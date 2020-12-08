"Укроборонпром" показав модернізований винищувач Міг-29, який поповнив лави ПС ЗСУ. ФОТОрепортаж

Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", модернізувало винищувач МіГ-29 до рівня МіГ-29МУ1, і 7 грудня літак прибув зі Львова в місця дислокації підрозділу Повітряних сил ЗСУ.

Про це повідомляє у вівторок пресслужба "Укроборонпрому", передає Цензор.НЕТ.

"Модернізація винищувача дозволила збільшити дальність виявлення повітряних цілей, підвищити точність виведення літака в задану точку та розширити можливості з контролю та реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигунів і низки бортових систем", - йдеться в повідомленні.









Згідно з інформацією, МіГ-29МУ1 може розвивати швидкість до 2,5 тис км/год, яку забезпечують два турбореактивні двигуни з форсажною камерою. В перелік озброєння винищувача, окрім 30-мм автоматичної гармати, входять цілий спектр ракет типу "повітря-повітря" для ведення повітряного бою на малих та середніх відстанях, а також бомби та блоки некерованих реактивних снарядів для ураження наземних цілей. Окрім того, літак оснащений розвиненою системою радіоелектронної боротьби, яка призначена для індивідуального захисту літака від атак ворожих зенітно-ракетних комплексів та літаків.

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"Загалом модернізація до рівня МіГ-29МУ1 спрямована на значне підвищення бойових і експлуатаційних характеристик винищувача МіГ-29", - підсумували в "Укроборонпромі".