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"Укроборонпром" показав модернізований винищувач Міг-29, який поповнив лави ПС ЗСУ. ФОТОрепортаж

Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", модернізувало винищувач МіГ-29 до рівня МіГ-29МУ1, і 7 грудня літак прибув зі Львова в місця дислокації підрозділу Повітряних сил ЗСУ.

Про це повідомляє у вівторок пресслужба "Укроборонпрому", передає Цензор.НЕТ.

"Модернізація винищувача дозволила збільшити дальність виявлення повітряних цілей, підвищити точність виведення літака в задану точку та розширити можливості з контролю та реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигунів і низки бортових систем", - йдеться в повідомленні.

Укроборонпром показав модернізований винищувач Міг-29, який поповнив лави ПС ЗСУ 01
Укроборонпром показав модернізований винищувач Міг-29, який поповнив лави ПС ЗСУ 02
Укроборонпром показав модернізований винищувач Міг-29, який поповнив лави ПС ЗСУ 03
Укроборонпром показав модернізований винищувач Міг-29, який поповнив лави ПС ЗСУ 04

Згідно з інформацією, МіГ-29МУ1 може розвивати швидкість до 2,5 тис км/год, яку забезпечують два турбореактивні двигуни з форсажною камерою. В перелік озброєння винищувача, окрім 30-мм автоматичної гармати, входять цілий спектр ракет типу "повітря-повітря" для ведення повітряного бою на малих та середніх відстанях, а також бомби та блоки некерованих реактивних снарядів для ураження наземних цілей. Окрім того, літак оснащений розвиненою системою радіоелектронної боротьби, яка призначена для індивідуального захисту літака від атак ворожих зенітно-ракетних комплексів та літаків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Модернізований МіГ-29 передали українській армії

"Загалом модернізація до рівня МіГ-29МУ1 спрямована на значне підвищення бойових і експлуатаційних характеристик винищувача МіГ-29", - підсумували в "Укроборонпромі".

Автор: 

літак (2903) Укроборонпром (1732) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+16
у Гриценки в офшорах поколупайся. там как раз на информационные панели для всех самолётов, танков, катеров и боевых велосипедов денег найдёшь.
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08.12.2020 11:10
+12
За ДВА года отремонтировали одно совкое корыто, это поистине величайшее достижение зебобиков
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08.12.2020 11:09
+4
Потрібна більш глибока модернізація з заміною всіх старих приладів на ******* інформаційну панель на яку виводиться вся інформація.
"Укроборонпром" показал модернизированный истребитель Миг-29, пополнивший ряды ВС ВСУ - Цензор.НЕТ 5128
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08.12.2020 11:07
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Потрібна більш глибока модернізація з заміною всіх старих приладів на ******* інформаційну панель на яку виводиться вся інформація.
"Укроборонпром" показал модернизированный истребитель Миг-29, пополнивший ряды ВС ВСУ - Цензор.НЕТ 5128
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08.12.2020 11:07 Відповісти
у Гриценки в офшорах поколупайся. там как раз на информационные панели для всех самолётов, танков, катеров и боевых велосипедов денег найдёшь.
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08.12.2020 11:10 Відповісти
У Гриценки немає офшорів, а якби Гриценко був Президентом то взагалі ніяких офшорів в Україні ні в кого не було! І саме за це Гриценка панічно бояться всі олігархи та мафія.
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08.12.2020 11:17 Відповісти
Відпрацьовуєш гриценьківське офшорне бабло, запроданець?
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08.12.2020 11:33 Відповісти
У Гриценки немає бабла та ботів, він же чесний офіцер.
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08.12.2020 12:21 Відповісти
Де служив після того, як розпродав армію? У жінки під юбкою? Хай там і сидить.
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08.12.2020 12:24 Відповісти
Для тупих повторюю - Гриценко найкращий міністр оборони за всі часи! Це оцінка всіх експертів в сфері безпеки та оборони!
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08.12.2020 12:28 Відповісти
Всіх двох експертів - тебе і твоєї мамки? Після того якою всі побачили ЗСУ у 2014 році цей "офіцер" мав застрелитися, але він рохля і слабак. Йому картоплю не можно довіряти чистити бо вкраде. Ще й на ботах екномить, взяв одного і той ідіот.
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08.12.2020 12:38 Відповісти
ЗСУ в 2007 році були на піку своєї могутності, рік коли Гриценка вигнав Ющенко, за відмову від участі в брудних оборудках сина Ющенка на землі міноборони! В 2005-2007 роки це роки нечуваного підйому ЗСУ, коли ЗСУ стала найбільш потужною військовою силою в Європі. ВМСУ ввиводило в море більше кораблів ніж в чорноморському флоті росії могли відчалити від причальної стійки, льотчики, танкісти, спецназівців, десантники, морпіхі - не вилазили з навчань і мали більшу практику ніж солдати та офіцери НАТО!!!!! За це Гриценка поперли з посади, бо Румунія та Угорщина почали нервувати!
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08.12.2020 13:55 Відповісти
иди проспись ))
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08.12.2020 14:04 Відповісти
Анатоле, ты что ли?
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08.12.2020 15:16 Відповісти
А літати воно буде? Чи то не важливо, головне :Добропожаловать в ціхраву країну"
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08.12.2020 11:55 Відповісти
Для того щоб воно літало, потрібно розробити українські двигуни 5-го покоління для Міг-29.
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08.12.2020 12:22 Відповісти
я бачу в твоїй дупі вже такий двигун стоїть. Тебе вже можна рахувати людиною- літаком.
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08.12.2020 12:25 Відповісти
Україна розробила двигун 5-го покоління для китайського передового літака L-15 і виробляє його на заводі Мотор-Січ. Цей літак є унікальним, бо одночасно є винищувачем, штурмовиком, бомбардувальником та здатен робити акробатичні фигури вищого пілотажу в повітрі. Чому ж ми для власних літаків Міг-29, Су-24,25,27 не можемо зробити свої українські двигуни 5-го покоління, які дозволять нам нарощувати кількість авіації за рахунок придбання нових планерів радянських літаків на міжнародному ринку?
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08.12.2020 12:31 Відповісти
Это слишком глубокая, не дешевая модернизация, требующая проектирования и полную разборку/сборку самолета, которая займет ХЗ сколько времени и денег, после которой все равно останется потребность в расейских запчастях (части двигателей, механика, гидравлика...)!!!
Гораздо целесообразней закупить б/у Ф16 и не выделываться
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08.12.2020 12:30 Відповісти
Нам простіше робити самим Міг-29 в Україні і самим виробляти всі потрібні запчастини і двигуни! Цим ми забезпечимо себе бойовими літаками та посунемо росію з ринку озброєнь, продаючи власні Міг-29 закордонним замовникам.
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08.12.2020 12:34 Відповісти
Хватит генерировать глупости!
Мы не можем быть производителями всего и всея...и при этом держать планку качества! У нас, не тот бюджет, что у США или даже Рашки!
Возьмите к примеру Германию: они выпускают боевые самолеты, ракетные системы и т.п....НЕТ!!! Они производят то, что у них хорошо получается, продают и покупают лучшее из того, что не могут произвести сами (те же F16 ). Так почему вы думаете, что умнее чем немцы?!!!
Надо производить то, что мы умеем и хорошо умеем, а остальное закупать!
А будем пытаться произвести все, то либо разоримся либо будем вынуждены выпускать технику уровня катапульт. Это я вам как экономист говорю!!!!
PS Был бы я министром Минобороны, а вы были бы в числе советников, то я бы вас уволил. Серьезно
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08.12.2020 13:51 Відповісти
У нас є Китай, який вже давно зробив копії Міг-29 і може продати нам все що нам потрібно для збирання власних літаків Міг-29. А двигуни 5-го покоління ми робити можемо, на відміну від росії і наш Міг-29 буде в рази кращий за російські аналоги і буде мати перевагу на полі бою!
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08.12.2020 13:56 Відповісти
Аааа, так у нас оказывается с Китааааем сопоставима экономика? Фух,а я и не знал, что у нас ВВП тоже под 13 триллионов долларов. Ну это ж другое дело, раз они смогли, то мы и подавно, берите напильник и начинайте! Надеюсь вам недели хватит? Я подключусь попозже когда вы выпилите "двигатель 5 поколения"....
Я же просил не генерировать глупости?! Но у вас срачка!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.12.2020 14:34 Відповісти
Нет, он же написал, у нас есть Китай, типа наша колония)))). А вообще-то мне нравится Игорь L, его наивный и безнадёжно глупый оптимизм, как минимум веселит))). Жаль, что анатоле не президент, хотелось бы посмотреть на недоуменное выражение лица игорька))))
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08.12.2020 15:13 Відповісти
Лично меня удивляет другое, что с такими "талантами" его не пригласили в Зе-команду, там такие "профи" способные выдавать глупости на лету, да еще и подкрепляя их аргументами - на вес золота.
Особенно странно, что Минобороны, про Цензор.нет и Бутусова знает, поэтому полюбому должны знать и про Игорька. Но Бутусова работать в Минобороны пригласили, а Игорька - нет! Ну почемууууу!!!
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08.12.2020 15:27 Відповісти
Уверен, что и Бутусову там нечего делать. Одно дело умняка лепить и пустую демагогию разводить, а другое быть ответственным за принятие важнейших решений.
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08.12.2020 15:32 Відповісти
Может потому что ИгорьL это и есть Онотоле?))
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08.12.2020 15:33 Відповісти
очень даже может быть. бо Онотоле видно только перед выборами - тогда с Цензора пропадает Игорь Ляшенко. и наоборот.
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08.12.2020 15:41 Відповісти
Анатоле, Анатоле...
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08.12.2020 15:08 Відповісти
За ДВА года отремонтировали одно совкое корыто, это поистине величайшее достижение зебобиков
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08.12.2020 11:09 Відповісти
https://military-informant.com/analytic/ukrainskie-aviakonstruktoryi-vedut-razrabotku-novogo-mnogotselevogo-istrebitelya.html Украинские авиаконструкторы ведут разработку нового многоцелевого истребителя , но зелёные им не дадут завершить работу.
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08.12.2020 11:11 Відповісти
Круто конечно покрасили, ну, а своё то уже когда начнём производить? Кстати, почему до сих пор миги и сушки не коммунизировали?
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08.12.2020 11:12 Відповісти
сори, ошибочка вышла - не ДЕкоммунизировали
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08.12.2020 11:19 Відповісти
Іди бояру "декомунізіруй", ракоцапе.
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08.12.2020 11:35 Відповісти
где же я так прокололся что ты узнал о том что я кацап? А мокша?
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08.12.2020 12:24 Відповісти
Копита за кілометр стирчать.
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08.12.2020 12:26 Відповісти
вот чёрт, а я думал то твои копыта мокша
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08.12.2020 12:27 Відповісти
Мої можеш винути із рота, вони вже чисті.
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08.12.2020 12:39 Відповісти
Немає коштів, все витрачено на кабельний інтернет літака Найсвітлішого Нелоха.
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08.12.2020 11:24 Відповісти
совок, иди на Путина. производство встанет в 20млрд. - давай, дай? м?
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08.12.2020 11:26 Відповісти
Почему ты решил что я совок а не веник, а кацап? И речь у тебя какая то бессвязная. В следующий раз комменты без переводчика не печатай. Если переводчик рядом с тобой сидит, скажи ему пусть переведёт твой высер в нормальную речь
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08.12.2020 12:26 Відповісти
Сколько заз не модернизируй мерседесом он не станет.
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08.12.2020 11:15 Відповісти
И второй день мусолят об ОДНОМ модернизированном самолёте...
Анекдот вчера ещё вспомнился:
- Вывести на парад танки!
- Все?
- Конечно все!
- Что, все два?!
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08.12.2020 11:19 Відповісти
Інформаційний вкид щодо питання чому не виконано жодної оборонної програми. А потрібно б було вкинути - скільки бариг вже в трибуналі?
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08.12.2020 11:22 Відповісти
Чего все срут в комментах то?
Отлично, правда сомневаюсь шо не будет такого как всегда -

1 легкий вариант

: ой, мы чет забыли установить т.к. это Рашка изделивает(в Якутии)
2.
: ой, мы вообще то не знали что(прилетает ракета)
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08.12.2020 11:29 Відповісти
А какой остаточный ресурс самого планера?
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08.12.2020 11:35 Відповісти
Там уже все допустимые ресурсы вышли. Это если по советским нормам. Если по нашим, современным - будут продлевать ресурс до того момента, пока он не развалится. Я серьёзно. Кто-то, ранее, уже кидал тему, чтобы запретить им выполнять фигуры высшего пилотажа и вообще, вести себя в воздухе как истребитель, и перевести их в категорию "штурмовик".
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08.12.2020 14:12 Відповісти
В Украине есть специализирующийся на Миг-ах завод "Миг ремонт".
Почему на нем не модернизируют?
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08.12.2020 11:40 Відповісти
Просто для сравнения - поставки Рашей в войска новых самолетов:
2017 - 49 шт
2018 - 50 шт
2019 - 23 шт
Где диванные вояки которые с пеной у рта доказывают "да если дали бы приказ, мы бы до Москвы дошли за 2 дня!"??
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08.12.2020 11:42 Відповісти
Те гівно не літає.
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08.12.2020 11:47 Відповісти
а наше гівно, часів СРСР, літає
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08.12.2020 11:49 Відповісти
В том то і справа, кацапскі новодєли ще гірші за радянські зразки.
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08.12.2020 11:57 Відповісти
"блажен кто верует!"
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08.12.2020 12:08 Відповісти
Індія і Бразилія повелись, даремно. Ватні лаптельоти міняють на пальмову олію і то не всі беруть бо хлам.
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08.12.2020 12:22 Відповісти
Надо сдаваться американцам и переходить на F-16 / F-35
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08.12.2020 12:14 Відповісти
Зеленський призначив підозрюваного у шпигунстві на користь РФ Романа Гладкого - заступником начальника штабу ООС https://sprotyv.org/zelenskyj-pryznachyv-pidozryuvanogo-u-shpygunstvi-na-koryst-rf-romana-gladkogo-zastupnykom-nachalnyka-shtabu-oos/
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08.12.2020 12:22 Відповісти
...вот самолёт)))).... а то такэ)))

"Укроборонпром" показав модернізований винищувач Міг-29, який поповнив лави ПС ЗСУ - Цензор.НЕТ 1240
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08.12.2020 12:28 Відповісти
..лютая новость! не дотягивающая и до 70-80г.г. прошлого века. здобулы наконец то)
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08.12.2020 12:34 Відповісти
Хорошо покрасили !!!!
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08.12.2020 13:41 Відповісти
Он то летать хоть будет?Ведь наш Гарант-пацифист может вслед за"не стрелять" ввести табу на все войсковые учения.."Зелень"она такая непредсказуемая..
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08.12.2020 14:29 Відповісти
Так он один что ли покрашенный? Уже хотя бы два. Кстати, можно ещё Миг-21 модернизировать, на одесском авиационном заводе, этого хлама, навалом.
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08.12.2020 15:20 Відповісти
 
 