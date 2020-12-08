"Укроборонпром" показав модернізований винищувач Міг-29, який поповнив лави ПС ЗСУ. ФОТОрепортаж
Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", модернізувало винищувач МіГ-29 до рівня МіГ-29МУ1, і 7 грудня літак прибув зі Львова в місця дислокації підрозділу Повітряних сил ЗСУ.
Про це повідомляє у вівторок пресслужба "Укроборонпрому", передає Цензор.НЕТ.
"Модернізація винищувача дозволила збільшити дальність виявлення повітряних цілей, підвищити точність виведення літака в задану точку та розширити можливості з контролю та реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигунів і низки бортових систем", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, МіГ-29МУ1 може розвивати швидкість до 2,5 тис км/год, яку забезпечують два турбореактивні двигуни з форсажною камерою. В перелік озброєння винищувача, окрім 30-мм автоматичної гармати, входять цілий спектр ракет типу "повітря-повітря" для ведення повітряного бою на малих та середніх відстанях, а також бомби та блоки некерованих реактивних снарядів для ураження наземних цілей. Окрім того, літак оснащений розвиненою системою радіоелектронної боротьби, яка призначена для індивідуального захисту літака від атак ворожих зенітно-ракетних комплексів та літаків.
"Загалом модернізація до рівня МіГ-29МУ1 спрямована на значне підвищення бойових і експлуатаційних характеристик винищувача МіГ-29", - підсумували в "Укроборонпромі".
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Гораздо целесообразней закупить б/у Ф16 и не выделываться
Мы не можем быть производителями всего и всея...и при этом держать планку качества! У нас, не тот бюджет, что у США или даже Рашки!
Возьмите к примеру Германию: они выпускают боевые самолеты, ракетные системы и т.п....НЕТ!!! Они производят то, что у них хорошо получается, продают и покупают лучшее из того, что не могут произвести сами (те же F16 ). Так почему вы думаете, что умнее чем немцы?!!!
Надо производить то, что мы умеем и хорошо умеем, а остальное закупать!
А будем пытаться произвести все, то либо разоримся либо будем вынуждены выпускать технику уровня катапульт. Это я вам как экономист говорю!!!!
PS Был бы я министром Минобороны, а вы были бы в числе советников, то я бы вас уволил. Серьезно
Я же просил не генерировать глупости?! Но у вас срачка!!!!!!!!!!!!!!!!
Особенно странно, что Минобороны, про Цензор.нет и Бутусова знает, поэтому полюбому должны знать и про Игорька. Но Бутусова работать в Минобороны пригласили, а Игорька - нет! Ну почемууууу!!!
Анекдот вчера ещё вспомнился:
- Вывести на парад танки!
- Все?
- Конечно все!
- Что, все два?!
Отлично, правда сомневаюсь шо не будет такого как всегда -
1 легкий вариант
: ой, мы чет забыли установить т.к. это Рашка изделивает(в Якутии)
2.
: ой, мы вообще то не знали что(прилетает ракета)
Почему на нем не модернизируют?
2017 - 49 шт
2018 - 50 шт
2019 - 23 шт
Где диванные вояки которые с пеной у рта доказывают "да если дали бы приказ, мы бы до Москвы дошли за 2 дня!"??