В Албанії застрелили порушника антиковідної комендантської години: люди вийшли на протест. ФОТОрепортаж
Поліція в столиці Албанії Тирані в середу ввечері застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати сотні албанців, які протестують проти вбивства поліцією чоловіка, який, за словами влади, порушив нічну комендантську годину, введену з метою зупинити поширення коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Зазначають, що 25-річний Клодіан Роша був убитий рано вранці у вівторок.
У поліції спочатку заявили, що Раша не виконав наказу співробітника поліції зупинитися і що в нього була зброя. Але пізніше поліція заявила, що чоловік тримав у руках якийсь предмет, а не зброю, як спочатку повідомлялося.
Тепер учасники протесту вимагають відставки міністра внутрішніх справ. В результаті сутичок двоє співробітників поліції і журналіст зазнали травм.
Офіцер поліції, який, імовірно, вбив Клодіана Рошу, заарештований. У справі розпочато розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кстати где-то там есть вроде поселок - Рашка, или провинция. Короче очаг Рашки. Недурно они так любят Парашку шо всеми силами вступили в ЕС.
если вы слушал пранки, то я недурно усомнился шо ... как его там, мельникофф вроде - называл рашкинцев - "народ-пи*арас"
Но послушав пранки, где каждый второй "мужик" пранкеру обещает.... ну вы понял. а "кавказцы" даже чаще. - становишься просто "гнусофобом". как и Вольнов (ненавидишь русню)
руссия стала рахой только в интернете,и то благодаря английскому произношению .
так что не стоит историческую рашку приплетать к заболотью
Или отменить все ограничения, и из прынцыпа запретить вакцину и ИВЛ.
Наша курортна Одеса - Монте-Карло порівняно з їх курортним Дурресом!
Быдло должно быть провакцинировано и сидеть в стойле.
Написано ж: антиковідна комендантська година.
Це - один з "засобів гігієни" чи "боротьби".