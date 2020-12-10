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"Я хочу померти": чоловік в одеському "Макдональдсі" погрожував підірвати "гранату". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі чоловік погрожував підірвати "Макдональдс" на Дерибасівській. Він зайшов до ресторану і, тримаючи руку під курткою, сказав, що у нього граната.

Про це повідомили в ГУНП Одеської област, передає Цензор.НЕТ.

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Правопорушник вимагав викликати поліцію. В силу ввели спеціальну операцію "Грім". Після декількох хвилин переговорів із чоловіком копи затримали його.

Як виявилося, гранати в нього не було. За словами чоловіка, він був змушений піти на таке через складне життя. Поліцейські почали провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

.Я хочу померти: чоловік в одеському Макдональдсі погрожував підірвати гранату 01
Я хочу померти: чоловік в одеському Макдональдсі погрожував підірвати гранату 02

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу чоловікові. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

граната (789) Одеса (5458) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+12
Как это жизнь может быть сложной? Эпоха бедности ж закончилась. Это ж не при Барыге Мародере жить)))
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10.12.2020 13:36
+11
Как оказалось, гранаты у него не было. По словам мужчины, он был вынуждены пойти на такое из-за сложной жизни.

Правильно решение. Очень упростил себе жизнь.
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10.12.2020 13:31
+11
Зайди в мерию к трухе, макдональдс тут причем?
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10.12.2020 13:45
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Как оказалось, гранаты у него не было. По словам мужчины, он был вынуждены пойти на такое из-за сложной жизни.

Правильно решение. Очень упростил себе жизнь.
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10.12.2020 13:31 Відповісти
Как это жизнь может быть сложной? Эпоха бедности ж закончилась. Это ж не при Барыге Мародере жить)))
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10.12.2020 13:36 Відповісти
Бывшие зеки иногда так поступают. Вышел на свободу - ни кола, ни двора, нафиг никому не нужен, на работу не устроиться. Вот и создают специально ситуации, чтобы назад забрали.
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10.12.2020 14:00 Відповісти
Чоловік доволі крупний, на ньому могла бути вибухівка, це міг бути терорист-смертник, крім того в терориста могли бути спільники, вибухівка могла бути схована десь біля МакДональдасу на вулиці, а терорист розташувався на другому поверсі біля вікна і це давало йому можливість привести в дію вибуховий пристрій дистанційно, або подати знак спільникам, які могли підірвати вибухівку. Поліція діяла рішуче але безглуздо і наступний такий випадок може закінчитись трагічно. Пожежні та поліціянти зупинились напроти вікон в 20 метрах від терориста в зоні ураження вибухового присторою, пішохідну зону біля МакДональдса не перекрили, сусідів не відселили, сапер не перевірили навколишні мусорні баки, урни, припарковані машини на наявність прихованої вибухівки, світло на поверсі де сидів терорист потрібно було вимкнути щоб не було видно що відбувається всередині і все приміщення відключити від електрики, на випадок вибуху і потреби в швидкому гасінні пожежі, всі Wi-Fi роутери та базові станції мобільного зв'язку навколо потрібно було вимкнути або заглушити, щоб терорист не міг скористатись мобільним або радіозв'язком для підриву закладки.
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10.12.2020 14:02 Відповісти
Та закрити пів Одеси як спільників! Ділов...! )) Зараз в усіх складне життя!
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10.12.2020 14:11 Відповісти
План операції "Гром" який вводять у випадку зарози теракту потрібно допрацьовувати, бо він аболютно не відповідає терористичним загрозам в умовах ведення війни з терористичною росією!
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10.12.2020 14:37 Відповісти
если закрою- то там баланда есть...
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10.12.2020 13:50 Відповісти
Ну все, на 6 лет все жизненные сложности позади)
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10.12.2020 13:35 Відповісти
Нужно было сьесть пять БигМаков на время.. гарантировано бы крякнул..
а граната это муветон..
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10.12.2020 13:40 Відповісти
Зайди в мерию к трухе, макдональдс тут причем?
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10.12.2020 13:45 Відповісти
Ему вбили в пустую черепную коробку, что во всём американцы виноваты.
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10.12.2020 13:58 Відповісти
Може він хотів у американську в'язницю?
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10.12.2020 14:12 Відповісти
Голосовать за Зебила не нужно было бы,сами себя сделали вместе потом ноют что сложная жизнь,кто тебе доктор?
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10.12.2020 13:52 Відповісти
Была у него сложная жизнь, стала-развесёлая.
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10.12.2020 13:54 Відповісти
"...был вынуждены пойти на такое из-за сложной жизни" - а сейчас как,стало ему легче?
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10.12.2020 13:55 Відповісти
канешна...баландой обеспечен хоть на время, плюс компанией и шконкой...
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10.12.2020 14:07 Відповісти
Меню Макдональдса не понравилось? , Единственное место где можно поесть нормально и не боятся ,что тебя отравят сальмонеллой или не свежей едой с крысами и тараканами 🤫🤔
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10.12.2020 14:04 Відповісти
В Україні нормальну їжу готують вдома.
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10.12.2020 14:14 Відповісти
Бомж мабуть захтів в теплі зиму провести у тюрмі
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10.12.2020 14:07 Відповісти
мусорская выстава.бэбэбэков напоминает,что он-глава бесстрашных "мусоров-не людей(с)
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10.12.2020 14:14 Відповісти
Вывести идиота на пустырь и дать гранату...
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10.12.2020 14:20 Відповісти
Опер такой резкий и вполне профессиональный
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10.12.2020 14:26 Відповісти
Как оказалось, гранаты у него не было. По словам мужчины, он был вынуждены пойти на такое из-за сложной жизни.

Через важке життя вирішив імітувати гранату і викликати поліцію :?)
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10.12.2020 14:26 Відповісти
Зашел бы в "ганделик",там ему бы быстро обьяснили шо такое "сложная жизнь".
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10.12.2020 14:34 Відповісти
В тюрязі одежа і їжа - безкоштовні
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10.12.2020 14:41 Відповісти
 
 