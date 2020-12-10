В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест. ФОТОрепортаж

Поліція в столиці Албанії Тирані в середу ввечері застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати сотні албанців, які протестують проти вбивства поліцією чоловіка, який, за словами влади, порушив нічну комендантську годину, введену з метою зупинити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначають, що 25-річний Клодіан Роша був убитий рано вранці у вівторок.

У поліції спочатку заявили, що Раша не виконав наказу співробітника поліції зупинитися і що в нього була зброя. Але пізніше поліція заявила, що чоловік тримав у руках якийсь предмет, а не зброю, як спочатку повідомлялося.

Тепер учасники протесту вимагають відставки міністра внутрішніх справ. В результаті сутичок двоє співробітників поліції і журналіст зазнали травм.

Офіцер поліції, який, імовірно, вбив Клодіана Рошу, заарештований. У справі розпочато розслідування.

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