Затримано організатора угруповання, що планувало напад на керівника ОТГ на Сумщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час спецоперації Служба безпеки України запобігла розбійному нападу на керівника однієї з об'єднаних територіальних громад Сумщини та двох підприємців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, злочин намагалося вчинити організоване угруповання, яке тероризувало громадян регіону. Співробітники СБУ отримали інформацію, що декілька представників кримінальних кіл планують заволодіти грошима трьох жителів Конотопського району. Встановлено, що об’єктами нападу були керівник ОТГ, комерсант та власник місцевої агрофірми.

У межах контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували протиправні дії зловмисників і запобігли розбійному нападу на комерсанта. Організатора угруповання було затримано із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО "А" СБУ відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцем проживання під час розподілу грошей, отриманих злочинним шляхом.

У результаті спецоперації співробітники СБУ також запобігли нападу фігурантів на керівника однієї з місцевих об’єднаних територіальних громад і підприємця з агробізнесу.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси та інші докази незаконної діяльності. Перевіряється інформація про їхню можливу причетність до скоєння інших подібних злочинів.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім учасникам групи і обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 187 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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