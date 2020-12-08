Під Одесою через ожеледицю легковик в'їхав в автобус: є загиблий. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці на 14 км автодороги Одеса - Чорноморськ у селищі Таїрове сталася смертельна ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Овідіопольський відділ поліції в Одеській області.

За попередньою інформацією, 37-річний водій "ВАЗу", не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі, зіткнувся з автобусом, що рухався у зустрічному напрямку. Водій легковика від травм загинув, водій автобуса відбувся незначними травмами.

Зараз на місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Одеській області.

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Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Фото: сайт поліції