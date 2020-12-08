Чиновник податкової служби вимагав $3 тис. хабаря у підприємця на Херсонщині, - Нацполіція. ФОТО
3 тис. доларів США неправомірної вигоди чиновник вимагав і отримав від підприємця за неперешкоджання його роботі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
У понеділок 7 грудня правоохоронці викрили протиправну діяльність чиновника податкової служби.
Заступник начальника управління - начальник відділу податкової служби у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі обіцяв підприємцеві лише за умови надання йому 3 тис. доларів США "винагороди" ухвалити позитивне рішення про зняття підприємства з групи "ризикованих" та розблокування податкових декларацій.
Одразу після одержання обумовленої суми неправомірної вигоди посадовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу
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