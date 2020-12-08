Блоковано спробу вивезення комплектуючих до ЗРК "Оса-АКМ" з України, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБ України задокументували та блокували протиправну діяльність посадовців одного із вітчизняних суб’єктів господарювання, які у порушення діючого законодавства у сфері державного експортного контролю, здійснили спробу незаконного експорту товарів військового призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що організатори планували експортувати до однієї з середньоазіатських країн складові агрегати для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ", які належать до системи розвідки цілей, їх показу, визначення дальності до них, спостереження та супроводження цілі.

Зенітно-ракетний комплекс "Оса-АКМ" призначений для захисту військ на марші і в рухливих видах бою, а також стратегічних наземних об’єктів від пілотованих та безпілотних засобів повітряного нападу на малих і середніх висотах.

Для приховування військового призначення переміщуваних товарів службовці суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, як підставу для митного оформлення вантажу надали до митних органів України документальні матеріали, в яких вказані неправдиві відомості щодо дійсних найменувань товару та мети його цільового використання.

Відповідно будь-які дозвільні документи Державної служби експортного контролю України, передбачені чинним законодавством для переміщення такого роду вантажів, у відправника були відсутні.

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Контррозвідка СБ України задокументувала матеріали, згідно зі статтями 214 та 216 Кримінального процесуального кодексу України, будуть передані до органу досудового розслідування з метою прийняття процесуального рішення щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.





