Під Одесою через ожеледицю легковик в'їхав в автобус: є загиблий. ФОТОрепортаж
Сьогодні вранці на 14 км автодороги Одеса - Чорноморськ у селищі Таїрове сталася смертельна ДТП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Овідіопольський відділ поліції в Одеській області.
За попередньою інформацією, 37-річний водій "ВАЗу", не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі, зіткнувся з автобусом, що рухався у зустрічному напрямку. Водій легковика від травм загинув, водій автобуса відбувся незначними травмами.
Зараз на місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Одеській області.
Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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и здесь факт нарушения ПДД - не выбрал скорость, не сменил покрышки. а ТехОсмотрт при чем?
или ты из тех, кто денежку на этом "зарабатывал". или из тех кто мозгом не пользуется?
на крайняк-согласно правил пересечения нерегулируемых перекрестков.
А ВИНОВАТЫ всегда почему то 10 летние евробляхи 😀😀😀
Васадзе и Южанина.
Пора их на ёлку