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В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест. ФОТОрепортаж

В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест. ФОТОрепортаж

Поліція в столиці Албанії Тирані в середу ввечері застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати сотні албанців, які протестують проти вбивства поліцією чоловіка, який, за словами влади, порушив нічну комендантську годину, введену з метою зупинити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначають, що 25-річний Клодіан Роша був убитий рано вранці у вівторок.

У поліції спочатку заявили, що Раша не виконав наказу співробітника поліції зупинитися і що в нього була зброя. Але пізніше поліція заявила, що чоловік тримав у руках якийсь предмет, а не зброю, як спочатку повідомлялося.

Тепер учасники протесту вимагають відставки міністра внутрішніх справ. В результаті сутичок двоє співробітників поліції і журналіст зазнали травм.

Офіцер поліції, який, імовірно, вбив Клодіана Рошу, заарештований. У справі розпочато розслідування.

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В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест 01
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест 02
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест 03
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест 04
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест 05
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест 06
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест 07
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест 08
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест 09
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест 10
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест 11
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест 12
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест 13

Албанія (107) карантин (18172) протест (2398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест - Цензор.НЕТ 861
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10.12.2020 11:38
+8
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест - Цензор.НЕТ 6801 А у нас за декларування.
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10.12.2020 11:44
+5
Вотето я понимаю карантинные мероприятия!!!
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10.12.2020 11:29
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Албанские ливз тоже мэттер.
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10.12.2020 11:26 Відповісти
В Україні також потрібно розстрілювати порушників карантину. Заходити в ресторан Велюр і всіх хто є ставити до стінки!
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10.12.2020 11:29 Відповісти
Тобі певне вранці не ввели дозу заспокійливого .треба пожалітися головному лікарю психлікарні щоб збільшив дозу тобі))
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10.12.2020 11:34 Відповісти
А це вже відкритий замах на преЗЕдента.
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10.12.2020 11:34 Відповісти
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест - Цензор.НЕТ 5970
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10.12.2020 12:15 Відповісти
флаг Албании. ета какой-то....плагиат
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10.12.2020 12:16 Відповісти
Оооооо за это убтвать не надо это перебор
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10.12.2020 11:27 Відповісти
Во многих странах при невыполнении требования полиции остановиться далее следует предупреждение о стрельбе, предупрелительный выстрел и стрельба на поражение. И в Уставе караульной службы аналогичная процедура.
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10.12.2020 11:56 Відповісти
Якщо це не про московію чи гандурас, то під час перевірки документів у решті країн поліцаї стріляють максимум із шокера, або ж грають у доганялки.
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10.12.2020 12:58 Відповісти
Вотето я понимаю карантинные мероприятия!!!
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10.12.2020 11:29 Відповісти
такое ощущение, что кто-то нагнетанием истерии готовит глобальный пожар...
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10.12.2020 11:29 Відповісти
ну да, особенно мы. - истерика весной и вот щас тоже. лок.дауны называется то
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10.12.2020 11:34 Відповісти
Раша погиб за.... эээ.. борьу с корововирусом
Кстати где-то там есть вроде поселок - Рашка, или провинция. Короче очаг Рашки. Недурно они так любят Парашку шо всеми силами вступили в ЕС.
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10.12.2020 11:32 Відповісти
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест - Цензор.НЕТ 861
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10.12.2020 11:38 Відповісти
о да, там знают толк в Рабсии)))
если вы слушал пранки, то я недурно усомнился шо ... как его там, мельникофф вроде - называл рашкинцев - "народ-пи*арас"
Но послушав пранки, где каждый второй "мужик" пранкеру обещает.... ну вы понял. а "кавказцы" даже чаще. - становишься просто "гнусофобом". как и Вольнов (ненавидишь русню)
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10.12.2020 11:42 Відповісти
у московію з такими данними точно б не пустили!
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10.12.2020 12:33 Відповісти
Эх, хороша девка ))
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10.12.2020 12:51 Відповісти
эта рашка известна столетиями,как минимум тысячу лет,а то и более.
руссия стала рахой только в интернете,и то благодаря английскому произношению .
так что не стоит историческую рашку приплетать к заболотью
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10.12.2020 13:02 Відповісти
Людей надо бы пострелять.
Или отменить все ограничения, и из прынцыпа запретить вакцину и ИВЛ.
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10.12.2020 11:35 Відповісти
суровая европа
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10.12.2020 11:37 Відповісти
Ну це ви загнули... Албанія - ще менша Європа, ніж ми... Навіть менша, ніж Молдова!
Наша курортна Одеса - Монте-Карло порівняно з їх курортним Дурресом!
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10.12.2020 11:53 Відповісти
И не говори. Это даже совсем не Ивропа, это вапЧе не Ивропа, её вапЧе нету
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10.12.2020 11:59 Відповісти
Ви там були? А я був! У столиці Тірані 400 євро вважаються крутою зарплатою... При тому, що ціни київські! У нас 400 євро - це зарплата касира в АТБ!
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10.12.2020 12:07 Відповісти
Ну, так я же так и пишу ) Не Ивропа ) Хотя они член. Кажись нато член )
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10.12.2020 12:58 Відповісти
І це парадокс, бо в них і армія, і економіка гірша, ніж у нас. А в НАТО вони з 2009...
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10.12.2020 13:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/140860 Це не парадокс.Тут керівництво і багато хто з населення не хоче до Європи.
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10.12.2020 16:50 Відповісти
Правильно!
Быдло должно быть провакцинировано и сидеть в стойле.
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10.12.2020 11:38 Відповісти
в цаках
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10.12.2020 11:59 Відповісти
Почему не сообщают нашли у него коронавирус или нет? Ведь это главное! Он должен попасть в статистику.
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10.12.2020 11:38 Відповісти
В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест - Цензор.НЕТ 6801 А у нас за декларування.
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10.12.2020 11:44 Відповісти
РЕ -ЭВО-ЛЮ-ЦИЯ!!! РЕ -ЭВО-ЛЮ-ЦИЯ!!! РЕ -ЭВО-ЛЮ-ЦИЯ!!!
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10.12.2020 11:58 Відповісти
вот уж несчастливая фамилия у погибшего
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10.12.2020 12:13 Відповісти
Жесть! Как при нацистской оккупации.
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10.12.2020 12:18 Відповісти
Зачем вообще этот комендантский час? Короновирус, что по ночам нападает на прохожих?
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10.12.2020 14:00 Відповісти
Так.
Написано ж: антиковідна комендантська година.
Це - один з "засобів гігієни" чи "боротьби".
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10.12.2020 15:17 Відповісти
Поохеривали все с этой вирусней, внезапно оказалось что в мире у всех отшибленное руководство. Доиграются уроды.
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10.12.2020 15:33 Відповісти
гламное йолку поджечь.
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11.12.2020 11:56 Відповісти
тема covid далеко не исчерпана для скандалов и провокаций. https://newssky.com.ua/pesnya-tifona-analiz-ispolzovaniya-rossiej-dezinformaczii-o-covid-19/ Вот как раха делала это вначале.
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06.01.2021 23:19 Відповісти
 
 