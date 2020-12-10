"Я хочу померти": чоловік в одеському "Макдональдсі" погрожував підірвати "гранату". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі чоловік погрожував підірвати "Макдональдс" на Дерибасівській. Він зайшов до ресторану і, тримаючи руку під курткою, сказав, що у нього граната.

Про це повідомили в ГУНП Одеської област, передає Цензор.НЕТ.

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Правопорушник вимагав викликати поліцію. В силу ввели спеціальну операцію "Грім". Після декількох хвилин переговорів із чоловіком копи затримали його.

Як виявилося, гранати в нього не було. За словами чоловіка, він був змушений піти на таке через складне життя. Поліцейські почали провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

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Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу чоловікові. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.