому тону)) А следовательно в курсе.
Скиньте ссылочку, а?
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08.12.2020 12:47 Відповісти
Нельзя ли ссылочку на раздел сайта FDA, в котором приведены отчеты об испытаниях препаратов?
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08.12.2020 12:58 Відповісти
Я первый попросил))
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08.12.2020 13:00 Відповісти
Эхх.... так уж и быть:
https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/drug-trials-snapshots
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08.12.2020 13:03 Відповісти
Во-во.
ты легко можешь убедиться, что там приведены самое позднее испытания 2019 г.
За 2020 г. вообще ничего.

Полагаешь, что испытания в 2020 г. вообще не проводились?
Жизнь остановилась, что-ли?

Да нет. Не остановилась.
Просто публикуют отчеты ПОЗЖЕ.
=====
Единственное, что там слово drugs... Вот не знаю, идет ли вакцина в том же разделе, что и лек-формы.
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08.12.2020 16:21 Відповісти
ссылочку на вкладыш? и это тебе что-то докажет?
ты реально нас за дебилов держишь?
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08.12.2020 15:52 Відповісти
Да-да, на вкладыш. Там часто пишут, что именно использовалось в качестве плацебо. По логике должно быть нейтральное вещество чтоб определить влияние на обычный организм. А используют... другую вакцину)). Т.е. если от первой скажем возникает что-то вроде... Гийома-Барре или чего похлеще... то в сравнении со второй она безопасна. И может быть использована потому как НОВЫХ побочек не выявлено. В общих чертах - так.
Давай ссылочку на вкладыш по вакцине этой. Ты ж просил ссылочку на испытания? Я дал. Твой черед.
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08.12.2020 16:14 Відповісти
FDA еще не закончила регистрацию вакцины, это во-первых. Во-вторых, они не занимаются публикацией НИКАКИХ КИ Это - не их функция, для этого есть специализированные издания - Ланцет, например, кокрейн полистайте.
ИА что касается результатов КИ по вакцинам Пфайзера и Модерны и Биотеха - буржуи умеют нести ответственность за свои слова - на кону миллиарды баксов.
А РФ на всех плевать. И тем более РФ не публикует результаты своих КИ по Спутнику. Потому что они попросту еще не закончены. Это массовое тестирование и есть бесплатное КИ спутника. Потому Путин им еще и не вакцинировался.
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08.12.2020 16:01 Відповісти
Эй-эй, КИ и РКИ это вещи... весьма разные. Мы еще о методиках РКИ можем поговорить... там куда как более интересные вещи вскроются.
Заметь, я не говорю, что скажем пфайзер - гуано, с дерьмо от бармалея - гут.
И то и другое... гуано
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08.12.2020 16:16 Відповісти
нигде не публикуется? кто это сказал? ты, что ли? капец.
ВСЕ ДАВНО ОПУБЛИКОВАНО. тебе об этом в Ольгино сказать забыли.
По первым результатам испытаний, опубликованным BioNTech 9 ноября, эффективность вакцины превышала 90 процентов. Независимый Комитет по мониторингу данных (Data Monitoring Committee, DMC) объявил об отсутствии серьезных проблем с безопасностью у германо-американской вакцины



https://www.dw.com/ru/vakciny-ot-koronavirusa-iz-evropy-i-ssha-chto-o-nih-izvestno/a-55624759 . https://biontech.de/de/covid-19 На, почитай. И заодно Кокрейна полистай
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08.12.2020 15:57 Відповісти
Чувак. Я не об эффективности. Что о ней говорить, если она составляет 90+% от СИМПТОМАТИЧЕСКОГО ковид. Им и так 90% болеют безсимптомно))) Наслаждайся.
Я о безопасности.
A data monitoring committee (DMC) is a group of clinicians and biostatisticians appointed by study sponsors

))) Оччень интересно взглянуть на этих спонсоров.
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08.12.2020 16:18 Відповісти
Что оценивать? Достижение Британо-Немецких ученых? Я думаю эту оценку ,дадут без тебя,скорей всего в 2021 году ,совместно с учеными из США получат Нобелевскую премию! Что еще оценивать? Если да же и будут какие либо побочные явления,то это не сравнимо с миллионами смертей от этой болезни.
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08.12.2020 11:47 Відповісти
Ну конечно не сравнимо. Ровно до тех пор, пока одним из этих явлений не будешь ты).
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08.12.2020 12:03 Відповісти
Тебя мыслитель лаптеногий,насильно заставляют делать? Дохни в тихаря и жди отчета по явлениям побочным. Потом напишешь.
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08.12.2020 12:10 Відповісти
Опустим оскорбления, в них Вы неоригинальны. И в очередной раз доказываете прописную истину - нечего возразить по сути = оскорбляем собеседника.
По сути: заставляют, ограничивая мои права. Например, непривитого ребенка могут не путить в садик. Хотя вакицна по идее надежно защищает привитых и если непривитый заразится - то им ничего не станется.
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08.12.2020 12:20 Відповісти
Кстати. Один знакомый суицидник... с ноября прошлого года пытается самоубиться через ковид. Даже не заболел...
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08.12.2020 12:21 Відповісти
а она их и сейчас не производит. Создал вакцину фармгигант https://www.dw.com/ru/vakcinu-biontech-sozdali-nemeckie-uchenye-s-tureckimi-kornjami/a-55562867 Pfizer .
BioNTech только профинансировал ее создание и прозводство.

Успокойся уже, пердак свой мокшанский притуши.

Так что в столицах ведущих индустриально развитых стран уже с лета связывали большие надежды с этой немецко-американской вакциной. Впрочем, в известной мере она еще и турецкая: компанию BioNTech и ее вакцину создали выходцы из семей трудовых мигрантов - Угур Шахин (Ugur Sahin) и его жена Озлем Тюречи (Özlem Türeci).Перше у світі щеплення проти COVID-19 поза випробуваннями отримала 90-річна мешканка Північної Ірландії - Цензор.НЕТ 4657
Профессор Угур Шахин, владеющий 18 процентами акций этой фирмы, имеющий свыше 60 патентов и входящий в список 100 богатейших жителей Германии, родился в Турции и четырехлетним мальчиком приехал в Кёльн, где его отец был гастарбайтером на автозаводе Ford. После окончания школы он поступил на медицинский факультет Кёльнского университета и очень быстро увлекся иммунологией. "У нас до 16 часов были занятия, после чего мои товарищи расходились по домам, а я поднимался в лабораторию и работал там до 9-10 вечера, а порой и до 4 часов утра", - вспоминает 54-летний ученый и предприниматель.
https://www.dw.com/ru/vakcinu-biontech-sozdali-nemeckie-uchenye-s-tureckimi-kornjami/a-55562867# Перше у світі щеплення проти COVID-19 поза випробуваннями отримала 90-річна мешканка Північної Ірландії - Цензор.НЕТ 8865
Профессор Угур Шахин в лаборатории своей компании BioNTech в Майнце
В 1992 году Угур Шахин защитил диссертацию, после чего работал в Кёльне врачом в университетской клинике и много занимался гематологией и онкологией: борьба с раком привлекала его с ранних студенческих лет. Затем его пригласили в Саарский университет, где в 1999 году он стал профессором. Там он познакомился со своей будущей женой, студенткой медицинского факультета Озлем Тюречи, дочерью врача, приехавшего в Германию из Стамбула. По ее словам, она с детства не представляла себе иной профессии, чем врач. О предпринимательстве она в тот момент еще не думала.
Однако уже 2001 году, за год до свадьбы, Угур Шахин и Озлем Тюречи, переехав в Майнц на работу в университетской клинике, основали там свою первую биотехнологическую фирму Ganymed Pharmaceuticals с целью разрабатывать иммунотерапевтические препараты от рака. В 2016 году они ее продали за более чем 400 миллионов евро и сконцентрировались на работе во второй своей компании BioNTech, основанной в 2008 году вместе с партнерами тоже в Майнце.Озлем Тюречи - директор по исследованиям и доцент университета
Фирма специализируется главным образом на технологиях и медикаментах для индивидуализированной иммунотерапии от рака и тесно сотрудничает с целым рядом известных европейских и американских фармацевтических компаний. В BioNTech работают порядка 1300 человек из более 60 стран, свыше половины из них - женщины, почти каждый четвертый сотрудник имеет ученую степень. Угур Шахин занимает пост председателя правления, Озлем Тюречи является директором по медицинским исследованиям. При этом оба продолжают преподавать в Майнцском университете.
https://www.dw.com/ru/vakcinu-biontech-sozdali-nemeckie-uchenye-s-tureckimi-kornjami/a-55562867# Перше у світі щеплення проти COVID-19 поза випробуваннями отримала 90-річна мешканка Північної Ірландії - Цензор.НЕТ 8865
Озлем Тюречи, специалист в области онкологии, руководит в BioNTech научными исследованиями
Компания BioNTech имела до сих пор четыре небольшие производственные площадки в Германии. В сентябре 2020 года, видя, что тестирование вакцины идет успешно, она стала готовиться к широкомасштабному производству и купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в немецком Марбурге. После его реконструкции мощность предприятия, на котором заняты около 300 человек, может составить 750 млн доз в год.
В октябре 2019 года BioNTech, в которую к тому времени вложился целый ряд крупных инвестиционных фондов, разместила свои акции на американской бирже Nasdaq. Так что к началу нынешнего года, когда мир вдруг узнал о вирусе SARS-Cov-2, у фирмы было достаточно финансовых средств, чтобы, опираясь на свои многочисленные наработки в области иммунологии, сразу же, в середине января, взяться за разработку вакцины. Тем более, что от правительства ФРГ она получила на это 375 миллионов евро.
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08.12.2020 15:51 Відповісти
чипировали ?
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08.12.2020 09:52 Відповісти
Твой мозг давно.
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08.12.2020 09:57 Відповісти
тебе бы чип засунуть чтобы сарказм распознавать научился
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08.12.2020 10:02 Відповісти
Выглядит лучше чем у нас в 60(((
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08.12.2020 09:56 Відповісти
Бо живе на пенсії, а не виживає
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08.12.2020 09:59 Відповісти
А мож, не смотря на ирландское происхождение, в молодости следила за здоровьем, а не квасила пиво под сельмагом после дня на огороде.
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08.12.2020 10:28 Відповісти
Британки пьют больше, чем наши мужики под сельмагом
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08.12.2020 10:36 Відповісти
Мова ж про конкретно цю жінку. Ви її знаєте?
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08.12.2020 10:37 Відповісти
А вы ее знаете? Она одна не показатель всех британских стариков.
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08.12.2020 12:04 Відповісти
Ніхто, крім Вас, не екстраполював стереотипи на цю одну конкретну жінку.
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08.12.2020 12:23 Відповісти
Да конечно.
Поэтому украинские "простые" женщины в рассвете сил выглядят, как британские старухи (не считая накрадных ногтей и тонны краски на потасканом таблоиде).
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08.12.2020 10:52 Відповісти
Так она работала всю жизнь и клоунов не выбирала.
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08.12.2020 10:41 Відповісти
жестокий оскал капитализма, лицо капиталистического режима ))
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08.12.2020 10:32 Відповісти
Споживали за життя напевно не тільки картоплю і олівє
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09.12.2020 07:26 Відповісти
А могла б еще жить и жить...
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08.12.2020 10:00 Відповісти
Сказано ж, що "поза випробування". Тобто застосували вакцину, яка пройшла всі випробування.
А в тебе на росії проводять випробування, але не на добровольцях, як у цивілізованому світі, а відразу на великих прошарках населення.
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08.12.2020 10:07 Відповісти
спутник не является для мира сертифицированной вакциной же
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08.12.2020 10:09 Відповісти
Параша не мир!!!
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08.12.2020 10:09 Відповісти
Миссис Кинан... от медсестры Мей Парсонс... в 6.31 по местному времени
Обставлено как высадка на Луну. Это маленький укол для человека, но большая клизма для всего человечества. Пиардемия.
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08.12.2020 10:10 Відповісти
ждём 30 дней...
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08.12.2020 10:18 Відповісти
Здоров'я бабусі.
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08.12.2020 12:29 Відповісти
теперь Скотланд-ярду осталось вберечь бабулю как бы спутниковые конкуренты не привили ее"новичком"
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08.12.2020 16:25 Відповісти
Це не просто так вкололи дуже старій жінці. Що вкололи? Може й плацебо. З нею нічого не станеться в ближні місяць-другий. А потім помре від старості (може й з ковідом).
Але всі побачуть, що вакцина - безпечна. Адже не дарма, як сказав один коментатор, "Обставлено как высадка на Луну. Это маленький укол для человека, но большая клизма для всего человечества. Пиардемия."
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08.12.2020 21:56 Відповісти
Бодренькая старушка. А укол делает какой-то китаец.
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08.12.2020 22:42 Відповісти
Ждём-с когда она склеит ласты.
С этими прививками нужно выждать как можно дольше, чтобы узнать их последствия для привитых особей. А лучше вообще их не делать.
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09.12.2020 01:29 Відповісти
 
 